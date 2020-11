Timoma: Cos'è, Sintomi e Cura

Generalità Shutterstock Il timoma e il carcinoma timico sono i due principali tumori che colpiscono il timo.

Mentre il timoma tende a essere una neoplasia a crescita lenta e poco invasiva, il carcinoma timico è un tumore molto aggressivo e, talvolta, responsabile di metastasi.

Il timoma è una rara forma di tumore solido, che scaturisce dalla proliferazione anomala di una cellula dell'epitelio che riveste la superficie della ghiandola nota come timo. Nella maggior parte dei casi, il timoma è e rimane un tumore benigno, non invasivo; in alcuni casi sfortunati, però, capita che abbia o assuma i connotati di una neoplasia maligna invasiva. Il timoma rientra nell'elenco dei tumori del timo, elenco che comprende anche il cosiddetto carcinoma timico, una neoplasia maligna invasiva e metastatizzante. Cosa sono i tumori? I tumori sono masse di cellule che crescono in eccesso e in modo anomalo rispetto alle cellule normali appartenenti a tessuti analoghi. Cos'è il Timo e a Cosa Serve: un breve ripasso Il timo è un organo linfoide primario, appartenente al sistema immunitario e con funzione di ghiandola endocrina. Il timo è un organo impari, piatto e asimmetrico, che prende posto nel mediastino anteriore superiore, adagiato al pericardio, dietro lo sterno e anteriormente ai grandi vasi che dipartono dal cuore. Racchiuso all'interno di una struttura capsulare ad alto contenuto di collagene, il timo è presenta essenzialmente due componenti cellulari: una componente superficiale (detta corticale), ricca di timociti e macrofagi, e una componente più interna (nota come midollare), ricca di cellule reticolari epiteliali. Il timo ricopre un'importante funzione: provvede alla maturazione dei linfociti T prodotti nel midollo osseo e trasferitisi nello stesso timo durante la vita fetale.

È importante segnalare che il suddetto processo di maturazione è massiccio fino alla pubertà dell'individuo; dopodiché diviene si spegne progressivamente a seguito dell'involuzione dello stesso timo, il quale diviene via via più piccolo e si trasforma in una struttura perlopiù di natura adiposa.

Cause Timoma e Carcinoma Timico: Cause e Fattori di Rischio I tumori come il timoma e il carcinoma timico sono la conseguenza di un lento accumulo di mutazioni genetiche da parte del DNA di una delle cellule che costituiscono l'organo interessato (il timo, nel caso dei tumori sopraccitati); tali mutazioni, infatti, sono responsabili del fenomeno di proliferazione anomala e incontrollata che caratterizza la formazione e l'accrescimento delle neoplasie. A dispetto delle numerose ricerche in merito, i medici non hanno ancora individuato le precise cause delle mutazioni genetiche che inducono la formazione del timoma o del carcinoma timico.

È tuttavia doveroso segnalare che, per quanto concerne il timoma, gli esperti hanno notato un'interessante correlazione tra questa neoplasia e condizioni come la miastenia gravis, la sindrome autoimmune multipla, l'aplasia pura dei globuli rossi, la sindrome di Good, le sindromi paraneoplastiche da ipereccitabilità dei nervi periferici, l'encefalite autoimmune paraneoplastica e il lupus eritematoso sistemico. Timoma e Carcinoma Timico: le differenze Il timoma e il carcinoma timico scaturiscono dalla proliferazione anomala dello stesso tipo di cellule del timo: le cellule reticolo epiteliali.

Tra i due tipi di neoplasia, però, ci sono importanti differenze: Nel timoma, le cellule tumorali assomigliano molto alla controparte sana, cioè quelle da cui sono originate; a caratterizzarle è un ritmo di crescita leggermente maggiore rispetto al normale.

È da segnalare, inoltre, che le cellule tumorali del timoma hanno solo in rari casi un comportamento invasivo.

Uomini e donne ne soffrono in ugual misura, quindi i tumori del timo non prediligono un sesso in particolare. Il carcinoma timico costituisce il 5-10% di tutti i tumori a carico del timo e lo 0,06% di tutti i tumori maligni.

