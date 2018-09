Tendine d'Achille: Cos'è? Anatomia e Funzioni. Patologie: Tendinite e Rottura

Se la gestione conservativa dell'infiammazione del tendine d'Achille dovesse fallire e i sintomi associati alla condizioni permanessero senza miglioramenti per più di 6 mesi, il paziente non può far altro che sottoporsi a un intervento chirurgico risolutivo, con tutto che ne consegue (periodo di convalescenza , fisioterapia e ripresa graduale dell'attività fisica, anche la più leggera).

Per giungere alla diagnosi di una condizione come l'infiammazione al tendine d'Achille, sono generalmente sufficienti: il racconto dei sintomi da parte del paziente, l'esame obiettivo e l' anamnesi ; solo in rari casi, sono necessari anche degli esami radiologici . Il trattamento di prima linea della tendinite achillea è conservativo e si basa su:

Infortunio che colpisce 1 persone ogni 10.000 all'anno, la rottura del tendine d'Achille è associato a un quadro sintomatologico inequivocabile, che comprende:

Dolore acuto e improvviso al reparto posteriore della gamba, che compare immediatamente dopo la lacerazione del tendine;

Schiocco al verificarsi dell'evento lacerativo;

Zoppia e incapacità di muovere correttamente il piede dell'arto inferiore coinvolto nell'infortunio;

Grave gonfiore nella zona anatomica in cui risiede il tendine d'Achille;

Senso di rigidità alla caviglia.

In genere, la diagnosi di una rottura del tendine d'Achille si basa su: il racconto dei sintomi, l'esame obiettivo, l'anamnesi e un esame di imaging come, per esempio, la risonanza magnetica nucleare.

La gestione terapeutica della rottura del tendine d'Achille impone sempre il ricorso alla chirurgia, in quanto, data la scarsa irrorazione sanguigna del tendine in questione, non c'è alcuna possibilità di una guarigione spontanea della lacerazione.

Il trattamento chirurgico degli episodi di rottura del tendine d'Achille consiste in un'operazione finalizzata a ripristinare la fisiologica continuità della struttura tendinea infortunatasi.

Da dopo l'intervento chirurgico, il perfetto recupero da una rottura del tendine d'Achille richiede al paziente svariati mesi di fisioterapia ed un approccio graduale a qualsiasi attività fisica.