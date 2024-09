Stomatite aftosa: quali sono i sintomi e quali i rimedi?

Cos'è la stomatite aftosa? Shutterstock Anche nota come stomatite aftosa recidivante, la stomatite aftosa è una condizione della bocca, che colpisce soprattutto i bambini e che causa fastidiose ulcere (dette afte) su lingua, gola e/o mucosa interna di labbra o guance.

Perché è detta anche recidivante? La stomatite aftosa è detta anche recidivante perché è tipicamente una condizione ricorrente, che causa ulcere in bocca con cadenza periodica.

In genere, una persona che soffre di stomatite aftosa sperimenta annualmente dai 3 ai 6 episodi di afte in bocca; di norma (ma ci sono le eccezioni), ogni nuovo episodio si presenta solo dopo che il precedente è completamente guarito. Perché si chiama così? Stomatite : indica qualsiasi infiammazione acuta o cronica a carico della cavità orale.

: indica qualsiasi infiammazione acuta o cronica a carico della cavità orale. Aftosa: è un richiamo alle afte della bocca, le quali sono lesioni benigne di tipo ulceroso della mucosa orale. Alla luce di quanto appena detto, quindi, la stomatite aftosa è un'infiammazione del cavo orale sostenuta dalla presenza di afte sulla lingua, sulla faringe e/o sulla parte interna delle guance e delle labbra.

È contagiosa? La stomatite aftosa non è una malattia contagiosa; questo significa che chi ne è affetto non la trasmette alle persone sane nelle vicinanze e che hanno contatti con lui.

Quali sono i sintomi? La stomatite aftosa esordisce spesso con dolore e/o bruciore in bocca; dopo 1-2 giorni, causa anche il segno più caratteristico: l'ulcera orale (o afta).

In genere, le aree maggiormente dalle afte sono le mucose di: Lingua

Labbra

Guance

Faringe (afte in gola) Raramente, la stomatite aftosa può associarsi a qualche sintomo sistemico, come malessere o febbre. Afte in bocca: quali sono i sintomi e come si presentano? Nonostante le piccole dimensioni (solo raramente misurano 1 centimetro o più), le ulcere indotte dalla stomatite aftosa sono molto dolorose, specie nei primi giorni e quando si mangia. Tonde oppure ovoidali, le afte tendono a essere lesioni isolate, ma potrebbe capitare che si presentino anche in modalità multipla. Normalmente, sono dotate di un centro necrotico, ricoperte da una pseudomembrana giallo-grigia e contornate da un sottile alone rosso; possono essere rialzate ai margini. Lesioni di natura benigna, le afte della stomatite aftosa sono temporanee: infatti, tranne qualche caso sporadico in cui persistono per oltre un mese, scompaiono in modo naturale nel giro di 7-14 giorni. Ogni quanto si formano le afte? La frequenza con cui la stomatite aftosa provoca ulcere sulla mucosa orale varia da paziente a paziente. In linea generale, tuttavia, la maggior parte dei pazienti sperimenta dai 3 ai 6 episodi all'anno; solo in rari casi, il disturbo è più frequente, al punto che, alle volte, le nuove afte compaiono quando ancora le precedenti stanno guarendo.

Chi colpisce? In genere, la stomatite aftosa insorge in giovane età: la fascia di età in cui si registrano la maggior parte dei primi episodi, infatti, va dai 10 ai 19 anni; in ogni caso, la maggior parte dei pazienti ha meno di 30 anni. La stomatite aftosa colpisce maschi e femmine in ugual misura e, per ragioni ancora poco chiare, è più frequente tra coloro che appartengono a un ceto socioeconomico elevato. In base a quanto osservato negli Stati Uniti (che è un Paese fortemente multietnico), la stomatite aftosa sembra essere più frequente tra le persone di carnagione chiara (popolazione caucasica). Stomatite aftosa nei bambini: perché è così frequente? Attualmente, non è noto il motivo per cui la stomatite aftosa colpisca soprattutto i bambini a partire da una certa età. Quanto è comune? Le statistiche dicono che la stomatite aftosa colpisce tra il 5% e il 66% della popolazione generale; questo dato numerico la pone in testa alla classifica delle più comuni malattie della cavità orale. La stomatite aftosa è diffusa in tutto il Mondo; tuttavia, è più facile osservarla nei Paesi sviluppati.

Quali esami fare per la diagnosi? In genere, la diagnosi di stomatite aftosa è clinica, ossia fondata sull'esame obiettivo e sull'anamnesi (si veda approfondimento); può però capitare che tale approccio sia insufficiente/carente e che, per la conferma diagnostica della condizione in corso, servano le informazioni fornite da: Esami del sangue . Sono utili quando il medico sospetta che l'ulcera aftosa presente possa dipendere da una qualche condizione sistemica.

