Sulpiride: a cosa serve? Meccanismo d'azione, effetti collaterali

Che cos'è la Sulpiride? La sulpiride è un antipsicotico atipico, appartenente alla classe dei derivati benzamidici. È un farmaco neurolettico, cioè un farmaco in grado di deprimere il sistema nervoso centrale. La sua struttura chimica è analoga a quella della metoclopramide, un farmaco antiemetico (cioè antivomito). Attualmente (giugno 2023), in Italia è disponibile in due differenti medicinali, entrambi adatti alla somministrazione orale e aventi nome commerciale Championyl® e Dobren®. Naturalmente, per poter essere acquistati, tali medicinali necessitano della presentazione di apposita ricetta medica. Shutterstock Sulpiride - Struttura chimica

A cosa serve la Sulpiride? La sulpiride è indicata per il trattamento di: Psicosi acute e croniche ;

; Distimia.

Sovradosaggio da Sulpiride I sintomi che possono comparire in seguito ad assunzione di una dose eccessiva di farmaco consistono in manifestazioni discinetiche con torcicollo spasmodico, protrusione della lingua, contrattura dei muscoli della mandibola (trisma). In alcuni casi, possono insorgere sindrome parkinsoniana grave e coma. Nel caso si sospetti un sovradosaggio da sulpiride, pertanto, è necessario contattare immediatamente un medico o rivolgersi al più vicino centro ospedaliero, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

Sulpiride meccanismo d'azione Come agisce la Sulpiride e come espleta la sua azione terapeutica? La sulpiride è un modulatore dei recettori D2 per la dopamina, sia a livello centrale sia periferico. Ad alti dosaggi, la sulpiride agisce principalmente come antagonista dei suddetti recettori. Si ritiene che questo meccanismo sia connesso all'azione antipsicotica che essa è in grado di esercitare. La sulpiride, inoltre, accanto all'attività antipsicotica possiede anche un'attività antidepressiva.

Dose e modo d'uso Come si assume la Sulpiride? La sulpiride può essere somministrata per via orale sotto forma di compresse o capsule. Sono disponibili differenti dosaggi. La posologia della sulpiride deve essere stabilita dal medico su base individuale per ciascun paziente; perciò, è fondamentale attenersi alle indicazioni da esso fornite, sia in merito a quantità di farmaco da assumere e frequenza delle somministrazione che in merito a corretto modo d'uso dello stesso e durata del trattamento.

Uso in gravidanza e allattamento La Sulpiride può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? La sulpiride non deve essere utilizzata nelle donne in gravidanza o che sospettano di esserlo. Le donne in età fertile devono adottare misure contraccettive efficaci per impedire l'insorgenza di eventuali gravidanze. La sulpiride viene escreta nel latte materno, pertanto, durante il trattamento con il farmaco l'allattamento al seno deve essere evitato.