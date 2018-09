Tibia e Perone: Cosa Sono? Anatomia, Funzione, Ossificazione e Fratture

Alla formazione definitiva di tibia e perone contribuiscono 3 centri di ossificazione per ciascun osso (quindi 6 in tutto).

Sia per la tibia che per il perone, i 3 centri di ossificazione si trovano uno laddove si formerà il corpo, uno dove prenderà vita l'epifisi prossimale e uno nel punto in cui sorgerà l'epifisi distale.

Per la tibia, il primo centro di ossificazione ad attivarsi è quello del corpo (VII settimana di vita fetale), seguito da quello dell'epifisi prossimale (poco dopo la nascita) e da quello dell'epifisi distale (II anno di vita circa).

Per il perone, invece, l'attivazione dei centri di ossificazione attivarsi per primo quello del corpo (VIII settimana di vita fetale), seguito da quello dell'epifisi distale (II anno di vita circa) e da quello dell'epifisi prossimale (V anno di vita circa).