. Sono utili quando il medico sospetta che l'ulcera aftosa presente possa dipendere da una qualche condizione sistemica. Analisi colturale dell'ulcera aftosa dopo tampone buccale . Serve al medico quando ha il dubbio che la lesione sia dovuta a un herpes virus orale (si ricorda al lettore che alcune ulcere aftose possono avere l'aspetto delle lesioni prodotte dall'herpes virus).

. Serve al medico quando ha il dubbio che la lesione sia dovuta a un herpes virus orale (si ricorda al lettore che alcune ulcere aftose possono avere l'aspetto delle lesioni prodotte dall'herpes virus). Biopsia dell'ulcera. Consiste nell'analisi di laboratorio di un piccolo campione di cellule prelevato dall'ulcera.

Permette di stabilire l'esatta natura della lesione e individuarne tutte le particolarità.

Praticata di rado, serve quando il medico ha il dubbio che l'ulcera sia il segno di un carcinoma squamoso della pelle. Per approfondire: Carcinoma Squamoso: Cos'è? Cause, Sintomi, Diagnosi e Terapia Esame obiettivo e anamnesi L'esame obiettivo consiste in una visita atta a individuare sintomi e segni evocativi di un disturbo di salute.

In caso di stomatite aftosa, l'esame obiettivo è spesso determinante per la diagnosi, in quanto le ulcere hanno un aspetto caratteristico e sono facilmente riconoscibili a un occhio esperto come quello di un medico. L'anamnesi è lo studio critico dei sintomi osservati durante l'esame obiettivo e dei fatti di interesse medico raccolti attraverso specifiche domande (riguardanti non solo la sintomatologia, ma anche lo stato di salute generale, le abitudini, la malattie ricorrenti in famiglia ecc.).

In caso di stomatite aftosa, l'anamnesi può essere determinante ai fini diagnostici, poiché permette di capire i possibili fattori scatenati al formazione delle afte. Come capire quale cibo fa venire la stomatite aftosa? Qualora dalle indagini diagnostiche emerga che la stomatite aftosa sia collegata a una qualche allergia alimentare, il modo migliore per individuare il cibo responsabile della sintomatologia è attuare una dieta di eliminazione: questo approccio consiste nell'eliminare in sequenza dall'alimentazione quotidiana i cibi che potrebbero scatenare la sintomatologia, così da individuar l'alimento la cui sospensione coincide con la scomparsa del disturbo. Tipi di stomatite aftosa La stomatite aftosa può produrre tre tipi diversi di ulcere aftose della bocca: Le ulcere aftose minori . Rappresentano la tipologia più comune: si osservano, infatti, nell'85% dei casi di stomatite aftosa.

In genere, misurano 2-3 millimetri; in ogni caso, non sono mai più grandi di 8 millimetri.

Hanno una predilezione per la mucosa interna delle labbra, per le porzioni laterale e ventrale della lingua, e per la mucosa della faringe.

Di norma, guariscono in circa 10 giorni.

Rispetto alle ulcere aftose minori, sono più grandi (possono raggiungere dimensioni superiori al centimetro), più durature nel tempo (possono impiegare anche più di un mese per guarire) e più dolorose.

Per quanto concerne le sedi di formazione, tendono a interessare soprattutto la mucosa interna delle labbra, la mucosa del palato molle e la mucosa della faringe.

Le ulcere aftose maggiori, infine, si segnalano per la loro possibile associazione a sintomi sistemici, quali febbre e/o malessere generale.

Simili alle lesioni provocate dall'herpes virus (il che ne giustifica il nome), esordiscono come tanti piccoli spot di 1-2 millimetri, che nel giro di qualche giorno si uniscono in un'unica ulcera di dimensioni importanti.

Capaci di durare fino a 2 settimane, le ulcere aftose herpetiformi sono più diffuse tra le donne (il motivo di ciò è ignoto) e, rispetto alle altre tipologie di ulcere aftose, tendono a colpire persone di età leggermente più avanzata.

