Tendinite al Gomito: Epicondilite ed Epitrocleite

" Tendinite al gomito " è un'espressione alquanto generica che definisce una condizione di dolore al gomito , sostenuta da una sofferenza di specifiche strutture tendinee. Esistono due tipi di tendinite al gomito: l'epicondilite (o gomito del tennista ), che causa dolore sulla porzione laterale del gomito e interessa i tendini dei muscoli estensori del polso , e l'epitrocleite (o gomito del golfista o epicondilite mediale ), che provoca dolore sulla porzione mediale del gomito e riguarda i tendini dei muscoli flessori del polso. Epicondilite ed epitrocleite hanno diverse caratteristiche in comune: insorgono per motivi simili; l'iter per la loro diagnosi è sovrapponibile; i principi dell'approccio terapeutico non cambiano. Le tendinite al gomito sono problematiche che possono rivelarsi estremamente ostiche da curare, specie quando sono croniche.

In questo articolo, per una più immediata comprensione del testo, si continuerà a usare anche la parola "tendinite"; tuttavia, è bene che il lettore tenga presente quanto sopra esposto.

Occorre precisare sin da subito che l'espressione "tendinite" è alquanto impropria e non descrive esattamente la natura della condizione dolorosa in esame; infatti, più che di un'infiammazione (il suffisso –ite, in medicina, indica fenomeni infiammatori ), si tratta di una degenerazione delle strutture tendinee, che poi sfocia in dolore.

L'epitrocleite è una condizione molto simile: si tratta sempre di una tendinopatia inserzionale che però, a differenza dell'epicondilite, colpisce l'origine dei muscoli flessori del polso , origine che si trova sull'epicondilo mediale dell'omero. Meglio nota come tendinopatia mediale del gomito , l'epitrocleite genera dolore sulla porzione mediale (o interna) del gomito, in corrispondenza dell'epicondilo mediale.

L'epicondilite è una tendinopatia inserzionale che interessa l'origine dei muscoli estensori del polso , origine che è situata sull'epicondilo laterale dell'omero. Meglio nota come tendinopatia laterale del gomito , l'epicondilite causa dolore sulla porzione laterale (o esterna) del gomito, in corrispondenza dell'epicondilo laterale.

Epicondilite

Epicondilite: Cos'è?

Un tempo, l'epicondilite era considerata una condizione dolorosa tipica degli sportivi, in particolare dei tennisti; non a caso, è conosciuta anche come gomito del tennista.

In realtà, poi, è emerso che si tratta di una problematica tendinea diffusa anche tra diverse categorie lavorative, come per esempio gli elettricisti, i musicisti, i carrozzieri e i macellai.

Uno sport come il tennis e le attività lavorative appena menzionate prevedono una presa di forza (con la mano) e la ripetizione di un determinato gesto con il polso (si vedrà poi quali movimenti sono cruciali per sviluppare l'epicondilite).

L'epicondilite è una condizione che suscita grande interesse anche tra chi è dedito all'allenamento in palestra: del resto, anche in questo ambito, le prese di forza sono frequentissime e si osservano ogniqualvolta l'individuo afferra un manubrio, un bilanciere, una barra per trazioni ecc.

Cause di Epicondilite

L'epicondilite è fondamentalmente una tendinopatia da sovraccarico funzionale.

Essa, infatti, è il frutto di uno squilibrio tra stress a carico delle strutture muscolo-tendinee collegate all'epicondilo laterale (estensori del polso) e capacità di recupero degli stessi tessuti.

In altre parole, insorge quando la sollecitazione ripetuta nel tempo del complesso muscolo-tendineo collegato all'epicondilo laterale non rispetta le esigenze di recupero degli stessi muscoli e soprattutto dei tendini.

Quali sono i Movimenti critici che Causano Epicondilite?

I movimenti che hanno un ruolo determinante nello sviluppo dell'epicondilite sono l'estensione del polso, che come suggerisce il nome chiama in causa i muscoli estensori del polso, e la rotazione del polso contro resistenza.

