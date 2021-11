Tendini della Spalla: Quali sono? Funzioni e Tendinopatie

Quali sono

I tendini della spalla intesi come quelle strutture tendinee che rafforzano il legame tra testa dell'omero e cavità glenoidea (articolazione gleno-omerale) sono sostanzialmente cinque:

I quattro tendini d'inserzione della cuffia dei rotatori , appartenenti ai muscoli sovraspinato, sottospinato, piccolo rotondo e sottoscapolare, e

, appartenenti ai muscoli sovraspinato, sottospinato, piccolo rotondo e sottoscapolare, e Il tendine d'origine del capo lungo del bicipite brachiale.

Tendini della Cuffia dei Rotatori

Shutterstock

La cuffia dei rotatori è un complesso di quattro muscoli e dei loro rispettivi tendini, che avvolge, come fosse appunto una cuffia da nuotatore, l'articolazione gleno-omerale della spalla.

I muscoli che la costituiscono sono:

Sovraspinato (o sovraspinoso )

(o ) Sottospinato (o infraspinato )

(o ) Piccolo rotondo

Sottoscapolare

Tutti e quattro questi muscoli originano a livello della scapola e si dirigono verso la testa dell'omero, dove, tramite un tendine ciascuno, s'inseriscono concludendo il loro decorso.

A dispetto delle loro piccole dimensioni, i muscoli e i tendini d'inserzione della cuffia dei rotatori hanno un ruolo nel garantire la congruenza articolare tra testa dell'omero e cavità glenoidea.

Per approfondire:

Tendine del Sovraspinato

Muscolo extrarotatore e abduttore di spalla, il sovraspinato nasce a livello della fossa sovraspinata (o sopraspinata) della scapola, sulla superficie posteriore di questa, al di sopra della spina scapolare (cresta ossea che percorre trasversalmente la superficie posteriore della scapola, separandola in fossa sovraspinata e fossa sottospinata).

Da qui, si dirige verso la testa dell'omero passando, con le sue fibre tendinee, sopra l'articolazione gleno-omerale.

L'esatta sede d'inserzione è sulla faccetta superiore del tubercolo maggiore dell'omero.

Il tendine d'inserzione del sovraspinato è, senza dubbio, il tendine della spalla più soggetto a infortuni.

Le ragioni di tale predisposizione sono da ricercarsi essenzialmente nel particolare decorso anatomico del tendine stesso: il tendine del sovraspinato, infatti, transita sotto il tetto del cosiddetto spazio subacromiale, uno spazio anatomico affollato da altri tessuti molli i quali, complice vari fattori, presentano una certa tendenza a irritarsi per effetto di sfregamenti o schiacciamenti reciproci.

Cos'è lo Spazio Subacromiale? Componente fondamentale dell'articolazione acromion-omerale, lo spazio subacromiale è lo spazio anatomico delimitato, inferiormente, dalla superficie superiore della testa dell'omero e, superiormente, dalla volta coraco-acromiale; quest'ultima è costituita da due prominenze caratteristiche della scapola, l'acromion e il processo coracoideo, e dalla struttura che le unisce, il legamento coracoacromiale.

Lo spazio subacromiale è uno spazio soltanto virtuale, in quanto all'interno di interno transitano e trovano sede importanti strutture dell'articolazione gleno-omerale, tra cui: il tendine del sovraspinato, il tendine del capo lungo del bicipite brachiale, parte della capsula articolare superiore e la borsa subacromiale.

Tendine del Sottospinato

Potente extrarotatore di spalla, il sottospinato nasce a livello della fossa sottospinata della scapola, al di sotto della spina scapolare.

Da qui, si dirige verso la testa dell'omero, inserendosi, con il suo tendine, sulla faccetta mediana del tubercolo maggiore dell'omero.

Particolare da segnalare è che il tendine del sottospinato transita posteriormente alla capsula articolare della gleno-omerale, il che lo porta a evitare l'inclusione completa nello spazio subacromiale.

Tendine del Piccolo Rotondo

Muscolo extrarotatore e adduttore di spalla, il piccolo rotondo origina dal margine laterale (o bordo ascellare) della scapola.

Da qui, orientato in obliquo in direzione latero-superiore, si dirige verso la testa dell'omero, inserendosi, con il suo tendine, in parte sulla faccetta inferiore del tubercolo maggiore e in parte poco più in basso, sulla diafisi omerale.

Tendine del Sottoscapolare

Unico muscolo intrarotatore della cuffia dei rotatori, il sottoscapolare nasce, con un origine ampia, a livello della fossa sottoscapolare (da cui il nome), sulla superficie anteriore della scapola, immediatamente dietro la gabbia toracica.

Da qui, le sue fibre convergono - il che restringe gradualmente il muscolo – in un'inserzione tendinea che s'inserisce, in parte, sulla porzione anteriore della capsula dell'articolazione gleno-omerale e, in parte, sulla tubercolo minore dell'omero.

Capo Lungo Bicipite Brachiale

Shutterstock

Muscolo bi-articolare, il bicipite brachiale è noto per essere il più importante flessore del gomito; in realtà, però, questo muscolo è coinvolto anche in alcuni movimenti della spalla, che sono la flessione e l'abduzione (specie quando l'omero parte in extrarotazione).

Il bicipite brachiale è formato da due capi muscolari, noti come capo lungo e capo breve.

Entrambi i capi originano a livello scapolare, con il capo breve che nasce dall'apice del processo coracoideo, mentre il capo lungo dal tubercolo sovraglenoideo.

Durante il tragitto che li conduce all'avambraccio, i due capi del bicipite brachiale si uniscono circa a metà braccio, finendo poi per inserirsi in parte sulla tuberosità radiale e, in parte, sull'aponeurosi bicipitale del lato ulnare.

Per approfondire:

Tendine del Capo Lungo del Bicipite Brachiale

Tra i vari tendini del bicipite brachiale, quello che è coinvolto nella fisiologia dell'articolazione gleno-omerale è il tendine d'origine del capo lungo del bicipite brachiale.

Per capire il ruolo di tale tendine occorre analizzarne l'anatomia.

Come anticipato, il tendine in questione origina dal tubercolo sovraglenoideo, una piccola proiezione ossea posta superiormente alla cavità glenoidea.

Occorre precisare, tuttavia, che una parte delle sue fibre prende contatti anche con il cercine glenoideo, ossia l'anello di fibrocartilagine che circonda il bordo della cavità glenoidea e che ha il compito di rinforzare l'interazione tra le superfici articolari della gleno-omerale.

Studi presenti in letteratura suggeriscono che, tramite il legame al cercine glenoideo, il tendine d'origine del capo lungo del bicipite brachiale partecipi alla stabilizzazione della testa dell'omero all'interno della cavità glenoidea, il che lo rende dal punto di vista funzionale paragonabile ai tendini della cuffia dei rotatori sopra descritti.

A ciò è doveroso aggiungere poi un'altra importante evidenza, supportata anch'essa dalla letteratura scientifica: il tendine d'origine del capo lungo alloggia nel solco intertubercolare dell'omero; stando a quanto riportano alcuni autori, questa localizzazione contribuirebbe ad attribuire al tendine un ruolo di stabilizzatore articolare della gleno-omerale.