La stomatite aftosa si caratterizza, di norma, per un unico sintomo: la ripetuta formazione di ulcere (o afte) dolorose all'interno della bocca, principalmente sulla mucosa della lingua, delle labbra, delle guance e della faringe.

Raramente – ma capita veramente a pochi pazienti – può associarsi a qualche sintomo sistemico, come malessere o febbre.

Caratteristiche delle Ulcere (o Afte)

Le ulcere (o afte o ulcere aftose) prodotte dalla stomatite aftosa sono in genere piccole (dell'ordine di qualche millimetro), anche se in alcuni casi possono arrivare a misurare più di un centimetro; possono essere tonde oppure ovoidali; nella maggior parte delle circostanze, sono isolate, ma potrebbe capitare che si presentino anche in modalità multipla; normalmente, sono dotate di un centro necrotico, ricoperte da una pseudomembrana giallo-grigia e contornate da un sottile alone rosso; possono essere rialzate ai margini; soprattutto nei primi giorni, sono responsabili di un dolore molto fastidioso, il quale si acutizza nel momento in cui si mangia; sono sempre lesioni di natura benigna; infine, sono temporanee: infatti, tranne qualche caso sporadico in cui persistono per oltre un mese, scompaiono in modo naturale nel giro di 7-14 giorni.

TIPI DI ULCERE