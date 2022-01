Terapie per i vari Tipi di Leucemia

Generalità La leucemia acuta tende a diventare grave rapidamente e, per questo, dev'essere sottoposta a trattamento il prima possibile. Se non curata, la malattia è letale.

L'obiettivo terapeutico consiste nell'ottenere la regressione delle cellule leucemiche (remissione) e una normalizzazione dei valori ematici. Raggiungere queste condizioni non è sempre possibile.

La terapia dura diversi mesi e richiede il ricovero ospedaliero del paziente, oltre a misure igieniche intense per ridurre la possibilità che insorgano infezioni.

Trattamento Leucemie Acute Leucemia mieloide acuta (LMA) La terapia della leucemia mieloide acuta si basa principalmente sull'impiego di chemioterapia citotossica ad alto dosaggio e, se le condizioni lo permettono, sul trapianto di staminali o midollo osseo. L'obiettivo del trattamento consiste nell'eradicare la malattia (remissione completa), dopo che il paziente ha superato il periodo di aplasia (insufficienza midollare), permettendo alle cellule staminali sane di ripopolare il midollo.

La terapia può essere schematizzata con il seguente protocollo: Prima fase d'induzione della remissione : si basa sull'impiego di due farmaci, la citosina arabinoside (ARA-C, antiblastico) e la daunomicina (agente intercalante), con lo scopo di distruggere rapidamente le cellule leucemiche resistenti ed impedire le recidive precoci.

: si basa sull'impiego di due farmaci, la (ARA-C, antiblastico) e la (agente intercalante), con lo scopo di distruggere rapidamente le cellule leucemiche resistenti ed impedire le recidive precoci. Successiva terapia post-remissione: una volta ottenuta la remissione completa, il paziente è sottoposto ad una terapia di consolidamento e di mantenimento. Per alcune forme di LMA si possono impiegare anche fattori di crescita per incrementare la formazione di cellule ematiche. Nella leucemia promielocitica, un sottogruppo della LMA, si è dimostrata promettente la terapia con acido all-trans-retinoico (ATRA, derivati acidi della vitamina A) combinato a chemioterapia. Risultati della terapia in generale, la remissione completa può essere ottenuta in circa il 70% dei pazienti con LMA. Migliori percentuali di risposta alla terapia (fino all'85%) si raggiungono nei pazienti con età inferiore ai 60 anni e senza precedenti di mielodisplasia.

Gli insuccessi del trattamento chemioterapico per le leucemie mieloidi acute sono attribuiti principalmente a due fattori: leucemia resistente e morte per infezione o emorragie. Queste conseguenze sono più controllabili rispetto al passato, a seguito del miglioramento della terapia di supporto trasfusionale e con il trattamento antibatterico ed antifungino. Il tasso di mortalità è strettamente correlato all'età, con una sopravvivenza a 5 anni di circa il 50% dei bambini e del 20% circa degli adulti con età inferiore ai 60 anni. Leucemia linfatica acuta (LLA) Per i pazienti sono proposte terapie modellate su criteri prognostici identificati in base alla caratterizzazione immunologica e citogenetica. In linea generale, per quanto attiene al controllo specifico della proliferazione leucemica, i pazienti sono trattati secondo diverse fasi. Prima fase di trattamento Terapia d'induzione : si effettua una terapia cortisonica, seguita da una chemioterapia intensiva con citostatici (combinazione di una triade di farmaci che include vincristina, prednisone e antracicline, associati comunemente a L-asparaginasi).

: si effettua una terapia cortisonica, seguita da una chemioterapia intensiva con citostatici (combinazione di una triade di farmaci che include vincristina, prednisone e antracicline, associati comunemente a L-asparaginasi). Terapia di consolidamento/intensificazione: lo scopo è di esercitare il controllo della malattia minima residua e di prevenire le recidive con ARA-C e methotrexato. La terapia di induzione e di consolidamento si protrae per diversi mesi, durante i quali il paziente è ricoverato in ospedale. Spesso, per prevenire e trattare le localizzazioni meningee delle cellule leucemiche, è necessaria anche una chemioterapia locale o un'irradiazione cranica e/o dei linfonodi colpiti. Nelle forme di LLA positive per il cromosoma Philadelphia, i pazienti possono essere trattati anche con inibitori dell'attività di tirosin-chinasica (esempio: Imatinib, Dasatinib...). Seconda fase di trattamento Terapia di mantenimento : s'intraprende un trattamento convenzionale con citostatici, 6-mercaptopurina (6-MP) e metotrexato, che dura un anno e mezzo circa e che nella maggioranza dei casi può essere eseguita ambulatorialmente. In altri casi, si considera una chemioterapia ad alto dosaggio o un'irradiazione corporea totale seguita da trapianto di staminali o di midollo osseo.

: s'intraprende un trattamento convenzionale con citostatici, 6-mercaptopurina (6-MP) e metotrexato, che dura un anno e mezzo circa e che nella maggioranza dei casi può essere eseguita ambulatorialmente. In altri casi, si considera una chemioterapia ad alto dosaggio o un'irradiazione corporea totale seguita da trapianto di staminali o di midollo osseo. Trapianto di midollo: la procedura è indirizzata soprattutto per il trattamento di pazienti a rischio, in prima remissione completa. Pazienti con LLA a basso rischio possono utilizzare questa terapia in seconda remissione. In genere, è preferito il trapianto di midollo allogenico, poiché la forma autologa non dimostra differenze significative rispetto alla sola chemioterapia. Risultati della terapia Nei bambini è possibile acquisire una remissione completa nel 90-95% dei casi e, probabilmente, una guarigione in circa due terzi di questi. Negli adulti i risultati sono relativamente inferiori (70% di remissioni complete).