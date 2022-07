Tagliare le cuticole: perché è sbagliato?

Introduzione

Tagliare le cuticole è salutare? Oltre il fattore estetico entra in gioco quello benefico per le nostre unghie. Nello specifico, rimuovere le cosiddette "pellicine" potrebbe essere dannoso. Le cuticole, infatti, sono piccoli ispessimenti della pelle che si trovano sulla radice delle unghie. Compongono lo strato superficiale della pelle attorno alla parte inferiore dell'unghia, che copre il letto ungueale. Rivestono una funzione particolarmente importante, per questo è bene non rimuoverle con forbicine o pinzette, che potrebbero provocare ferite e sanguinamenti.

Le cuticole agiscono come una barriera tra la radice delle unghie (zona particolarmente sensibile) e l'esterno. Rappresentano, infatti, un'importante protezione per l'unghia e la difendono da batteri e delle sostanze nocive responsabili dell'insorgenza di infezioni. Tagliare le cuticole risulta quindi una pratica facilmente evitabile per la salute generale.