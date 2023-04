Terapia Citoriduttiva: come funziona e quando serve?

Generalità Shutterstock La terapia citoriduttiva è un forma di trattamento che può trovare impiego nella gestione delle malattie mieloproliferative. Prevede l'impiego di farmaci, tra cui i principali sono: interferone, idrossiurea, ruxolitinib e anagrelide. A differenza di flebotomia e aferesi, la terapia citoriduttiva presenta il vantaggio di mantenere sotto controllo, senza rialzi o cali patologici, il numero delle cellule ematiche che per colpa della malattia tendono alla proliferazione incontrollata. La terapia citoriduttiva è un trattamento sintomatico; questo significa che non cura le neoplasie mieloproliferative, ma consente di limitarne i sintomi.

Cosa fa Come funziona la Terapia Citoriduttiva? La terapia citoriduttiva agisce in modo da mantenere sotto controllo il numero delle cellule del sangue che per colpa della neoplasia tendono a proliferare in modo incontrollato, il tutto impendendo rialzi o cali patologici. Altri trattamenti usati in presenza di sindromi mieloproliferative, quali nello specifico la flebotomia e l'aferesi, hanno un effetto simile, ma non possono considerarsi una terapia citoriduttiva; questo perché, durante il loro impiego, il numero delle cellule del sangue da tenere sotto controllo è soggetto a continue oscillazioni (si abbassa grazie al trattamento, ma si rialza con la conclusione della terapia). La terapia citoriduttiva mantiene sempre nella norma il numero delle cellule ematiche responsabili della neoplasia. Questa differenza di effetti comporta, solitamente, un controllo migliore della sintomatologia nell'individuo sottoposto a terapia citoriduttiva, rispetto a quello trattato con flebotomia o aferesi (in cui il numero di cellule ematiche è in continua variazione).

Quando Serve Quando è indicata la Terapia Citoriduttiva? Solo alcune persone affette da sindrome mieloproliferativa sono candidate alla terapia citoriduttiva. Per esempio, il trattamento non è adatto a coloro che soffrono di una forma a basso rischio di policitemia vera o trombocitemia essenziale; lo stesso vale per i soggetti portatori di mielofibrosi primaria a basso rischio e sostanzialmente asintomatici. I motivi che giustificano il ricorso alla terapia citoriduttiva nel paziente con neoplasia mieloproliferativa sono: Sintomi gravi o in peggioramento (comparsa di febbre, dolore alle ossa, perdita di peso ecc.);

Eccesso di piastrine (trombocitosi);

Eccesso di globuli bianchi (leucocitosi). La leucocitosi è una caratteristica delle sindromi mielodisplastiche/mieloproliferative, come per esempio la leucemia mielomonocitica cronica (LMMC);

Presenza di splenomegalia;

Necessità di frequenti flebotomie o flebotomie continue;

Tendenza alla formazione di coaguli sanguigni anomali;

Tendenza all'emorragia.