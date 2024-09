Cos'è la stomatite? Cause e sintomi

Cos'è la stomatite?

La stomatite è un processo infiammatorio, acuto o cronico, a carico della cavità orale, che può interessare individui di qualunque fascia di età.

L'infiammazione può essere localizzata in un punto preciso della mucosa orale o coinvolgere quest'ultima in maniera diffusa e generalizzata.

La stomatite può comportare differenti sintomi, tutti localizzati nel cavo orale: gonfiore, arrossamento, ulcere orali (afte), e, in alcuni casi, perdite di sangue. I segni della stomatite sono associati ad una sensazione di dolore, che s'intensifica tipicamente mentre si mangia, si parla oppure ci si lava i denti.

Stomatite: quali sono le sedi coinvolte?

La stomatite è un'infiammazione del tessuto che ricopre la cavità orale, pertanto può localizzarsi all'interno delle guance e su palato, lingua, gengive e/o labbra.

Possibili disturbi associati alla stomatite

Nel caso in cui le stomatiti si ripetano con una certa regolarità, è opportuno riflettere sui possibili fattori scatenanti, che in genere consistono in intolleranze alimentari o allergie, in carenze nutrizionali (ad esempio: carenza di ferro, acido folico, vitamina B3) oppure in condizioni di elevato stress.

Talvolta, le stomatiti sono associate a piccole ulcere dolorose, definite afte della bocca. Inoltre, in base al distretto coinvolto possono comparire disturbi secondari quali:

gengiviti (gengive)

(gengive) glossiti (lingua)

(lingua) cheiliti (labbra).

Se estremamente dolorose, le lesioni che caratterizzano la stomatite possono rendere problematica l'assunzione di cibo, determinando disidratazione e malnutrizione.