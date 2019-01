Grazie alla TAC con contrasto, i medici riescono a diagnosticare non soltanto condizioni, come per esempio l' embolia polmonare , la trombosi venosa profonda , la pancreatite o l' appendicite acuta , ma a individuare anche lo stadio di una neoplasia, le malformazioni a carico dei vasi sanguigni e le alterazioni del parenchima ( fibrosi e cirrosi ). Della durata totale di 35 minuti circa, la TAC con contrasto prevede una certa preparazione e, per la sua corretta esecuzione, impone al paziente la massima immobilità. I rischi della TAC con contrasto sono connessi alla dose di radiazioni ionizzanti, a cui è esposto il paziente durante l'esame, e al mezzo di contrasto, che in alcuni individui è causa di una reazione allergica . Controindicata in caso di gravidanza , obesità, insufficienza renale e diabete , la TAC con contrasto fornisce immagini di ottima qualità, il che permette di stilare diagnosi molto precise.

La TAC con contrasto differisce dalla TAC convenzionale (cioè la TAC senza mezzo di contrasto ) sotto più punti di vista: innanzitutto, coglie particolari che la TAC convenzionale non è in grado di visualizzare; in secondo luogo, impone una preparazione diversa; infine, include un passaggio procedurale aggiuntivo: la somministrazione nel paziente del mezzo di contrasto.

Sebbene sia un esame normalmente indolore (solo nella variante con contrasto risulta fastidiosa, per via dell'iniezione del mezzo di contrasto), la TAC rientra tra le procedure diagnostiche minimamente invasive, in quanto la dose di radiazioni ionizzanti, a cui è esposto il paziente, è considerevole.

La TAC , o Tomografia Assiale Computerizzata , è una procedura diagnostica di radiologia , che sfrutta le radiazioni ionizzanti ( raggi X ), per creare immagini tridimensionali estremamente dettagliate di aree anatomiche specifiche dell'organismo (encefalo, ossa , vasi sanguigni, organi addominali , organi toracici, vie respiratorie ecc.). L'apparecchiatura per la TAC comprende:

In medicina, il termine " parenchima " identifica il tessuto funzionale specifico di un organo con struttura compatta, come per esempio il fegato , il rene, il cervello, il polmone, il pancreas o la tiroide .

La TAC con contrasto è la tomografia assiale computerizzata che sfrutta un mezzo di contrasto, per evidenziare con maggiori dettagli vasi sanguigni, linfonodi e parenchimi. Esattamente come una qualsiasi altra tipologia di TAC, la TAC con contrasto è una procedura di radiologia ; ciò implica che la sua esecuzione e l'interpretazione dei risultati da essa derivanti spettino a un medico radiologo (o semplicemente radiologo ). La TAC con contrasto è conosciuta anche come TAC con mezzo di contrasto .

L' angioTAC è una variante particolare della TAC con contrasto, che permette di studiare la circolazione sanguigna in vari distretti del corpo – tra cui collo, arti superiori e arti inferiori – e in svariati organi – tra cui encefalo, polmoni, fegato, cuore , reni, intestino pelvico, vescica ecc.

In caso di idoneità alla TAC con contrasto, in preparazione a quest'ultima, il paziente deve:

Tutte queste informazioni sono fondamentali per stabilire l' idoneità del paziente a un esame come TAC con contrasto.

Procedura

Fase Preliminare Poco prima che abbia inizio la TAC con contrasto, un membro dello staff medico inviterà il paziente a: Rispondere a un questionario relativo alla sua storia clinica,

Indossare un apposito camice al posto dei suoi vestiti e

Se non ha provveduto a farlo a casa, privarsi fino al termine dell'esame di tutti gli eventuali gioielli (es: orecchini) e altri oggetti metallici analoghi (es: piercing). Al termine di ciò, quindi, lo sottoporrà a una veloce misurazione di pressione e temperatura, e lo informerà dell'importanza che ha, nel corso della TAC contrasto, la sua immobilità all'interno dello strumento.

Nota importante sull'immobilità Durante la TAC con contrasto (così come in tutte le altre varianti della TAC), l'invito alla completa immobilità comprende anche il trattenimento del respiro, in quanto anche i minimi movimenti, derivanti dall'atto respiratorio, possono falsare i risultati dell'esame.

Fase di sistemazione del paziente Alla conclusione della fase preliminare, alcuni membri del staff medico aiuteranno il paziente ad accomodarsi sul lettino scorrevole che serve, in un momento successivo, a introdurlo e posizionarlo all'interno del cosiddetto gantry.

