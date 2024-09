Stomatite nei bambini: quali sono i sintomi e come si cura?

Cos’è la stomatite nei bambini? Shutterstock La stomatite nei bambini è una condizione infiammatoria, caratterizzata dalla formazione di fastidiose ulcere (dette anche afte) all'interno della bocca, sulla lingua, in gola, sulla mucosa delle labbra e/o sulla parete interna delle guance.

Quali forme esistono? I medici distinguono sostanzialmente due forme di stomatite nei bambini: la stomatite aftosa recidivante e la stomatite erpetica. Anche nota più semplicemente come stomatite aftosa, la stomatite aftosa recidivante è la malattia della mucosa orale più frequente in età pediatrica e si contraddistingue per la comparsa ricorrente e a intervalli di tempo variabili di piccole ulcere dolorose. La stomatite erpetica (o gengivostomatite erpetica), invece, si caratterizza, dapprima, per la presenza di vescicole all'interno della bocca e, solo in un secondo momento, quando le vescicole suddette si rompono, per la formazione di ulcere dolorose e sanguinanti.

È contagiosa? La stomatite aftosa recidivante non è contagiosa; questo significa che non è trasmissibile da bambino a bambino. La stomatite erpetica, invece, è contagiosa: il contatto diretto, attraverso per un bacio, e anche quello indiretto, attraverso il contatto con oggetti contaminati come un asciugamano, lo spazzolino (se viene erroneamente condiviso) ecc.

Quali sono i sintomi? Il bambino con stomatite lamenta tipicamente: Dolore in bocca

Bruciore in bocca

Difficoltà a mangiare Se la stomatite è erpetica e se l'infezione che la causa è quella primaria, a queste manifestazioni possono aggiungersi: Febbre

Alitosi

Gonfiore gengivale

Mal di testa

Brividi

Linfonodi ingrossati

Perdita dell'appetito. Le stomatiti erpetiche secondarie si presentano in maniera più leggera: si limitano, infatti, a causare vescicole, prima, e afte, dopo. Stomatite nei bambini: come si presentano le afte? La stomatite aftosa causa ulcere di 2-4 millimetri, che scompaiono spontaneamente e senza lasciare cicatrici nel giro di 7-14 giorni; come suggerisce il nome esteso, è una condizione ricorrente, che causare 3-6 episodi di ulcere ogni anno. La stomatite erpetica, invece, causa dapprima delle piccole vescicole all'interno di tutta la bocca, vescicole che, con l'evolvere dell'infezione, si rompono e si trasformano in ulcere dolorose e, alle volte, anche sanguinanti; in una persona , la stomatite erpetica si risolve nel giro di 10-21 giorni.

Come fare la diagnosi? In genere, per diagnosticare la stomatite nei bambini, sono sufficienti l'osservazione delle ulcere (esame obiettivo) e le informazioni fornite dalla storia clinica (o anamnesi). Occasionalmente, il medico può avere dei dubbi; ecco, allora, che, per escludere altre patologie, si affida anche ad esami del sangue, test per la ricerca di batteri o virus all'interno delle ulcere e, in casi molto rari, a una biopsia delle lesioni. In genere, questo approccio è valido sia per la stomatite aftosa recidivante, che per la stomatite erpetica.

Come si cura? Se la stomatite è di tipo aftoso recidivante, la terapia è soltanto sintomatica, poiché non esiste alcuna cura specifica; in questi frangenti, i rimedi sono: Assumere liquidi e mantenere idratato il cavo orale

Sospendere temporaneamente, fino alla risoluzione delle ulcere, il consumo di cibi e bevande speziati, acidi e/o molto salati

Fare lavaggi con collutori dalle proprietà analgesici/anestetiche

Fare lavaggi con collutori antisettici a base di cloredixina

Terapia cortisonica per via topica od orale. Per quanto riguarda la stomatite erpetica, invece, il trattamento varia in funzione dello stato di salute del paziente e della gravità dell'infezione responsabile dei sintomi; infatti: Nei bambini sani e in salute, il disturbo non richiede particolari cure , se non una terapia sintomatica basata su antipiretici, antidolorifici e prodotti lenitivi ed emollienti studiati appositamente per la loro applicazione sulla mucosa orale;

, se non una terapia sintomatica basata su antipiretici, antidolorifici e prodotti lenitivi ed emollienti studiati appositamente per la loro applicazione sulla mucosa orale; Per contro, se l'infezione è grave e/o se il bambino presenta un sistema immunitario più fragile, serve una terapia farmacologica a base di un antivirale, come aciclovir o valaciclovir, la cui somministrazione avviene per via orale. Stomatite nei bambini: la tachipirina serve? La tachipirina può aiutare ad alleviare la sintomatologia dolorosa della stomatite nei bambini.

Prima di usarla, però, è sempre bene chiedere consiglio al pediatra di riferimento. Stomatite nei bambini: cosa mangiare? Studi scientifici hanno dimostrato che i bambini con stomatite traggono giovamento da un'alimentazione che apporti: Vitamina C

Acido folico

Zinco

Vitamina B12

Ferro

Quanto dura? Ricapitolando, la stomatite nei bambini può durare: Dai 7 ai 14 , in caso di stomatite aftosa recidivante

, in caso di stomatite aftosa recidivante 10 giorni più o meno, in caso di stomatite erpetica, ammesso che il paziente sia sano e in buona salute.

Come evolve? La stomatite nei bambini ha un'evoluzione differente a seconda che si tratti di stomatite aftosa recidivante o di stomatite erpetica. La stomatite aftosa tende a guarire spontaneamente e a non ripresentarsi più con la crescita; generalmente, infatti, attorno ai 30 anni, i pazienti non sperimentano più episodi di afte in bocca. Al contrario, la stomatite erpetica è una condizione che, una volta contratta, non guarisce più: come spiegato, il virus herpes simplex di tipo I si cela nei gangli sensitivi, risultando irraggiungibile per qualsiasi terapia farmacologica e aspettando un momento favorevole per riattivarsi.

Va detto che ci sono individui che, superata l'infezione primaria, non soffrono più di alcun disturbo correlato al virus.