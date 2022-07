Terapia del Dolore: cos'è, come funziona, quando si pratica

Che cos'è la Terapia del Dolore? La terapia del dolore - anche definita terapia antalgica o medicina del dolore - ha lo scopo di riconoscere, valutare e trattare nella maniera più consona il dolore di tipo cronico. Shutterstock L'obiettivo è quindi quello di tenere a bada lo stimolo doloroso, cronico e spesso refrattario, al fine di migliorare la qualità della vita del paziente. Per contrastare il dolore, sono diverse le classi di farmaci che possono essere impiegate per il trattamento del dolore. La tipologia di farmaco da impiegarsi può variare a seconda dell'origine, della natura e dell'intensità dello stimolo doloroso che s'intende trattare. Pertanto, prima di illustrare le categorie di farmaci maggiormente impiegate in quest'ambito, è utile capire cos'è il dolore cronico e quali sono le cause in grado di scatenarlo. Tuttavia, è doveroso precisare che nella terapia del dolore è altresì possibile, come si vedrà in seguito, ricorrere anche a trattamenti non farmacologici.

Dolore cronico: cos'è e possibili cause Secondo la definizione fornita dall'International Association for the Study of Pain (IASP), il dolore rappresenta "un'esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole associata o simile a quella associata a un danno tissutale effettivo o potenziale". Sostanzialmente, è possibile distinguere tre diversi tipi di dolore: acuto, cronico e da procedura. Il dolore cronico, bersaglio della terapia antalgica, persiste nel tempo, è fortemente debilitante ed è in grado di provocare danni non solo fisici, ma anche psicologici, sociali ed economici, ai pazienti che ne sono afflitti. Molto spesso, si ritiene che il dolore cronico sia una peculiarità delle patologie neoplastiche. Tuttavia, i tumori non costituiscono l'unica possibile causa in grado di scatenare la suddetta forma di dolore. Infatti, la causa può anche non essere di tipo oncologico, ma essere, ad esempio, di tipo neuropatico, oppure associata a patologie degenerative di varia natura.

Come si somministra Farmaci per la Terapia del Dolore: come si assumono? La via attraverso la quale un dato farmaco per la terapia del dolore viene somministrato dipende dal farmaco stesso. Fra le vie più comuni ci sono quella orale e quella per inezione o infusione nel circolo sanguigno. A seconda del tipo di dolore che si deve trattare, potrebbe essere necessario ricorrere anche ad infiltrazioni (ad esempio, intrarticolari, peri-articolari, ecc.). A queste modalità di somminsitrazione se ne agiungono altre più invasive che possono comportare: L'inserimento di cateteri tramite i quali verranno veicolati i farmaci per la terapia del dolore alla sede desiderata;

L'utilizzo di infusori o pompe elastomeriche che erogano in maniera continua ed autonoma il farmaco per la cura del dolore;

Pompe antalgiche a controllo del paziente (PCA, dall'inglese patient-controlled analgesia). Si tratta di dispositivi che consentono al paziente di auto-somministrarsi uno o più farmaci per il dolore accuratamente dosati dal medico. Queste pompe, inoltre, vengono appositamente settate in maniera tale da evitare che il paziente si somministri troppo farmaco, prevenendo il rischio di sovradosaggio. Ad ogni modo, in caso di loro impiego, il medico e il personale sanitario forniranno al paziente tutte le indicazioni del caso.