Talamo: Cos'è? Anatomia, Funzioni e Patologie

Situato al centro dell'encefalo, sotto il corpo calloso e sopra il tronco encefalico , il talamo è una struttura pari di forma ovoidale, che include diversi nuclei nervosi spartiti in 4 distinte parti (parte anteriore, parte mediale, parte laterale e parte posteriore) e in due caratteristiche protuberanze (i corpi genicolati). Grazie a connessioni con diverse aree della corteccia cerebrale, con il tronco encefalico e con il sistema limbico, il talamo partecipa al funzionamento di tutti i sistemi sensoriali – escluso il sistema olfattivo – e gioca un ruolo chiave nei movimenti volontari, nella regolazione del ciclo sonno -veglia e dello stato di coscienza, nel controllo dell'eccitazione e dell'emozione, e, infine, in alcuni aspetti della capacità di memoria.

Il talamo è una struttura pari del diencefalo , implicata nell'inoltro di segnali nervosi alla corteccia cerebrale e nella regolazione di funzioni come per esempio il ciclo sonno-veglia e lo stato di coscienza.

Anatomia

Elemento più voluminoso del diencefalo, il talamo è una struttura nervosa pari, costituita prevalentemente da sostanza grigia e solo in minima parte da sostanza bianca; il fatto che sia una struttura pari significa che è presente in duplice copia, alla destra e alla sinistra dell'ipotetico piano che separa il corpo umano in due metà uguale (piano sagittale).

Unito alla copia presente sull'altra metà del corpo umano dalla cosiddetta commessura intertalamica, il talamo è una formazione ovoidale, in cui si concentrano numerosi nuclei nervosi; questi nuclei nervosi rappresentano la sostanza grigia del talamo a cui si accennava in precedenza.

Sul talamo, gli anatomisti individuano un polo anteriore, proiettato in direzione ventrale, e un polo posteriore, orientato in direzione dorsale.

Il talamo, inoltre, è divisibile in 4 parti: parte anteriore, parte mediale, parte laterale e parte posteriore.

Al talamo appartengono anche due protuberanze vicine alla parte posteriore, denominati corpi genicolati mediale e laterale.

Tramite i suoi nuclei nervosi, il talamo stabilisce numerose connessioni con la corteccia cerebrale e il tronco encefalico; queste connessioni sono sia di natura afferente (cioè conducono un segnale nervoso al talamo), sia di natura efferente (ossia smistano un segnale nervoso al di fuori del talamo).

Dove Si Trova il Talamo? Confini e Rapporti

Il talamo si trova al centro dell'encefalo, tra cervello e tronco encefalico.

In questa posizione, si colloca:

Superiormente al mesencefalo (porzione apicale del tronco encefalico), al subtalamo e all' ipotalamo (non a caso, il significato letterale di "ipotalamo" è "sotto al talamo");

(porzione apicale del tronco encefalico), al e all' (non a caso, il significato letterale di "ipotalamo" è "sotto al talamo"); Inferiormente al corpo calloso ;

; Laterale al terzo ventricolo cerebrale . Del talamo, a confinare con il terzo ventricolo cerebrale è la cosiddetta parte mediale;

. Del talamo, a confinare con il terzo ventricolo cerebrale è la cosiddetta parte mediale; Mediale alla porzione posteriore della capsula interna. La capsula interna è una formazione di sostanza bianca appartenente alla componente sottocorticale del cervello.

Quali sono le misure del Talamo?

In un essere umano adulto, il talamo misura circa 4 centimetri, in lunghezza, 1,5 centimetri, in larghezza, e 2,5 centimetri, in altezza.

Nuclei Nervosi del Talamo o Nuclei Nervosi Talamici

La sostanza grigia si compone di neuroni privi di mielina; la sostanza bianca, invece, è costituita da neuroni dotati di uno strato di mielina.

Il talamo comprende 4 gruppi di nuclei nervosi: i nuclei nervosi anteriori, i nuclei nervosi mediali, i nuclei nervosi laterali e i nuclei nervosi non inclusi in nessuno dei precedenti raggruppamenti.

È da segnalare che esiste anche una classificazione che distingue i nuclei nervosi talamici in base alla loro connessione o meno con la corteccia cerebrale; tale classificazione definisce specifici i nuclei nervosi collegati alla corteccia cerebrale e aspecifici i nuclei non collegati alla corteccia cerebrale.

Per non fare confusione: cos'è un nucleo nervoso? Un nucleo nervoso è un aggregato di corpi di neuroni aventi un identico ruolo; in altri termini, è un insieme di cellule nervose altamente specializzate, addette tutte a una stessa funzione.

È importante segnalare che il concetto di nucleo nervoso è totalmente diverso dal concetto di nucleo cellulare: quest'ultimo è la sede del DNA di una cellula ed è presente in tutte le cellule dell'organismo umano, tranne globuli rossi, piastrine e squame cornee della pelle.

Nuclei Nervosi Anteriori

Situati nella parte anteriore del talamo, i nuclei nervosi anteriori includono il nucleo antero-dorsale e il nucleo antero-mediale.

I nuclei nervosi anteriori mettono in connessione il talamo con il cosiddetto corpo mammillare (tramite il fascio mammillo-talamico), con il tronco encefalico e con le circonvoluzioni paraippocampale e cingolata (o circonvoluzione del cingolo) appartenenti al sistema limbico.

