Termometro a Infrarossi per Bambini e Adulti: come funziona e qual è il migliore

Il termometro a infrarossi è diventato uno degli articoli sanitari più ricercati. Facile, ovviamente, capire il perché: tra le indicazioni da seguire con attenzione e scrupolo per far fronte all'emergenza Covid-19 c'è, infatti, la misurazione della febbre. Bambini e ragazzi che si recano a scuola o a svolgere altre attività ricreative, adulti che si recano al lavoro (e non solo) devono imperativamente prendere la propria temperatura prima di uscire di casa (a meno di situazione in cui sia garantito il termoscanner) e controllare che sia sotto il 37.5 °C. Il vantaggio del termometro a infrarossi è la possibilità di misurare la temperatura senza necessariamente toccare l'altra persona, ottenendo la lettura della temeratura corporea in pochi istanti. Vediamo qualche modello che potrebbe essere utile tenere in casa.

Termometro a Infrarossi Frontale Gima Il termometro a infrarossi Gima è estremamente preciso, con un intervallo di precisione di +/- 0.2 °C. Si tratta di un apparecchio di livello professionale (Dispositivo Medico Classe II A conforme alla Direttiva 93/42/CEE), può infatti essere utilizzato nelle strutture ospedaliere per rilevare la temperatura dei pazienti. E' dotato di un comodissimo display LCD con retroilluminazione che rende veramente semplice la lettura della temperatura rilevata con qualsiasi tipo di luce. Basta premere un pulsante per prendere la temperatura e lo schermo si colorerà di rosso in caso di febbre, altrimenti resterà verde. La temperatura va presa ad una distanza di 2 o 3 cm. GIMA - Termometro Febbre Infrarossi Frontale, Termometro Laser Digitale Professionale, Letture Istantanee Senza Contatto, per Neonati, Bambini e Adulti, Thermoscanner con Allarme, 2 AAA incluse € 37,49 € 45,44 -17% Vedi l'offerta

Termometro a Infrarossi Frontale Roxtak Il termometro a infrarossi ROXTAk è perfetto per prendere la temperatura di adulti e bambini. Pur non trattandosi di un termometro professionale, ha un intervallo di precisione apprezzabile, appena +/- 0.3 °C. E' possibile rilevare la temperatura ad una distanza di 1-5 cm, tra l'altro questo termometro può essere usato anche per prendere la temperatura di oggetti presenti nell'ambiente. Il display è grande e leggibile, dotato di retroilluminazione e di un codice colore (rosso, giallo e verde) che rende immediatamente riconoscibile il risultato. ROXTAK Termometro Frontale, Letture istantanee Accurate, Termometro Digitale a infrarossi Professionale Senza Contatto, per Neonati, Bambini, Adulti € 13,88 Vedi l'offerta

Termometro a Infrarossi professionale IDOIT Il termometro a infrarossi IDOIT è un termometro professionale e risulta davvero molto affidabile: l'intervallo di precisione è di appena +/- 0.1 °C. Anche la lettura della temperatura è molto veloce, solo 1 secondo per ottenere dato che ci interessa. Questo termometro può essere utilizzato per gli adulti, per i bambini e anche per i neonati. Oltre a prendere la temperatura sulla fronte, può essere impiegato anche come termometro auricolare per chi lo preferisce. Lo schermo LCD si colora in base alla temperatura rilevata (verde, giallo, rosso) e in caso di febbre lancia un avvertimento tramite segnale acustico. Rileva la temperatura se tenuto a una distanza di 1-5 cm. IDOIT Termometro Professionale per febbre 4 in 1 Termometro digitale infrarossi Commutazione automatico tra Termometro frontale auricolare memorizza 40 letture per Adulti, Neonati, Bambini € 49,99 Vedi l'offerta