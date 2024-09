Come si cura la stomatite? Rimedi, cosa mangiare e prevenzione

Esami per la diagnosi

Stomatite: come viene diagnosticata?

Il paziente affetto da stomatite dovrebbe consultare il proprio medico e/o odontoiatra di riferimento allo scopo di individuare, anzitutto, le cause primitive dell'infiammazione. Quest'approccio consente di intervenire in modo mirato, evitando i conseguenti disturbi secondari associati agli episodi di stomatite o alla cronicizzazione della malattia.

Con l'ispezione della cavità orale è possibile escludere affezioni dovute a cause locali, come ad esempio: lesioni determinate da ganci di apparecchi mobili o protesi dentarie dai bordi non adeguati.

La diagnosi della stomatite dovrebbe accertare in particolare:

La durata dei sintomi e la modalità d'insorgenza di questi in episodi precedenti di stomatite;

e la di questi in episodi precedenti di stomatite; La presenza di dolore e il relativo grado (correlato a stomatite lieve o più grave);

e il relativo grado (correlato a stomatite lieve o più grave); Il rapporto dei sintomi con il cibo assunto, ai farmaci, all'esposizione professionale (sostanze chimiche, metalli, fumi o polveri) o ad altri potenziali fattori scatenanti e/o esacerbanti gli episodi di stomatite.

Valutazione dei segni clinici

La diagnosi della stomatite si basa fondamentalmente sull'analisi dei sintomi e sulla storia clinica del paziente (anamnesi).

Il soggetto affetto da stomatite lamenta, solitamente, una sensazione di bruciore e spiccata sensibilità alla temperatura (cibi o bevande calde) e ad alimenti irritanti (es. acidi o speziati).

L'anamnesi (cioè la storia clinica del paziente) deve accertare le condizioni note che possano aver provocato lesioni del cavo orale (ad esempio: la presenza di un'infezione da herpes simplex) ed i fattori di rischio per tali alterazioni (cancro, diabete, utilizzo di immunosoppressori, infezioni da HIV...).

Durante l'iter diagnostico della stomatite, il medico deve registrare l'utilizzo dei farmaci assunti dal paziente in tempi recenti, oltre ad appurare se il paziente è stato sottoposto a terapie radioterapiche o chemioterapiche.

Il paziente dovrebbe rendere noto il consumo di tabacco e indicare eventuali rapporti sessuali non protetti (in particolare, la pratica di rapporti orali).

Esame obiettivo

L'esame obiettivo del paziente affetto da stomatite deve prevedere:

L'ispezione della cavità orale per determinare la natura di eventuali lesioni e stabilire la loro posizione, con esame e palpazione di labbra, lingua, guance, palato duro e molle, così come i linfonodi cervicali e sottomandibolari;

Il controllo delle altre superfici mucose, compresi i genitali, per individuare eritema, edema, eruzioni cutanee, desquamazioni o altre lesioni.

L'esame obiettivo deve ricercare possibili cause della stomatite anche a livello sistemico: nel corso della visita, infatti, è prevista la valutazione dello stato di salute generale del paziente, per individuare febbre, perdita di peso, malessere e altri segni indicativi di una specifica condizione patologica. Ad esempio: diarrea cronica e debolezza potrebbero essere correlati ad una malattia infiammatoria intestinale, alla celiachia o ad altre sindromi da malassorbimento; irritazione oculare e lesioni genitali sono indicative della sindrome di Behҫet o della sifilide e così via.

Attenzione! Durante l'esame clinico, è necessario prestare particolare attenzione ad alcuni campanelli d'allarme, in quanto indicativi di una stomatite secondaria ad una patologia sistemica: febbre, bolle cutanee, infiammazione oculare e compromissione del sistema immunitario. Tali stomatiti, spesso determinate da una causa "extra-orale", necessitano di trattamenti specifici.

Test diagnostici e interpretazione

Oltre all'esame clinico, il paziente può sottoporsi ad eventuali indagini diagnostiche d'approfondimento, che consentono di individuare altri segni caratteristici della stomatite o confermare le cause dell'infiammazione. Solitamente, questi esami non vengono eseguiti di routine, ma solo nel caso in cui la malattia tenda a divenire cronica e/o sistemica.

Le analisi previste per approfondire il quadro clinico sono:

Più specifiche, sono le seguenti prove di laboratorio:

Test di Tzanck: esame al microscopio dello striscio di materiale prelevato dal fondo di una vescicola, che consente di distinguere affezioni quali varicella, herpes simplex, herpes zoster o pemfigo;

Coltura per la ricerca dell'herpes simplex virus;

Test sierologico per la sifilide;

Immunofluorescenza per distinguere la stomatite aftosa ricorrente da patologie cutanee bollose.

I risultati dei test diagnostici che prevedono la biopsia e/o l'analisi delle lesioni sospette croniche consentono di evidenziare eventuali patologie ematologiche, vasculite o carcinoma orale.