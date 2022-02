Tatuaggi: a che età si possono fare?

Già perché per legge esiste un'età oltre la quale la scelta è individuale, mentre prima deve passare per un'approvazione terza.

Ad esserne attratti sono gli adulti ma soprattutto molti giovanissimi che spesso si scontrano con i divieti dei genitori e che devono aspettare di compiere una determinata età per decidere in autonomia se imprimere la propria pelle in modo permanente oppure no.

Le ragioni di questo spartiacque anagrafico che consente solo ai maggiorenni di tatuarsi è stato deciso proprio per questo e anche se le ragioni specifiche sono molteplici l'idea alla base è che posticipare l'età in cui farsi un tatuaggio serva a tutelare l'integrità psicofisica di un ragazzo o di una ragazza.

Secondo la legge italiana è possibile farsi un tatuaggio in totale autonomia solo una volta compiuti i 18 anni . È la maggiore età quindi a decretare il nullaosta, perché in quel momento la persona diventa legalmente responsabile delle proprie azioni dal punto di vista penale e civile.

Cosa si può fare a 16 anni

Ovviamente farsi un tatuaggio prima di diventare maggiorenni non è vietato in senso assoluto, lo è solo fino ai 16 anni. Da quel momento è possibile farlo ma esclusivamente con il consenso di entrambi i genitori o di un tutore legale, che devono garantirlo con un'autorizzazione scritta.

Essere in possesso di questi requisiti però non è sufficiente per accedere senza problemi in un salone di tatuatori se si hanno già compiuti 16 anni ma non ancora 18.

Per far sì che il professionista scelto possa procedere senza il rischio di incorrere in un reato penale, è infatti necessario che gli under 18 che desiderano un tatuaggio si presentino nel luogo dell'appuntamento accompagnati di persona dai genitori o dal tutore legale. La semplice liberatoria scritta e firmata in un altro momento quindi non basta e da sola non ha nessuna validità anche perché potrebbe essere falsificata da chiunque senza troppa difficoltà.

La procedura corretta che permette a un sedicenne o a un diciassettenne di tatuarsi prevede quindi che i maggiorenni di riferimento siano fisicamente presenti al momento della stipulazione dell'accordo scritto con il tatuatore. In caso contrario non sono da escludersi eventuali conseguenze legali.

Divieto assoluto per gli under 16

Per i ragazzi che non abbiano ancora compiuto 16 anni, invece, l'unica soluzione è quella di aspettare perché al di sotto di quell'età non è mai possibile tatuarsi, nemmeno con il consenso dei genitori.