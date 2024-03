Stitichezza da viaggio: come prevenirla e alleviarla

La stitichezza, detta anche stipsi, è la difficoltosa o infrequente evacuazione, accompagnata da una sensazione di incompleto svuotamento intestinale. Si tratta di un disturbo piuttosto comune, che interessa circa il 15% della popolazione, in prevalenza donne. Anche se molto spesso si tratta di una condizione cronica o dipendente da altri fattori, a volte può acutizzarsi mentre si viaggia, o presentarsi in queste occasioni anche in persone che normalmente non ne soffrono. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Sintomi e cause della stitichezza Avere meno di tre movimenti intestinali settimanali

Avere movimenti intestinali dolorosi o difficili da superare

Sensazione di non aver completato un movimento intestinale

Feci secche, dure e grumose La stitichezza può essere cronica o transitoria. Nel primo caso a determinarla possono essere disfunzioni motorie intestinali e/o anorettali, patologie specifiche come la diverticolosi e malattie infiammatorie croniche intestinali. Nel secondo a incidere può essere un'alimentazione sbilanciata, una scarsa idratazione, l'assunzione di alcuni farmaci, una gravidanza o una vita eccessivamente sedentaria.

Cause della stitichezza da viaggio Cambio di temperatura

Fuso orario

Alimentazione diversa rispetto a quando si è a casa

Accesso limitato ai bagni

Soffrire di stitichezza in viaggio può rendere il soggiorno meno piacevole e per questo esistono modi per prevenire o alleviare questo disturbo

Come prevenirla e alleviarla Fare un ciclo di probiotici prima del viaggio

Alzarsi spesso dal proprio posto durante il trasporto

Rimanere idratati e mangiare correttamente

Fare un ciclo di probiotici prima del viaggio Prima di mettersi in viaggio una buona idea è senza alcun dubbio quella di assumere probiotici o mangiare yogurt con fermenti lattici vivi, che possono rivelarsi molto utili per combattere la stitichezza. Perché questi facciano effetto è bene prendere l'abitudine di consumarli almeno per alcuni giorni prima di partire e continuare a farlo per tutto il tempo del viaggio. Anche alcuni integratori, come quelli di fibre contenenti pectina e psillio, possono risultare ottimi alleati contro la stipsi.

Alzarsi spesso dal proprio posto durante il trasporto Non muoversi abbastanza può provocare stitichezza e non è un caso che a soffrirne siano spesso le persone sedentarie. Se questo problema colpisce principalmente durante i viaggi e gli spostamenti sui mezzi sono molto lunghi è utile cercare di alzarsi spesso durante il tragitto. Se si viaggia in aereo o treno si può camminare lungo i corridoi, mentre se ci sposta in auto si dovrebbero programmare pause frequenti per sgranchirsi le gambe per qualche minuto. Oltre al momento del trasposto, è di fondamentale importanza camminare e rimanere attivi nel corso di tutto il viaggio.