In genere, il percorso diagnostico che conduce all'individuazione del timoma e del carcinoma timico comprende: Esame obiettivo e anamnesi;

RX-torace;

TAC, risonanza magnetica nucleare o TAC combinata a PET;

Lo sapevi che… In genere, l'identificazione dei timomi asintomatici avviene in modo del tutto casuale, in occasione di esami di diagnostica per immagini effettuati per altri motivi. Esame Obiettivo e Anamnesi L'esame obiettivo consiste in una valutazione dei sintomi e dei segni clinici presenti.

L'anamnesi, invece, è un'indagine volta ad analizzare lo stato di salute del paziente, le sue abitudini e i trattamenti a cui è stato sottoposto nel passato più o meno recente; grazie a un'accurata anamnesi, il medico può delineare le cause più probabili della sintomatologia in atto. RX-Torace L'RX-torace è un esame di diagnostica per immagini, che permette di visualizzare la struttura scheletrica e gli organi della zona toracica, e individuare eventuali anomalie a loro carico, quali per esempio la presenza di un timoma (quest'ultimo è un tumore solido che si presenta come una massa più o meno voluminosa). L'RX-torace comporta l'esposizione del paziente a una dose di radiazioni ionizzanti; si tratta di una dose non particolarmente rilevante se confrontata con quella di una TAC. TAC, Risonanza Magnetica e PET TAC, risonanza magnetica e PET sono tre esami di diagnostica per immagini con importanti potenzialità: Eseguibile anche nella modalità con mezzo di contrasto, la TAC fornisce immagini tridimensionali altamente dettagliate degli organi interni del corpo umano; è efficace nel rilevare eventuali anomalie, come potrebbero essere tumori, metastasi ecc.

La TAC è da considerarsi una procedura invasiva, perché comporta un'importante esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti.

A differenziarla dalla TAC è il funzionamento: prevede l'impiego di una grande magnete che produce campi magneti del tutto innocui per la salute dell'essere umano.

, il meno grave, in cui la massa tumorale è piccola e incapsulata, cioè confinata all'interno della capsula che riveste il timo; Lo stadio II , in cui il tumore ha invaso la capsula che riveste il timo e ha raggiunto i tessuti adiposi limitrofi;

, in cui il tumore ha invaso la capsula che riveste il timo e ha raggiunto i tessuti adiposi limitrofi; Lo stadio III , in cui la neoplasia è riuscita a raggiungere organi e tessuti del torace, tra cui i polmoni, il pericardio e i grandi vasi sanguigni che dipartono dal cuore;

, in cui la neoplasia è riuscita a raggiungere organi e tessuti del torace, tra cui i polmoni, il pericardio e i grandi vasi sanguigni che dipartono dal cuore; Lo stadio IV, il più grave, in cui la massa tumorale ha invaso ampiamente i polmoni e il cuore (stadio IVA) oppure ha disseminato metastasi (*) tramite il circolo sanguigno e linfatico (stadio IVB). (*)N.B: si ricorda ai lettori che, in genere, il timoma non è un tumore che dissemina metastasi, ma può invadere i tessuti e gli organi limitrofi.

Terapia Timoma e Carcinoma Timico: come si curano? Il trattamento dei tumori del timo dipende da fattori come: La natura della neoplasia (in altre parole, se è un timoma o un carcinoma timico);

La sede precisa del tumore;

Lo stadio di avanzamento della massa tumorale. La chirurgia costituisce l'approccio terapeutico principale nella quasi totalità delle circostanze. Quando il timoma ha carattere invasivo o in caso di carcinoma timico, però, la terapia chirurgica potrebbe non essere sufficiente; in siffatte circostanze, infatti, rientrano nell'elenco delle possibili strategie di cura anche metodiche come la radioterapia, la chemioterapia, la terapia mirata e la terapia ormonale antitumorale. Timoma e Carcinoma Timico: la Chirurgia Il trattamento chirurgico per la cura del timoma e del carcinoma timico consiste nella rimozione della massa tumorale dall'organo o, se quest'operazione non è possibile, nell'asportazione dell'intero timo (timectomia). Le possibilità di successo dell'asportazione chirurgica sono tanto maggiori, quanto più un tumore timico è di dimensioni ridotte, ben definito e non invasivo; in termini pratici, questo vuol dire che la chirurgia garantisce buoni, se non ottimi, risultati, quando il tumore del timo presente è: Un timoma ai primi stadi, in quanto la neoplasia non è invasiva e risulta generalmente incapsulata;

