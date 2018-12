Condizione diversa dalla tendinite, la tendinosi è dovuta per lo più all'uso eccessivo del tendine sofferente, il che ne fa un esempio di tendinopatia da sovraccarico funzionale.

Più frequenti in sportivi, addetti a lavori usuranti e anziani, le tendinosi colpiscono soprattutto i tendini situati in prossimità delle grandi articolazioni (es: gomito, ginocchio, caviglia ecc.) e causano sintomi, quali dolore, gonfiore e difficoltà di movimento.

Per la diagnosi di tendinosi, sono di fondamentale importanza le informazioni fornite da: il racconto dei sintomi da parte del paziente, l'esame obiettivo, l'anamnesi e test di imaging come l'ecografia o la risonanza magnetica.

In genere, la cura delle tendinosi prevede una terapia conservativa, basata sul riposo, la fisioterapia e la compressione della zona dolente; tuttavia, in alcuni casi, può comportare il ricorso a trattamenti di altra natura, tra cui la chirurgia.

Breve ripasso di cos'è un Tendine

Un tendine è una fascia di tessuto connettivo fibroso, dotato di una certa flessibilità e ad alto contenuto di collagene, che unisce un muscolo scheletrico a un osso.