Un ruolo chiave, inoltre, spetta anche alla presa di forza (cioè quando si impugna un oggetto ricorrendo a dita e palmo della mano), specie con l'avambraccio in pronazione.

Il tennista che tiene in mano la racchetta e colpisce la pallina si sta esibendo in una presa di forza (la racchetta in mano), combinato a un movimento di estensione del polso.

L'elettricista che svita un bullone sta impugnando un cacciavite e, al tempo stesso, sta compiendo un movimento di rotazione del polso contro resistenza.

L'individuo che in palestra esegue una trazione con presa prona si sta impegnando nell'afferrare la barra orizzontale con l'avambraccio in pronazione.

Sintomi di Epicondilite

Il sintomo più caratteristico dell'epicondilite è il dolore alla porzione laterale del gomito (epicondilalgia).

Attività e situazioni classiche che evocano tale dolore sono impugnare saldamente un oggetto (presa di forza), estendere il polso contro resistenza, sollevare un oggetto con l'avambraccio in pronazione e la semplice palpazione.

Le epicondiliti più severe causano dolore in occasione di qualsiasi attività manuale, anche se questa non prevede una presa di forza o una rilevante estensione del polso.

In genere, il dolore da epicondilite compare in modo graduale: inizialmente, è lieve e si presenta soltanto durante i movimenti critici; con il tempo, però, specie se non si ricorre ad alcun trattamento, diviene sempre più intenso e persistente (lo suscitano anche i movimenti non particolarmente critici).

Patologie associate all'Epicondilite

L'epicondilite non è l'unica causa di dolore alla porzione laterale del gomito.

Tale manifestazione, infatti, può dipendere anche da problematiche a:

L' articolazione radio-ulnare prossimale (è l'articolazione che unisce le prime porzioni di radio e ulna);

(è l'articolazione che unisce le prime porzioni di radio e ulna); Il nervo radiale (compressione nervosa);

(compressione nervosa); Il rachide cervicale o toracico (alterazioni delle curve fisiologiche oppure radicolopatia).

Queste problematiche, in realtà, sono responsabili anche di altri sintomi; inoltre, il dolore potrebbe avere caratteristiche diverse, per certi versi distintive (es: il dolore dovuto alla compressione del nervo radiale è di tipo bruciante o simile a una scossa).

È poi doveroso precisare che è possibile un'associazione tra epicondilite e i disturbi suddetti; tale possibilità costituisce uno dei numerosi motivi per cui la tendinopatia laterale del gomito è una condizione complessa da descrivere dal punto di vista diagnostico e da curare nella maniera appropriata.

Diagnosi: Come Riconoscere l’Epicondilite?

Senza dubbio, l'anamnesi e l'esame obiettivo presso uno specialista sono tappe fondamentali per giungere alla diagnosi di epicondilite.

In determinati frangenti potrebbe tornare utile la diagnostica per immagini: l'ecografia, per esempio, potrebbe servire a evidenziare alterazioni delle strutture tendinee ed eventuali calcificazioni; la risonanza magnetica, se eseguita non solo a livello del gomito ma anche in altri settori del corpo (es: collo), rappresenta uno strumento di aiuto all'individuazione di eventuali patologie correlate; la radiografia standard del gomito potrebbe fornire informazioni in merito alla salute articolare del gomito.

A conclusione di questo paragrafo, è doveroso segnalare che la letteratura scientifica riporta numerosi studi dai quali è emersa una scarsa correlazione tra severità del dolore al gomito ed entità della degenerazione tendinea osservata tramite ecografia: in termini pratici, le evidenze hanno mostrato che gravi degenerazioni tendinee rilevate all'esame ecografico non sempre sono responsabili di forte dolore e che, invece, lievi processi degenerativi possono associarsi in alcuni casi a una sintomatologia dolorosa importante.