Una carcinoma timico ai primi stadi, poiché la massa tumorale è ancora limitata al timo. In caso di timomi e carcinomi timici di stadio III e IV, l'iter terapeutico canonico prevede la combinazione della chirurgia ad altre forme di terapie, che solitamente consistono nella radioterapia e/o nella chemioterapia. Radioterapia La radioterapia prevede l'esposizione della massa tumorale a una certa dose di radiazioni ionizzanti ad alta energia (raggi X), allo scopo di distruggere le cellule neoplastiche. In presenza di timoma o carcinoma timico, la radioterapia trova impiego, in genere, quando il tumore è a stadi avanzati; in alcuni particolari casi, però, è utile anche contro carcinomi timici ai primi stadi o timomi di stadio II. La sua adozione può seguire la chirurgia, per perfezionare il trattamento e ridurre il rischio di recidiva (radioterapia adiuvante); oppure può precederla, per rendere più agevole l'operazione di asportazione (radioterapia neoadiuvante). La radioterapia presenta diversi effetti avversi, che il medico curante espone accuratamente al paziente prima di iniziare il trattamento. Chemioterapia La chemioterapia consiste nella somministrazione di farmaci (i cosiddetti chemioterapici) in grado di uccidere tutte le cellule in rapida crescita, tra cui anche quelle tumorali. In caso di timoma e carcinoma timico, la chemioterapia trova impiego, generalmente, quando il tumore è di stadio avanzato; in alcuni particolari casi, però, è utile anche contro carcinomi timici ai primi stadi. La sua applicazione può seguire la chirurgia, per perfezionare il trattamento e ridurre il rischio di recidive (chemioterapia adiuvante); oppure può precederla, per rendere più agevole l'operazione di asportazione (chemioterapia neoadiuvante). La chemioterapia presenta diversi effetti collaterali, che il medico curante espone accuratamente al paziente prima di iniziare il trattamento. Terapia Ormonale Antitumorale La terapia ormonale antitumorale consiste nella somministrazione di specifici ormoni o antagonisti ormonali capaci di interrompere i meccanismi di crescita dei tumori.

Tale trattamento è utile in caso di timoma quando la crescita delle cellule tumorali risente di determinati cambiamenti ormonali.

La terapia ormonale antitumorale trova impiego solitamente in presenza di recidive di timoma, siano esse benigne o maligne. Un esempio di farmaco per la terapia ormonale antitumorale è l'octreotide. Terapia Mirata La terapia mirata si basa sull'uso di medicinali in grado di contrastare tutto ciò che favorisce la crescita e lo sviluppo delle cellule tumorali.

Tale trattamento trova impiego solitamente in presenza di recidive di timoma, siano esse benigne o maligne. Esempi di farmaci per la terapia mirata sono gli inibitori della tirosina-chinasi (TKI) e gli inibitori dell'enzima mTOR. Chi Cura il Timoma e il Carcinoma Timico: Medici e Centri Specializzati La cura del timoma e dei tumori del timo più in generale spetta a un team di medici specialistici, team che comprende: Oncologo;

Chirurgo;

Anatomopatologo;

Radiologo;

Radioterapista;

Neurologo. È importante segnalare che, con lo scopo di migliorare le cure e la ricerca scientifica riguardante i timomi e i carcinomi timici, nel 2014 è nato TYME, un network clinico e di ricerca formato da centri multidisciplinari con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle neoplasie timiche.

Tale network, che è composto da tutte le figure di riferimento coinvolte nella corretta gestione del paziente con una forma di timoma o carcinoma timico, ha l'obiettivo di: Creare delle linee guida per uniformare la cura a livello nazionale;

Creare dei gruppi multidisciplinari di discussione;

Promuovere sperimentazioni cliniche;

Fornire informazione e formazione ad altri centri clinici sul territorio nazionale;

Promuovere la responsabilizzazione dei pazienti.