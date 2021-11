Perchè si suda quando si mangia cibo piccante

La capsaicina è una molecola presente nei peperoncini "responsabile" del caratterstico gusto piccante (è presente anche nella paprika). Il corpo ha anche un recettore della capsaicina che si trova su alcuni nervi sensibili al calore. Quando attivati, questi nervi inviano segnali al midollo spinale e al cervello, una propulsione correlata alla sensazione immediata di calore. Il cervello risponde innescando reazioni chimiche per causare il raffreddamento del corpo, come, appunto, il sudore.

La capsaicina che si concentra nei frutti e nei semi del peperocino, tuttavia, vanta anche alcune proprietà benefiche:

Come neutralizzare la capsaicina

Neutralizzare gli effetti della capsaicina per contrastare la comparsa di sudore è tuttavia possibile. L'acqua potabile fresca, in primis, può fornire un sollievo temporaneo, ma poiché la capsaicina non è solubile in acqua, non prolunga gli effetti a lungo termine. La capsaicina è solubile, invece, in alcol e grassi. Bere una sostanza grassa, come il latte, può aiutare ad alleviare i sintomi.