Quali sono i rimedi? Stomatite aftosa: esiste una cura? Attualmente, non esiste una cura specifica contro le ulcere della stomatite aftosa; l'unica cosa che il paziente può fare è affidarsi a una terapia sintomatica, in attesa della risoluzione spontanea della o delle afte. Come suggerisce il termine, la terapia sintomatica è un approccio terapeutico atto ad attenuare la sintomatologia; nel caso della stomatite aftosa, il suo scopo è ridurre il dolore correlato alle afte. Quali rimedi adottare contro la stomatite aftosa? I rimedi sintomatici sono diversi e il loro impiego varia in funzione della gravità del dolore: in caso di ulcere il cui dolore è sopportabile, è possibile limitarsi ad alcune semplici precauzioni comportamentali; in caso di ulcere dal dolore intenso o molto intenso, invece, è indicato l'uso di farmaci. Ecco, di seguito, i rimedi che possono aiutare ad alleviare i sintomi delle ulcere indotte dalla stomatite aftosa: Sospendere temporaneamente il consumo di cibi acidi , troppo salati , piccanti e/o abrasivi , e quello di bevande acide . A contatto con le ulcere orali, cibi e bevande con queste caratteristiche acutizzano il dolore e rendono ancora più fastidiose le afte; sospendendone il consumo si evita questo inconveniente.

, , , . A contatto con le ulcere orali, cibi e bevande con queste caratteristiche acutizzano il dolore e rendono ancora più fastidiose le afte; sospendendone il consumo si evita questo inconveniente. Assumere liquidi . L'assunzione di liquidi favorisce l'idratazione della mucosa orale; l'idratazione della mucosa orale attenua la dolorosità delle ulcere.

. L'assunzione di liquidi favorisce l'idratazione della mucosa orale; l'idratazione della mucosa orale attenua la dolorosità delle ulcere. Lavaggi con collutori con proprietà analgesiche/anestetiche (es: a base di lidocaina ). È un rimedio a uso topico che allevia il dolore; gli esperti consigliano questi lavaggi prima dei pasti.

(es: a base di ). È un rimedio a uso topico che allevia il dolore; gli esperti consigliano questi lavaggi prima dei pasti. Lavaggi con collutorio antisettico a base di cloredixina . Questo preparato riduce il dolore e favorisce la pulizia dei denti, che spesso risulta difficoltosa a causa del fastidio provocato dall'uso dello spazzolino che transita sulle mucose ulcerate.

. Questo preparato riduce il dolore e favorisce la pulizia dei denti, che spesso risulta difficoltosa a causa del fastidio provocato dall'uso dello spazzolino che transita sulle mucose ulcerate. Applicazione direttamente sulla lesione di un corticosteroide a uso topico . I corticosteroidi sono potenti farmaci antinfiammatori; il loro impiego sulle ulcere prodotte dalla stomatite aftosa ha l'effetto di attenuare l'infiammazione e, di conseguenza, il dolore.

La gestione della stomatite aftosa attraverso l'uso di corticosteroidi è riservata ai casi clinici più severi, in cui il dolore è molto intenso e la permanenza delle ulcere prolungata.

L'uso di qualsiasi corticosteroide deve avvenire soltanto su prescrizione medica, in quanto è una categoria farmacologica ricca di effetti collaterali (specie nel momento in cui il suo impiego è improprio).

Tra i principi attivi impiegabili, si segnalano l'idrocortisone emisuccinato sodico, i desametasone, il fluocinonide e il clobetasolo.

. I corticosteroidi sono potenti farmaci antinfiammatori; il loro impiego sulle ulcere prodotte dalla stomatite aftosa ha l'effetto di attenuare l'infiammazione e, di conseguenza, il dolore. La gestione della stomatite aftosa attraverso l'uso di corticosteroidi è riservata ai casi clinici più severi, in cui il dolore è molto intenso e la permanenza delle ulcere prolungata. L'uso di qualsiasi corticosteroide deve avvenire soltanto su prescrizione medica, in quanto è una categoria farmacologica ricca di effetti collaterali (specie nel momento in cui il suo impiego è improprio). Tra i principi attivi impiegabili, si segnalano l'idrocortisone emisuccinato sodico, i desametasone, il fluocinonide e il clobetasolo. Uso di corticosteroidi per via orale. Questa opzione terapeutica trova impiego solo in casi molto gravi, dove neppure i corticosteroidi a uso topico hanno funzionato.

È da segnalare che, prima di ricorrere a corticosteroidi per via orale, il medico deve assicurarsi che non sia presente contemporaneamente alle afte un'infezione orale da herpes simplex.

Chiaramente, anche l'uso dei corticosteroidi per via orale è un trattamento che va concordato con il medico curante. La maggior parte delle persone con stomatite aftosa riesce a controllare la dolenzia delle ulcere soltanto attraverso la correzione temporanea della dieta e l'idratazione della mucosa orale, senza doversi affidare a farmaci. Stomatite aftosa: in quanto tempo guariscono le ulcere? Le afte prodotte dalla stomatite aftose si risolvono in modo spontaneo in 1-2 settimane, nei casi meno gravi, e in 1 mese o più, in quelli più complicati e severi. La risoluzione delle ulcere prodotte dalla stomatite aftosa è solo questione di tempo.