Nuclei Nervosi Mediali

Localizzati nella parte mediale del talamo, i nuclei nervosi mediali comprendono il nucleo dorsomediale e i 6 nuclei della linea mediana.

I nuclei nervosi mediali mettono in comunicazione il talamo con importanti strutture del sistema limbico, tra cui l'amigdala, i nuclei della base, la corteccia piriforme, la già citata circonvoluzione cingolata e la circonvoluzione orbitofrontale; i nuclei nervosi mediali, inoltre, sono connessi al tronco encefalico, alla corteccia prefrontale (del lobo frontale), alla corteccia parietale posteriore (del lobo parietale).

Nuclei Nervosi Laterali

Posizionati nella parte laterale del talamo, i nuclei nervosi laterali includono 6 elementi: il nucleo laterale dorsale, il nucleo laterale posteriore, il nucleo posteriore, il nucleo ventrale laterale anteriore, il nucleo ventrale laterale intermedio (o nucleo ventrale laterale) e il nucleo ventrale laterale posteriore.

Il nucleo laterale dorsale collega il talamo al tronco encefalico, alla circonvoluzione del cingolo, alla corteccia retrospleniale, alla corteccia paraippocampale, alla corteccia parietale e al presubiculum dell'ippocampo.

collega il talamo al tronco encefalico, alla circonvoluzione del cingolo, alla corteccia retrospleniale, alla corteccia paraippocampale, alla corteccia parietale e al presubiculum dell'ippocampo. Il nucleo laterale posteriore mette in connessione il talamo con il lobulo parietale superiore (del lobo parietale) e il tronco encefalico.

mette in connessione il talamo con il lobulo parietale superiore (del lobo parietale) e il tronco encefalico. Il nucleo posteriore (o nucleo caudale o pulvinar )è il maggiore dei nuclei nervosi talamici; connesso al nucleo ventrale posteriore del talamo e ai nuclei dei corpi genicolati, esso collega il talamo alla corteccia parietale posteriore (del lobo parietale), alla corteccia visiva secondaria (del lobo occipitale) e alla corteccia uditiva secondaria (del lobo temporale).

(o o )è il maggiore dei nuclei nervosi talamici; connesso al nucleo ventrale posteriore del talamo e ai nuclei dei corpi genicolati, esso collega il talamo alla corteccia parietale posteriore (del lobo parietale), alla corteccia visiva secondaria (del lobo occipitale) e alla corteccia uditiva secondaria (del lobo temporale). Il nucleo ventrale laterale anteriore (o nucleo ventrale anteriore ) mette in comunicazione il talamo con il globo pallido, la corteccia prefrontale e la corteccia premotoria.

(o ) mette in comunicazione il talamo con il globo pallido, la corteccia prefrontale e la corteccia premotoria. Il nucleo ventrale laterale intermedio (o nucleo ventrale laterale ) è costituito da una parte anteriore e una parte posteriore, le quali collegano il talamo alla corteccia premotoria e motoria supplementare (del lobo frontale), e al cervelletto.

(o ) è costituito da una parte anteriore e una parte posteriore, le quali collegano il talamo alla corteccia premotoria e motoria supplementare (del lobo frontale), e al cervelletto. Il nucleo ventrale laterale posteriore (o nucleo ventrale posteriore) presenta una porzione laterale e una porzione mediale, le quali permettono al talamo di connettersi ai lemnischi mediale, spinale e trigeminale, e alla corteccia somatosensoriale primaria (del lobo parietale).

Altri Nuclei Nervosi Talamici

Ulteriori nuclei nervosi del talamo sono:

Il nucleo reticolare , che mette in comunicazione il talamo con la formazione reticolare del tronco encefalico;

, che mette in comunicazione il talamo con la formazione reticolare del tronco encefalico; Il nucleo del corpo genicolato mediale , anche noto come nucleo talamico dell'udito , che collega il talamo alla corteccia uditiva (del lobo temporale);

, anche noto come , che collega il talamo alla corteccia uditiva (del lobo temporale); Il nucleo del corpo genicolate laterale, conosciuto anche come nucleo talamico per la percezione visiva, che connette il talamo alla corteccia visiva primaria (del lobo occipitale).

Sostanza Bianca del Talamo

La sostanza grigia e la sostanza bianca sono i due tessuti che costituiscono il sistema nervoso centrale.

A costituire la sostanza bianca del talamo sono:

Lo strato zonale , che prende posto sulla superficie dorsale del talamo;

, che prende posto sulla superficie dorsale del talamo; La lamina midollare esterna , che funge da linea di separazione tra il nucleo reticolare e il resto della sostanza grigia del talamo;

, che funge da linea di separazione tra il nucleo reticolare e il resto della sostanza grigia del talamo; La lamina midollare interna, che, biforcandosi a Y, rappresenta l'elemento separatore e tramite cui avviene la distinzione dei nuclei talamici anteriore, mediale e laterale.

Irrorazione Sanguigna del Talamo

L'afflusso di sangue ossigenato al talamo spetta ad alcune branche dell'arteria cerebrale posteriore; l'arteria cerebrale posteriore è uno dei vasi arteriosi che costituiscono il cosiddetto poligono di Willis (o circolo di Willis).