Terapia dell'Acqua Fredda: Cos'è, Come Funziona e Benefici

Non si tratta di una novità assoluta visto che sembra esista da millenni , tuttavia oggi è possibile farla avvalendosi di tecniche all'avanguardia , in grado di tenere sotto controllo i parametri corporei e di assicurare uno svolgimento in assoluta sicurezza.

Immergersi in acqua fredda è una pratica piuttosto in voga, che promette di generare diversi benefici all'organismo.

La terapia dell'acqua fredda, anche nota come idroterapia a freddo, consiste nell' utilizzo di acqua a meno di 15 °C per trattare condizioni mediche o stimolare effetti positivi per la salute . Solitamente si effettua immergendosi in una vasca piena d'acqua ma esistono tecniche differenti.

Potenziali benefici

Nonostante siano stati svolti ancora pochi studi in merito, sarebbero diversi i benefici del praticare la terapia dell'acqua fredda, tra cui miglioramento della circolazione sanguigna e della qualità del sonno, aumento dei livelli di energia e riduzione dell'infiammazione corporea.

Oltre a questi ne esisterebbero altri.

Diminuzione dei dolori muscolari

Diversi studi indicano che gli atleti che si immergono in acqua fredda per brevi periodi dopo essersi allenati abbiano meno probabilità di essere colpiti da dolori muscolari.

Il motivo è che l'acqua fredda, provocando la costrizione dei vasi sanguigni, riduce il flusso del sangue in una determinata area. Si tratta dello stesso principio per cui applicare il ghiaccio su una ferita aiuti a ridurne il gonfiore e l'infiammazione.

Per agevolare il recupero muscolare, si può combinare la terapia dell'acqua fredda con l'esecuzione di esercizi di stretching o recupero attivo.

Tempo di recupero post allenamento più rapido

L'immersione in acqua fredda a una temperatura di circa 10 °C può aiutare ad abbassare la temperatura corporea molto più velocemente del semplice riposo in un ambiente fresco.

Questo può rivelarsi particolarmente utile dopo un allenamento intenso ma perché avvenga è fondamentale immergere tutto il corpo in acqua, non solo far scorrere i polsi sotto un getto freddo.

Alleviamento dei sintomi della depressione

L'acqua fredda non è una cura per nessuna condizione di salute mentale, tuttavia alcuni studi suggeriscono che il nuoto in acque libere fredde aiuti ad alleviare i sintomi di depressione e ansia in alcune persone.

Rafforzamento del sistema immunitario

La terapia dell'acqua fredda stimolerebbe il sistema immunitario e ne influenzerebbe positivamente la risposta.

A suggerirlo, uno studio olandese che ha diviso i partecipanti in due gruppi, per poi esporli a un'infezione batterica. Ad uno è stato chiesto di praticare tecniche di meditazione, respirazione profonda e immersione in acqua fredda, mentre all'altro no. Alla fine, le persone parte del primo avrebbero sviluppato meno sintomi e i loro corpi prodotto più sostanze chimiche antinfiammatorie e meno citochine pro-infiammatorie in risposta all'infezione.

Aiuto nella perdita di peso

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per determinare se la terapia con acqua fredda possa aiutare con la perdita di peso, alcuni studi hanno dimostrato che sia in grado di accelerare il tasso metabolico e quindi la velocità con cui il corpo utilizza l'energia e brucia calorie.