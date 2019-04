La tendinite alla mano riconosce cause di diversa natura; tra quest'ultime, infatti, figurano: il sovraccarico funzionale della mano, le malattie reumatiche come per esempio l'artrosi alle mani o l'artrite reumatoide, le infezioni, la gravidanza, il diabete mellito e le malattie della tiroide.

La tendinite alla mano è responsabile di una sintomatologia locale, che comprende solitamente: dolore, gonfiore e senso di indolenzimento.

In genere, per la diagnosi di tendinite alla mano, sono sufficienti l'esame obiettivo e l'anamnesi; tuttavia, alle volte, sono necessari anche test di imaging.

Il trattamento della tendinite alla mano varia in funzione della causa scatenante.

In linea generale, l'approccio terapeutico adottato nella maggior parte dei casi è di tipo conservativo.

Breve ripasso della Mano e dei suoi Tendini

La mano è l'estremità più distale dell'arto superiore del corpo umano.

Dotata di 5 dita, la mano possiede una struttura alquanto complessa, che include: ossa, articolazioni, legamenti, muscoli e tendini; inoltre, presenta una fine innervazione e una complicata rete di vasi sanguigni.

La mano ha varie funzioni: permette di afferrare gli oggetti, funge da organo di senso tattile, consente di comunicare e garantisce stabilità ai bambini, quando camminano ancora a 4 zampe.

TENDINI DELLA MANO

Un tendine è una fascia di tessuto connettivo fibroso, dotato di una certa flessibilità e ad alto contenuto di collagene, che unisce un muscolo scheletrico a un osso.

Le ossa della mano danno inserzione a numerosi tendini; tra quest'ultimi, figurano: i tendini dei muscoli estensori estrinseci della mano, i tendini dei muscoli flessori estrinseci della mano e i tendini dei muscoli intrinseci della mano (muscoli dell'eminenza tenar, muscoli dell'eminenza ipotenar, muscoli lombricali e muscoli interossei).