Per garantire il massimo confort al paziente, lo staff medico provvederà a fornirgli un cuscino per la testa, una coperta e un paio di tappi per le orecchie (il cui impiego è giustificato dall'intenso rumore emesso dallo strumento, quando è in funzione). Somministrazione del Mezzo di Contrasto

Una volta che è disteso e a suo agio sul lettino scorrevole, il paziente sarà pronto per la somministrazione del mezzo di contrasto; a praticare la somministrazione sarà, con la collaborazione di un infermiere professionale, il medico radiologo che svolgerà l'esame e ne interpreterà i risultati.

Una volta somministrato, il mezzo di contrasto impiegherà qualche minuto a distribuirsi nei vari distretti anatomici del corpo umano. MEZZO DI CONTRASTO: COSA CONTIENE? Come preannunciato, il mezzo di contrasto usato in occasione della TAC con contrasto è generalmente a base di iodio (mezzo di contrasto iodato).

Lo sapevi che… Durante gli esami radiologici, i mezzi di contrasto sono sostanze impiegate per modificare l'assorbimento dei raggi X, al fine di far risaltare maggiormente la zona anatomica in cui s'incuneano, rispetto a ciò sta attorno.

VIE DI SOMMINISTRAZIONE In occasione di una TAC con contrasto, la somministrazione del mezzo di contrasto potrà avvenire per via orale (quindi ingestione), tramite iniezione (con siringa o pompa automatica) oppure mediante enema (clistere). Fase di creazione delle immagini Trascorso il tempo necessario al mezzo di contrasto per diffondersi dove serve, seguiranno: L'introduzione del paziente nel gantry,

Il trasferimento dell'intero staff medico in una stanza accanto, la quale ospita la console di comando dell'intera apparecchiatura, e

L'accensione del gantry. Con quest'ultimo passaggio avrà inizio la creazione delle immagini relativi alla sezione anatomia d'interessa e la loro acquisizione nella console. È importante precisare che il paziente avrà modo di comunicare con la staff medico in ogni istante della procedura diagnostica, in quanto nel locale è presente un altoparlante; questo sistema di comunicazione è stato pensato per dare la possibilità al paziente di riferire allo staff medico eventuali problematiche improvvise, sviluppate nel corso della TAC con contrasto. Fase conclusiva Conclusa la raccolta delle immagini utili a una valutazione diagnostica, il medico radiologo interromperà la scansione e ordinerà ai membri del suo staff di estrarre il paziente dal gantry.

Una volta alzatosi dal lettino scorrevole e rivestitosi, il paziente potrà già fare ritorno a casa e alle sue attività quotidiane, salvo diversa indicazione del medico radiologo. Quali sensazioni prova il paziente durante la TAC Con Contrasto? Se la somministrazione del mezzo di contrasto sarà per via orale, il paziente avvertirà un sapore sgradevole in bocca , una volta ingerita la sostanza necessaria all'esecuzione dell'esame.

, una volta ingerita la sostanza necessaria all'esecuzione dell'esame. Se la somministrazione del mezzo di contrasto avverrà tramite iniezione, il paziente avvertirà un leggero senso di fastidio , nel momento in cui il medico introdurrà l'ago della siringa o della pompa automatica, e molto probabilmente ancora uno strano sapore metallico in bocca .

, nel momento in cui il medico introdurrà l'ago della siringa o della pompa automatica, e molto probabilmente ancora uno strano . Se la somministrazione del mezzo di contrasto avverrà tramite enema (clistere), il paziente potrebbe provare disagio e senso di gonfiore. È da segnalare che i pazienti con difficoltà a rimanere immobili potranno sviluppare, a procedura iniziata, un fastidioso senso di malessere.

Rispetto alla TAC convenzionale – la quale è completamente indolore – la TAC con contrasto è, per via della somministrazione del mezzo di contrasto, leggermente fastidiosa.

Quanto dura la TAC Con Contrasto? Se si considera l'intera procedura (quindi, da quando il paziente si cambia a quando il radiologo dichiara conclusa la scansione), la TAC con contrasto dura circa 35 minuti.

Se però si considera soltanto la parte di procedura dedicata alla creazione delle immagini, la TAC con contrasto dura qualche minuto.

Lo sapevi che… Grazie ai progressi della tecnologia medica, oggi, le strumentazioni che rendono possibile qualsiasi variante della TAC (TAC con contrasto, angioTAC, TAC senza contrasto ecc.) sono decisamente più veloci rispetto a quelle di qualche decennio fa.