Stretching per la Cervicale - Stretching per il Collo

Per approfondire:

Alla luce di quanto detto, quindi, è bene non sottovalutare mai il dolore al collo, ma anzi valutarne sempre l'entità e la durata, così da rivolgersi tempestivamente a un esperto.

È però importante sapere che, quando è espressione di cause clinicamente importanti, la cervicalgia può avere carattere cronico e/o può manifestarsi con sintomi gravi e debilitanti.

A seconda delle cause scatenanti (di cui si discuterà in seguito), il dolore cervicale può associarsi ad altri sintomi, di natura dolorosa ma non solo. Nei casi più comuni, la cervicalgia si combina a cefalea (perlopiù cefalea tensiva o muscolo-tensiva), torcicollo e rigidità del collo; meno frequentemente o addirittura in casi molto rari, si accompagna a dolore radicolare e disturbi neurologici (es: formicolio, intorpidimento, mancanza di forza ) lungo l' arto superiore , problemi di coordinazione ed equilibrio, incontinenza vescicale e intestinale, febbre , perdita di peso .

Conosciuto anche come cervicalgia , il dolore cervicale è, molto semplicemente, il dolore al collo . Si tratta di un sintomo molto comune, che in genere interessa le persone adulte, ma che in realtà può colpire chiunque.

Nella maggior parte dei casi, il dolore cervicale è il risultato di tensioni , contratture o stiramenti dei muscoli dell'area cervicale, o di distorsioni dei legamenti che uniscono le vertebre cervicali; queste condizioni di carattere muscolo-articolare – che talvolta possono definirsi infortuni – riconoscono numerose cause, tra cui:

Stretching

Dolore Cervicale: ruolo Terapeutico della Fisioterapia

Shutterstock

Senza dubbio, la fisioterapia gioca un ruolo chiave nel recupero da tutte quelle situazioni di dolore cervicale caratterizzate da tensioni, contratture o stiramenti dei muscoli del collo, o anche da distorsioni dell'apparato legamentoso-articolare del settore cervicale.

Sostanzialmente, la fisioterapia per la cervicalgia si basa su esercizi testati, in grado di alleviare la sintomatologia e in alcuni casi anche di prevenire eventuali recidive.

Gli esercizi per il dolore cervicale sono svariati e hanno diversi obiettivi: alcuni mirano a rinforzare e stabilizzare il tratto cervicale; altri puntano a favorirne la flessibilità; altri ancora a migliorarne la mobilità.

Gli esercizi per la cervicalgia agiscono su muscoli e articolazioni del collo ma non solo; del resto, non è pensabile scindere il tratto cervicale dal resto del corpo umano e trattarlo come qualcosa a sé stante: il tratto cervicale è connesso alla spalla e al rachide toracico.

Stretching per la Cervicale: Cos’è?

Shutterstock

Lo stretching è un insieme di tecniche ed esercizi finalizzati all'allungamento muscolare e al miglioramento dell'elasticità dei muscoli.

Per allungamento s'intende la capacità di un muscolo di rilasciarsi e allungarsi; con elasticità, invece, si fa riferimento alla capacità di un muscolo di allungarsi e tornare alla sua dimensione originale.

Lo stretching è un caposaldo della fisioterapia e della branca riabilitativa in generale; del resto, esso serve a contrastare le retrazioni muscolari e contribuisce al miglioramento della mobilità articolare.

Lo stretching per il dolore al collo ha come target i muscoli che governano i movimenti del tratto cervicale.

Esso comprende fondamentalmente esercizi di tipo statico (stretching statico), durante i quali il paziente deve mantenere una determinata posizione di allungamento per alcune decine di secondi.

Approfondimento sullo Stretching

Lo stretching riduce la sensibilità dei fusi neuromuscolari nei massimi range di allungamento di un muscolo.

I fusi neuromuscolari sono piccoli organelli contenuti nella cellula muscolare, che inviano segnali al sistema nervoso centrale (cervello) per informarlo dell'eventuale allungamento eccessivo di un muscolo.

Il sistema nervoso centrale elabora il segnale ricevuto e ne crea uno nuovo che rimanda indietro per segnalare al muscolo che è in pericolo e che deve contrarsi per preservare la propria salute.

Diminuendo la sensibilità dei fusi neuromuscolari, lo stretching costante ritarda l'invio del primo segnale; questo ritardo si traduce in una maggiore capacità di allungamento muscolare, in quanto il segnale di ritorno, che informa il muscolo che è in pericolo e che deve contrarsi, arriva più tardi.

Stretching per la Cervicale: A Chi Serve?

Gli esercizi di stretching contro il dolore cervicale sono particolarmente utili alle persone con una sintomatologia dolorosa dovuta ad abitudini posturali sbagliate, assunte in ambito lavorativo, sportivo e/o anche durante il riposo notturno.

Sono poi una costante dei programmi riabilitativi finalizzati al recupero da cervicalgie da sovraccarico funzionale o da trauma e di quelli mirati alla gestione di patologie come l'artrosi cervicale, la discopatia degenerativa, la fibromialgia o la sindrome dolorosa miofasciale.

Infine, non è escluso un loro impiego in caso di ernie discali cervicali di lieve-moderata entità clinica e in fase post-operatoria, dopo interventi al rachide cervicale.

Occorre precisare, però, che, considerata la delicatezza e la complessità delle condizioni appena citate, la loro esecuzione deve avvenire esclusivamente sotto la supervisione di un fisioterapista e solo dopo il consenso del medico curante.

Stretching per la Cervicale: A Cosa Serve?

Lo stretching per il tratto cervicale può servire a:

Allentare tensioni e contratture muscolari;

Allungare un muscolo eccessivamente retratto a causa, per esempio, di una cattiva postura;

Aumentare la flessibilità dei tendini dei muscoli coinvolti nei movimenti del collo;

Migliorare la postura cervicale;

Migliorare l'escursione articolare del rachide cervicale;

Favorire la salute delle articolazioni cervicali e prevenire l'invecchiamento dei tessuti.

Guarire dal Dolore Cervicale: lo Stretching è sufficiente?

Lo stretching per il collo è soltanto una delle varie strategie terapeutiche di cui si avvale la fisioterapia riabilitativa nella lotta al dolore cervicale.

Questo vuol dire che il solo allungamento dei muscoli del collo potrebbe non essere sufficiente a guarire da una cervicalgia di natura muscolo-articolare.

Lo stretching acquisisce un significato terapeutico rilevante quando rientra in un programma di recupero che comprende anche esercizi di rinforzo muscolare, stabilizzazione posturale e mobilizzazione articolare.

Alla luce di ciò, il lettore può facilmente capire quanto sia importante il consulto di uno specialista come il fisioterapista.

Per approfondire: