Stress buono: cos'è e perché fa bene

Lo stress è universalmente considerato un fattore negativo per la salute mentale ma anche fisica. Tuttavia non sarebbe sempre così. Al contrario, sembra che provare un po' di ansia ogni tanto possa apportare benefici al cervello e al corpo. Inoltre, esisterebbe anche lo stress buono. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cos’è lo stress buono Lo stress buono, noto anche come eustress, termine coniato dall'endocrinologo Hans Selye, è la risposta cognitiva positiva allo stress e al sovraffaticamento derivanti da attività impegnative ma divertenti o appaganti come ad esempio partecipare a un evento sportivo a livello agonistico, lavorare sodo per ottenere una promozione, andare in pensione o creare una famiglia. In altre parole, è uno stress sano che può derivare dal fare qualcosa di impegnativo ma positivo. Lo stress positivo non è però l'unico tipo di stress che può portare benefici a chi lo prova. Secondo diversi studiosi, infatti, anche lo stress classico, spesso accompagnato da ansia e angoscia, anche se si è soliti considerarlo uno condizione negativa, può portare vantaggi alla mente e al corpo.

Benefici dello stress Aiuta a potenziare le capacità intellettuali

Può migliorare momentaneamente il sistema immunitario

Può rendere più resiliente

Sprona a raggiungere i propri obiettivi

Aiuta a potenziare le capacità intellettuali I fattori di stress di basso livello stimolano la produzione di sostanze chimiche cerebrali chiamate neurotrofine e rafforzano le connessioni tra i neuroni nel cervello. Questo meccanismo porterebbe ad aumentare la produttività e la concentrazione. Inoltre, la revisione di uno studio del 2017 pubblicata su EXCLI Journal ha indicato che lo stress può potenzialmente aiutare a migliorare la memoria in un breve lasso di tempo in alcune situazioni, come ad esempio quando si ha la necessità di sostenere un esame scritto.

Può migliorare momentaneamente il sistema immunitario Quando il corpo risponde allo stress si prepara alla possibilità di lesioni o infezioni e un modo per farlo è produrre interleuchine extra, sostanze chimiche che aiutano a regolare il sistema immunitario, migliorandolo temporaneamente. Come osservato in uno studio apparso su Frontiers in Neuroendocrinology nell'aprile 2018, sperimentare uno stress a breve termine può quindi aumentare le proprie difese.

Può rendere più resiliente Imparare ad affrontare le situazioni stressanti può rendere più facile gestire quelle future e fortificarsi dal punto di vista psicologico. Questa teoria sarebbe anche alla base dell'addestramento dei Navy SEAL.