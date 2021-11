Test di ovulazione: i migliori da acquistare online

Test di ovulazione: come funzionano Il test di ovulazione è un dispositivo che consente di individuare i giorni fertili, ovvero i giorni in cui potrà verificarsi l'ovulazione. Se usato correttamente, il test di ovulazione è dunque molto utile per aumentare le probabilità di concepimento per le coppie che desiderano una gravidanza. Come funzionano? Questi test sono pensati per monitorare la presenza dell'ormone luteinizzante (LH) nell'urina, un ormone la cui secrezione aumenta circa 24-36 ore prima della fase ovulatoria, ovvero nel momento per la donna più fertile. Il funzionamento è simile a quello dei test di gravidanza: si tratta infatti di stick da mettere sotto il flusso delle urine o immergere in un contenitore di urine per pochi secondi. Quando la concentrazione dell'LH è elevata, sullo stick appare un simbolo, di diverso tipo a seconda dei vari test in commercio (nella maggior parte dei casi si tratta comunque di una striscia colorata). In questo modo è così possibile sapere che ci si trova nei giorni giusti per concepire. Le probabilità di restare incinte aumentano infatti già 3-4 giorni prima dell'ovulazione vera e propria, poiché gli spermatozoi sono in grado di sopravvivere nel collo dell'utero per qualche giorno. In generale, i test di ovulazione oggi in commercio hanno un'attendibilità del 99% circa, anche se è bene tener presente che, per un uso corretto, è meglio utilizzarli con le prime urine del mattino (che sono più concentrate). Quando cominciare a utilizzarli? In linea di massima si consiglia di usare i test circa 3-4 giorni prima della data in cui si prevede dovrà arrivare l'ovulazione: se il ciclo è regolare, l'ovulazione sarà presumibilmente il 14° giorno e quindi si potrà cominciare ad usare il test già verso il 10-11° giorno. Di seguito i migliori test di ovulazione da acquistare online.

Test di ovulazione ultrasensibili Easy@Home Si tratta dei test di ovulazione più venduti su Amazon. Con un'affidabilità del 99.8%, questi test offrono la possibilità di stabilire con accuratezza il picco di ovulazione e quindi il periodo fertile: i produttori hanno infatti fissato il livello standard in base al livello medio di LH delle donne italiane. L'utlizzo è semplice: basta immergere il test nelle urine per 3 secondi, ottenendo il risultato in 3-5 minuti: una linea di test uguale o più scura a quella di controllo indica un risultato positivo. In più scaricando l'app Premom Ovulation Predictor, basta scattare una foto al risultato del test per visualizzare il grafico delle ovulazioni in modo facile e veloce. Test di ovulazione ultrasensibili Easy@Home Kit da 50 strisce per test ovulazione– Promossi dall'APP Premom Ovulation Italiana 50 Test LH da € 15,25 € 15,99 -5% Vedi l'offerta