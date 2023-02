Tendine Rotuleo: Cos'è? Anatomia, Funzione, Patologie e Uso Clinico

Per approfondire:

Il ginocchio è una delle più importanti articolazioni sinoviali del corpo umano . Meno conosciuto come articolazione tibiofemorale , il ginocchio congiunge tre ossa : il femore , la tibia e la rotula . Il femore è l'osso della coscia ; partecipa all' articolazione del ginocchio con la sua estremità distale. La tibia è l'osso che, assieme al perone , costituisce lo scheletro della gamba ; all'opposto del femore, partecipa all'articolazione del ginocchio con la sua estremità prossimale. Infine, la rotula è l'osso di forma triangolare che, collocato davanti a femore e tibia, crea la classica sporgenza visibile nella parte anteriore del ginocchio; la rotula è sede d'inserzione per i tendini del muscolo quadricipite e garantisce protezione agli elementi articolari del ginocchio, situati dietro di lei. Grazie alla sua posizione strategica e alle sue componenti strutturali, le due ginocchia giocano un ruolo fondamentale nel sostenere il peso del corpo e nel permettere i movimenti degli arti inferiori , che stanno alla base della camminata, la corsa , il salto ecc.

Il tendine rotuleo rappresenta una fonte di tessuto connettivale utile alla riparazione chirurgica di legamenti , che una volta lesionati non riescono a guarire spontaneamente (es: legamento crociato anteriore del ginocchio).

Conosciuto anche come legamento rotuleo, il tendine rotuleo è in continuità con i tendini che uniscono il muscolo quadricipite femorale alla parte superiore e ai bordi della rotula.

Un tendine è una fascia di tessuto connettivo fibroso, dotata di una certa flessibilità e ad alto contenuto di collagene , che unisce un muscolo scheletrico a un osso. Un legamento è qualcosa di molto simile a un tendine, con la differenza che mette in comunicazione due ossa o due parti distinte di uno stesso osso.

L'impiego dell'espressione tendine rotuleo, per definire la banda di tessuto connettivo fibroso che congiunge la rotula alla tuberosità tibiale, è accettato alla luce del rapporto che tale banda stabilisce con i tendini dei capi terminali del muscolo quadricipite femorale.

All'interno di questo quadro, il tendine rotuleo si colloca come l'elemento anatomico che raggruppa i tendini dei quattro capi terminali del quadricipite femorale e li salda, oltre che sulla rotula, anche sulla tuberosità tibiale. Il rapporto che il tendine rotuleo stabilisce con i tendini dei muscoli del quadricipite femorale spiega per quale ragione a questa banda di tessuto connettivo fibroso disposta fra due ossa – quindi, stando alla definizione, a un legamento – gli anatomisti concedano anche la denominazione di tendine.

Per capire dove il tendineo rotuleo termine il suo percorso, occorre individuare la tuberosità tibiale; quest'ultima è il piccolo bitorzolo duro palpabile qualche centimetro più in basso rispetto al centro della rotula.

La tuberosità tibiale è la prominenza ossea dell'estremità prossimale della tibia, individuabile al tatto, che prende posto sulla faccia anteriore di quest'osso della gamba, appena al di sotto dei due condili ; i due condili della tibia (o condili tibiali) sono le caratteristiche zone allargate che formano l'apice dell'estremità prossimale dell'osso in questione.

Il tendine rotuleo è la resistente banda di tessuto connettivo fibroso, che origina dalla rotula e, procedendo verso il basso, si aggancia a una prominenza ossea della faccia anteriore della tibia, il cui è nome, come anticipato, tuberosità tibiale. Il tendine rotuleo è un tendine piatto, ma largo, che, in media, nell'essere umano adulto, misura 4,5 centimetri. Il tendine rotuleo rappresenta la continuità inferiore del complesso di tendini, che congiunge il muscolo quadricipite femorale alla rotula.

Patologie

Il tendine rotuleo può essere oggetto di varie condizioni mediche, tra cui: l'infiammazione, la rottura e una sindrome nota come malattia di Osgood-Schlatter.

Infiammazione del Tendine Rotuleo

Esempio di tendinite, l'infiammazione del tendine rotuleo (o tendinite rotulea o ginocchio del saltatore) è una sofferenza da sovraccarico funzionale, che riconosce nell'eccessiva ripetizione del gesto del salto la sua causa principale.

L'infiammazione del tendine rotuleo è una condizione di cui soffrono, principalmente, gli sportivi, in particolare chi pratica sport come: la pallavolo, il basket, il calcio, l'atletica leggera, il tennis, la ginnastica artistica e lo sci.

La tendinite rotulea causa una sintomatologia abbastanza tipica, che comprende:

Dolore in corrispondenza del tendine rotuleo. Questo dolore migliora con il riposo, mentre peggiora con l'attività fisica (specie se questa include salti o la corsa);

in corrispondenza del tendine rotuleo. Questo dolore migliora con il riposo, mentre peggiora con l'attività fisica (specie se questa include salti o la corsa); Senso indolenzimento sotto il ginocchio;

sotto il ginocchio; Ispessimento del tendine rotuleo;

del tendine rotuleo; Senso di rigidità a livello del ginocchio.

