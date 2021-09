Tamoxifene: A Cosa Serve, Effetti Collaterali, Controindicazioni

Generalità Che cos'è il Tamoxifene e Caratteristiche generali Il tamoxifene è un principio attivo appartenente al gruppo degli agenti antiestrogeni non steroidei che trova impiego nel trattamento di alcune forme tumorali. Shutterstock Tamoxifene - Struttura Chimica Somministrato per via orale, il tamoxifene si trova all'interno di numerosi medicinali che, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile. Tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario il pagamento di un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Tamoxifene Kessar®

Novaldex®

Nomafen®

Sertam®

Tamoxene®

Tamoxifene Eg®

Tamoxifene Ratiopharm®

A Cosa Serve Quando si Usa il Tamoxifene e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'utilizzo del tamoxifene è indicato: Nel trattamento del tumore al seno;

Nella prevenzione e nel trattamento della ginecomastia e della mastalgia in pazienti di sesso maschile in terapia con antiandrogeni per il trattamento del carcinoma prostatico.

Come Agisce Come Funziona il Tamoxifene e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il tamoxifene è un principio attivo non steroideo capace di esercitare un complesso spettro di effetti antiestrogenici e simil-estrogenici nei diversi tessuti dell'organismo. Chimicamente parlando, si tratta di un derivato del trifeniletilene. Alcune forme di carcinomi mammari hanno bisogno di estrogeni per riuscire a sopravvivere; non a caso, le cellule costituenti tali tumori possiedono sulla propria membrana dei recettori per gli estrogeni (ER). Gli ormoni, pertanto, si legano a questi recettori in modo tale da svolgere le funzioni biologiche necessarie alla sopravvivenza delle suddette cellule tumorali. Nelle pazienti affette da carcinoma mammario, il tamoxifene espleta la sua azione terapeutica direttamente a livello del tumore, andando ad inibire il legame dell'estrogeno con il suo recettore (esercita quindi un'azione prevalentemente antiestrogenica). A livello delle ossa, dell'endometrio e sui livelli di grassi nel sangue, invece, è stato osservato che tamoxifene mostra anche effetti di tipo estrogenico (difatti, nell'esperienza clinica è riconosciuto che il principio attivo è in grado di indurre la riduzione dei livelli sanguigni di colesterolo totale e di LDL nell'ordine del 10-20% nelle donne in post-menopausa, così come è in grado, nella medesima categoria di pazienti, di favorire il mantenimento della densità minerale ossea). Inoltre, il tamoxifene si è rivelato efficace anche nel trattamento della ginecomastia e della mastalgia negli uomini in terapia per il tumore della prostata con antiandrogeni. Dagli studi clinici, infatti, è emerso che il principio attivo può determinare un netto miglioramento di questi sintomi indotti dalla terapia antiandrogena impiegata contro il carcinoma prostatico.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Tamoxifene e in Quali Dosi? Il tamoxifene è disponibile in forma di compresse per uso orale all'interno delle quali può trovarsi in concentrazioni di 10 mg o 20 mg. Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua, preferibilmente ogni giorno alla stessa ora. Dose da assumere e durata del trattamento saranno stabilite dal medico in funzione del tipo di patologia da trattare; pertanto, si raccomanda di attenersi alle indicazioni date da questa figura sanitaria. Ad ogni modo, di seguito saranno riportate (con fine puramente illustrativo) le dosi solitamente impiegate in terapia. Trattamento del carcinoma mammario : la dose solitamente impiegata è compresa fra i 20 mg e i 40 mg di tamoxifene al dì, da assumersi in dose unica o in dosi frazionate, secondo indicazione del medico.

: la dose solitamente impiegata è compresa fra i 20 mg e i 40 mg di tamoxifene al dì, da assumersi in dose unica o in dosi frazionate, secondo indicazione del medico. Prevenzione e trattamento della ginecomastia e della mastalgia in pazienti in terapia con antiandrogeni impiegati contro il tumore della prostata : la dose solitamente utilizzata è di 20 mg di tamoxifene al giorno, seguendo le indicazioni mediche. Dimenticanza di una Dose Qualora ci si dimentichi di assumere una dose di tamoxifene, assumerla non appena possibile. NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico.

Gravidanza e Allattamento Il Tamoxifene può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Il tamoxifene NON deve essere utilizzato durante la gravidanza. Per tutta la durata del trattamento è necessario evitarne l'insorgenza. Le donne sessualmente attive devono pertanto adottare metodi contraccettivi - di barriera e non ormonali - per tutta la durata della terapia con tamoxifene e per almeno due mesi dal termine della stessa, poiché possono esserci rischi per il bambino. Non è noto se il tamoxifene viene escreto nel latte materno, pertanto, le madri che allattano al seno non devono cominciare il trattamento con il farmaco.