Sunitinib: cos'è, effetti collaterali, meccanismo d'azione

Che cos'è il Sunitinib e caratteristiche generali Il sunitinib è un farmaco antitumorale in grado di inibire la crescita delle cellule maligne. Da somministrarsi per via orale, il sunitinib è disponibile in diversi medicinali rimborsabili solo in strutture ospedaliere e dispensabili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile di tipo limitativo (RNRL), su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista, endocrinologo). Esempi di medicinali contenenti Sunitinib Sunitinib Accord®

Sunitinib Dr. Reddy's®

Sunitinib Eg®

Sunitinib Mylan®

Sunitinib Sandoz®

Sunitinib Teva®

Sunitinib Zentiva®

Sutent® Shutterstock Sunitinib - Struttura chimica

A cosa serve? Indicazioni terapeutiche del Sunitinib: quando si usa? L'uso del sunitinib è indicato per il trattamento di: Tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST) nel caso in cui la terapia con imatinib (un altro farmaco antitumorale) non abbia più effetto o non possa essere somministrata;

(GIST) nel caso in cui la terapia con imatinib (un altro farmaco antitumorale) non abbia più effetto o non possa essere somministrata; Carcinoma renale metastatico (MRCC);

(MRCC); Tumori neuroendocrini del pancreas (pNET), ossia tumori delle cellule del pancreas che producono ormoni, con progressione di malattia o che non possono essere operati.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Sunitinib e altri farmaci La somministrazione contemporanea di sunitinib e di farmaci induttori del citocromo P3A4 (CYP3A4) deve essere evitata. Infatti, questi farmaci sono in grado di ridurre la concentrazione plasmatica di sunitinib. Fra questi farmaci, ricordiamo: Rifampicina, un antibiotico;

Desametasone, un corticosteroide;

Fenitoina, carbamazepina e fenobarbital, farmaci impiegati nel trattamento dell'epilessia;

Farmaci e altri preparati a base di erba di San Giovanni (o iperico), una pianta che possiede proprietà antidepressive. Anche la somministrazione concomitante di sunitinib e inibitori del citocromo P3A4 deve essere evitata. Fra questi inibitori troviamo: Ketoconazolo e itraconazolo, farmaci antifungini;

Ritonavir, un farmaco antivirale utilizzato per il trattamento dell'HIV;

Eritromicina e claritromicina, farmaci ad azione antibiotica; Questi farmaci, infatti, sono in grado di aumentare la concentrazione plasmatica di sunitinib, generando così, effetti potenzialmente pericolosi. In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con sunitinib, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nei soprastanti elenchi - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc. Sunitinib con cibi e bevande Durante il trattamento con sunitinib è necessario evitare il consumo di pompelmo, del suo succo, di suoi derivati e di prodotti che li contengono.

Sovradosaggio da Sunitinib Qualora si sospetti di aver assunto una dose eccessiva di farmaco, è necessario informarne immediatamente il medico. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio di sunitinib. Per eliminare il farmaco non assorbito dall'organismo, in alcuni casi si può ricorrere all'emesi o alla lavanda gastrica.

Come agisce il Sunitinib? Sunitinib meccanismo d'azione: come funziona? Il sunitinib espleta la sua azione terapeutica inibendo molteplici recettori delle tirosin-chinasi (RTK). Le tirosin-chinasi su cui agisce il sunitinib sono particolari proteine espresse sulla membrana delle cellule maligne che sono coinvolte nella crescita, nella neoangiogenesi (costruzione di una rete vascolare necessaria al nutrimento della massa tumorale) e nella progressione metastatica del cancro. In particolare, il sunitinib è in grado di inibire: I recettori del fattore di crescita di derivazione piastrinica (PDGFRα e PDGFRβ);

I recettori del fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGFR1, VEGFR2 e VEGFR3);

Il recettore del fattore della cellula staminale (KIT);

Il recettore tirosin-chinasico FLT3;

Il recettore CSF-1R (colony stimulating factor receptor);

Il recettore del fattore neutrofico di derivazione gliale (RET).

Dose e modo d'uso Come si somministra il Sunitinib? Il sunitinib è disponibile per la somministrazione orale sotto forma di capsule rigide. Le capsule possono avere una colorazione diversa a seconda della quantità di principio attivo che contengono.

Le capsule possono essere assunte sia a stomaco pieno sia a stomaco vuoto. La posologia di sunitinib deve essere stabilita dal medico in funzione della patologia da trattare e in funzione delle condizioni del paziente.

Uso in gravidanza e allattamento Il Sunitinib può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Studi su animali hanno evidenziato che il sunitinib può avere tossicità riproduttiva e indurre malformazioni fetali. Pertanto, il farmaco non dovrebbe essere utilizzato da donne in gravidanza , fatto salvo il caso in cui il medico non lo ritenga assolutamente indispensabile e nel caso in cui i benefici attesi per la madre giustifichino i potenziali rischi per il feto. Durante il trattamento, è necessario adottare metodi contraccettivi efficaci per evitare l'insorgenza di eventuali gravidanze. Poiché il sunitinib viene escreto nel latte materno, le madri che allattano al seno non devono assumere il farmaco .