Per giungere alla diagnosi di una condizione come l'infiammazione del tendine rotuleo, sono generalmente sufficienti: il racconto dei sintomi da parte del paziente, l'esame obiettivo e l'anamnesi; solo in rari casi, sono necessari anche degli esami radiologici.

Il trattamento di prima linea della tendinite rotulea è conservativo e si basa su:

Il riposo dell'arto inferiore sofferente, fino alla completa scomparsa del dolore e degli altri sintomi (in tale frangente, per riposo s'intende non praticare qualsiasi attività fisica che preveda il salto e la corsa);

dell'arto inferiore sofferente, fino alla completa scomparsa del dolore e degli altri sintomi (in tale frangente, per riposo s'intende non praticare qualsiasi attività fisica che preveda il salto e la corsa); L'applicazione di ghiaccio sulla zona dolente dalle 3 alle 5 volte al giorno e per una durata di 15-20 minuti a volta;

sulla zona dolente dalle 3 alle 5 volte al giorno e per una durata di 15-20 minuti a volta; L'assunzione di Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei ( FANS ), allo scopo di favorire la scomparsa del dolore;

( ), allo scopo di favorire la scomparsa del dolore; Sedute di fisioterapia, finalizzate a migliorare l'elasticità del tendine infiammato e dei muscoli correlati (es: quadricipite femorale).

Se la gestione conservativa dell'infiammazione del tendine rotuleo dovesse fallire e i sintomi associati alla condizioni permanessero senza miglioramenti per svariati mesi, il paziente non può far altro che sottoporsi a un intervento chirurgico risolutivo, con tutto ciò che ne consegue (periodo di convalescenza, fisioterapia e ripresa graduale dell'attività fisica, anche la più leggera).

Trascurare una tendinite rotulea, continuando nell'attività fisica che l'ha indotta, è un comportamento molto pericoloso, perché può portare alla rottura del tendine rotuleo.

Rottura del Tendine Rotuleo

La rottura del tendine rotuleo è un infortunio di media-elevata gravità, che occorre al verificarsi di una lacerazione parziale o completa del tendine in questione.

La rottura del tendine rotuleo ha, in genere, un'origine traumatica; tuttavia, come anticipato in precedenza, può derivare anche da una tendinite rotulea trascurata.

Tipica di chi pratica sport in cui c'è una forte e ripetuta sollecitazione del ginocchio e del quadricipite femorale, la rottura del tendine rotuleo è associata a un quadro sintomatologico inequivocabile, che comprende:

Dolore acuto e improvviso sotto la rottura, che compare subito dopo la lacerazione del tendine;

sotto la rottura, che compare subito dopo la lacerazione del tendine; Schiocco al verificarsi dell'evento lacerativo;

al verificarsi dell'evento lacerativo; Rientranza palpabile al tatto in sede di lacerazione;

in sede di lacerazione; Gonfiore e formazione di un livido in corrispondenza del tendine rotuleo;

e formazione di un in corrispondenza del tendine rotuleo; Senso di cedimento a livello del ginocchio;

a livello del ginocchio; Difficoltà a camminare ;

; Slittamento verso l'alto della rotula, dovuto alla mancanza dell'ancoraggio alla tuberosità tibiale.

In genere, la diagnosi di una rottura del tendine rotuleo si basa su: il racconto dei sintomi, l'esame obiettivo, l'anamnesi e un esame di imaging come, per esempio, la risonanza magnetica al ginocchio.

La gestione terapeutica della rottura del tendine rotuleo impone, solitamente, il ricorso alla chirurgia, in quanto non c'è alcuna possibilità di una guarigione spontanea della lacerazione.

Il trattamento chirurgico degli episodi di rottura del tendine rotuleo consiste in un'operazione finalizzata a ristabilire la fisiologica continuità della struttura tendinea infortunatasi.

Da dopo l'operazione chirurgica, il perfetto recupero da una rottura del tendine rotuleo richiede al paziente svariati mesi di fisioterapia ed un approccio graduale a qualsiasi attività fisica.

Lo sapevi che… Se la rottura del tendine rotuleo è parziale e di lievissima entità, è possibile adottare un trattamento conservativo, basato su riposo, uso di un tutore per il ginocchio e appropriata fisioterapia, che però non sempre ha successo.

In caso di insuccesso del sopraccitato trattamento conservativo, non resta altro che ricorrere alla chirurgia.

Malattia di Osgood-Schlatter

Conosciuta anche come sindrome di Osgood-Schlatter o apofisite tibiale anteriore, la malattia di Osgood-Schlatter è l'insieme di sintomi e segni, derivante dall'infiammazione del tendine rotuleo a livello dell'inserzione di questo sulla tuberosità tibiale.

A causare la malattia di Osgood-Schlatter è la tensione che il tendine rotuleo può esercitare nei confronti dell'estremità della tibia, negli anni dell'accrescimento muscolo-scheletrico dell'essere umano.

Tipica degli adolescenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni, la malattia di Osgood-Schlatter causa dolore e gonfiore in corrispondenza di dove il tendine rotuleo s'inserisce sulla tibia.

La malattia di Osgood-Schlatter è una condizione solitamente passeggera, che guarisce spontaneamente con la conclusione dello sviluppo muscolo-scheletrico o con un suo evolversi più equilibrato.

