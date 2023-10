Tacchi alti: tutti i problemi derivati da un uso eccessivo

I tacchi alti piacciono a tantissime persone e portarli saltuariamente non comporta alcun problema. Lo stesso però non si può dire se li si indossa tutti i giorni e per molte ore consecutive. In tal caso sono diverse le problematiche che potrebbero sorgere. Il motivo è che costringono a una postura sbagliata il piede, che normalmente ha bisogno di muoversi dal tallone alla punta quando si cammina, cosa che non succede se si indossano scarpe con i tacchi. Ecco quindi i problemi più comuni legati a un uso massiccio di questo tipo di calzature.

Conseguenze dell’uso eccessivo Dolore ai piedi

Borsiti

Metatarsalgia

Neuromi

Tendine d'Achille contratto

Problemi di postura

Infortuni vari

Dolore ai piedi Secondo un sondaggio dell'American Podiatric Medicine Association, i tacchi alti sono la prima causa di dolore ai piedi tra coloro che li indossano e uno studio del novembre 2013 pubblicato sul ‌Singapore Medical Journal ha rivelato che il 68% delle donne con dolore ricorrente ai piedi attribuiva il proprio disagio alle calzature, in particolare quelle con i tacchi alti e a punta. Il dolore ai piedi è già di per sé fastidioso ma prolungato può dar vita a ulteriori problemi di salute. Le persone con dolore cronico ai piedi avrebbero infatti molte più probabilità di sperimentare mal di schiena, dolori articolari, problemi di peso e disturbi apparentemente non collegati agli arti inferiori come acne, problemi alla vista, alla mascella o ai denti.

Borsiti Uno studio del dicembre 2015 pubblicato su ‌Arthritis Care & Research ‌ ha rilevato che indossare i tacchi alti aumenta il rischio di sviluppare borsiti del 47%, a causa della maggiore pressione sull'avampiede che si genera camminando. Ancora più probabile che si sviluppino borsiti se le scarpe hanno una punta stretta.

Metatarsalgia La pianta del piede è ricoperta da un cuscinetto di grasso chiamato testa metatarsale, che protegge le articolazioni delle dita dei piedi. Quando si indossano i tacchi, le dita si contraggono e si deformano. Nel corso del tempo questo provoca lo spostamento del cuscinetto adiposo e la comparsa della metatarsalgia, una condizione dolorosa data da un alterato appoggio delle ossa del piede al suolo. Nella maggior parte dei casi, riposare, cambiare le scarpe o usare i cuscinetti metatarsali può alleviare il dolore ma a volte la condizione richiede un intervento chirurgico per riallineare le ossa metatarsali.

Neuromi Si chiamano neuromi le terminazioni nervose irritate sulla pianta dei piedi, determinate da una eccessiva pressione sugli avampiedi, che può avvenire ad esempio quando si indossando i tacchi. Quando i nervi si schiacciano, possono provocare un dolore significativo che potrebbe richiedere terapia fisica, farmaci, iniezioni o persino un intervento chirurgico.

Tendine d’Achille contratto Quando si indossano i tacchi alti il tendine d'Achille tende a contrarsi e ciò può generare rigidità. Questa condizione dolorosa se si verifica può portare a dolore anche quando si indossano altre scarpe. Inoltre, un tendine d'Achille contratto è la causa principale di altre condizioni come neuromi, fascite plantare, tendiniti e fratture da stress. La contrazione del tendine d'Achille porta anche a una maggiore flessione del ginocchio, mette sotto stress l'anca e influenza la curvatura della schiena. Se ciò avviene i dischi della schiena possono anche perdere contenuto di acqua, dando vita alla formazione di un'ernia. In questo modo la parte bassa della schiena può irrigidirsi ed essere soggetta a spasmi.

Problemi di postura Poiché i tacchi alti interferiscono con il movimento naturale dei piedi, ciò può anche modificare la distribuzione della pressione sulla pianta, influenzando le articolazioni della caviglia e i muscoli circostanti e limitando il range di movimento della caviglia. Questo porta a compensare l'andatura innaturale utilizzando altri muscoli più duramente e le articolazioni in modo diverso causando, come in un effetto domino, squilibri muscolari nelle gambe, in particolare ai quadricipiti e i muscoli posteriori della coscia, problemi ai tessuti molli, al ginocchio o tendiniti. I tacchi alti, dunque, possono rovinare ogni aspetto legato alla postura.