Alla luce di ciò, la diagnosi clinica (anamnesi ed esame obiettivo) assume un ruolo fondamentale, diventando il punto focale di ogni conclusione.

Terapia dell’Epicondilite: Come Curarla?

L'epicondilite è una condizione ostica da curare, specie se associata ad altre patologie.

In genere, il trattamento è di tipo conservativo; la chirurgia, infatti, è riservata a casi sporadici, caratterizzati da una sintomatologia grave, cronica e in atto da molto tempo (si parla di anni).

Rimedi contro l'Epicondilite di recente insorgenza

I pazienti che soffrono di epicondilite da poche settimane e che non presentano una storia clinica di dolore al gomito possono gestire la condizione suddetta in autonomia.

In queste situazioni, infatti, il piano terapeutico standard prevede:

Riposo dell'arto doloroso, cercando, quando possibile, di evitare/ridurre tutte quelle attività che comportano uno stress per le strutture tendinee sofferenti (è chiaro che, se in ambito sportivo questo approccio è facilmente attuabile, in quello lavorativo non lo è altrettanto);

dell'arto doloroso, cercando, quando possibile, di evitare/ridurre tutte quelle attività che comportano uno stress per le strutture tendinee sofferenti (è chiaro che, se in ambito sportivo questo approccio è facilmente attuabile, in quello lavorativo non lo è altrettanto); Applicazione di ghiaccio sulla zona dolente (almeno 4-5 impacchi al giorno della durata di 15-20 minuti ciascuno, non di più non di meno);

sulla zona dolente (almeno 4-5 impacchi al giorno della durata di 15-20 minuti ciascuno, non di più non di meno); Auto-massaggio per rilassare la muscolatura interessata.

È importante monitorare l'andamento della condizione; potrebbe risultare utile praticare qualche esercizio mirato di stretching e rinforzo muscolare (chiaramente, i muscoli target sono gli estensori del polso).

Fondamentale, vale la pena ribadirlo, è ridimensionare lo stress a carico delle strutture tendinee dolorose; con un esempio pratico, per la persona dedita all'allenamento in palestra, questo significa sospendere per qualche giorno l'attività fisica e, al momento della ripresa, ripartire con un programma di allenamento più leggero (in queste situazioni, la causa del dolore potrebbe proprio essere stata un precedente aumento del carico di lavoro).

Il riposo eccessivo, dovuto per esempio alla paura che l'epicondilite diventi cronica, è controindicato, perché controproducente; senza dubbio, è molto meglio mantenersi attivi, avendo cura di ripartire con gradualità.

Generalmente, un intervento precoce secondo le modalità sopra esposte ha successo.

Rimedi contro l'Epicondilite Cronica

All'opposto, i pazienti che soffrono di una tendinite laterale al gomito da più di 3 mesi necessitano di un piano terapeutico specifico, stilato da dei professionisti del settore medico-sanitario.

Per questi casi clinici, la fisioterapia è fondamentale per superare il dolore e ripristinare la salute tendinea.

Un programma fisioterapico standard per la riabilitazione dall'epicondilite comprende:

Terapia manuale ;

; Esercizi di allungamento e di rinforzo muscolare ;

; Esercizi di neurodinamica (sono previsti qualora sussistano i presupposti per ritenere possibile la presenza di problematiche del nervo radiale).

Chiaramente, durante il trattamento di un'epicondilite cronica, è indispensabile ridurre/evitare tutte quelle attività che evocano dolore.

Con il miglioramento della sintomatologia, poi, sarà altrettanto importante riprendere con estrema gradualità le attività a rischio (es: allenamento in palestra, tennis ecc.).

Per ovvi motivi, la gestione di un'epicondilite cronica sviluppata in ambito professionale (sul posto di lavoro) è molto più complessa; tuttavia, un programma di recupero su misura del paziente e il supporto di un fisioterapista esperto possono aiutare enormemente nel superamento della condizione.

