Stenosi Lombare: Cos'è? Cause, Sintomi e Cura

Generalità La stenosi lombare è il restringimento del canale spinale lungo il tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale, combinato a un compressione del midollo spinale e/o dei nervi spinali. Shutterstock Anziano con Stenosi Lombare Esempio di stenosi spinale, la stenosi lombare è principalmente correlata all'invecchiamento, ma può essere dovuta anche alla spondilosi, a un'ernia discale, a un tumore spinale, alla spondilolistesi lombare, a un infortunio o a una malformazione congenita della colonna vertebrale, oppure al morbo di Paget.

La stenosi lombare può essere sintomatica o asintomatica; se è asintomatica, le sue manifestazioni tipiche sono: dolore alla zona lombare della schiena, dolore ai glutei e alle gambe, intorpidimento o formicolio lungo i glutei e le gambe, gambe deboli e piede cadente.

La stenosi lombare è una condizione per la cui diagnosi servono, oltre a indagini cliniche (esame obiettivo e anamnesi), anche test di diagnostica per immagini (raggi X, risonanza magnetica, TAC e mielografia).

Il trattamento della stenosi lombare varia da conservativo a chirurgico, a seconda della causa scatenante e della gravità dei sintomi.

Cos'è Cosa s’intende per Stenosi Lombare? Stenosi lombare è il termine medico che indica un qualsiasi restringimento del canale spinale lungo il tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale e la conseguente compressione del midollo spinale presente in quel tratto. La stenosi lombare è, assieme alla stenosi cervicale, una delle due forme più comuni di stenosi spinale; la stenosi spinale è una sofferenza della colonna vertebrale, contraddistinta dal restringimento di un segmento di canale spinale e dalla compressione del midollo spinale presente nel suddetto segmento. La stenosi lombare è anche nota come stenosi spinale lombare. In medicina, la parola stenosi fa riferimento a un restringimento anomalo e innaturale di un vaso sanguigno, un organo cavo, un orifizio e, in generale, di una qualsiasi struttura anatomica di forma tubulare. Per capire: cos’è il Canale Spinale? Shutterstock Tratto di Colonna Vertebrale, con raffigurato Midollo Spinale, Vertebre, Nervi Spinali e Disco Intervertebrale Il canale spinale, o canale vertebrale, è il lungo condotto della colonna vertebrale che ospita e protegge il midollo spinale, ossia l'organo nervoso che, assieme all'encefalo, costituisce il sistema nervoso centrale. Il canale spinale risulta dalla sovrapposizione dei caratteristici fori vertebrali presenti in ciascuna delle 33-34 vertebre che compongono la colonna vertebrale. Il canale spinale inizia a livello della I vertebra cervicale (C1) e termina a livello V vertebra sacrale (S5).

Cause Qual è la principale Causa di Stenosi Lombare? La stenosi lombare è tipicamente associata al fenomeno fisiologico dell'invecchiamento; con l'avanzare dell'età, infatti, le vertebre della colonna subiscono una serie di modificazioni strutturali (es: le faccette articolari si ispessiscono, così come i legamenti gialli), che in alcuni casi tendono a restringere il calibro del canale spinale e a comprimere il midollo spinale. Quando è connessa all'invecchiamento, la stenosi lombare rappresenta un fenomeno di natura degenerativa e prende il nome di stenosi cervicale degenerativa. Lo sapevi che… La degenerazione delle vertebre e di tutte le loro componenti (legamenti, faccette articolari, dischi intervertebrali ecc.) comincia già all'età di 25-30 anni. Altre Cause di Stenosi Lombare Shutterstock Ernia del Disco La stenosi lombare può essere dovuta anche a: L'artrosi della colonna vertebrale (o spondilosi ).

Tipica dell'età avanzata, questa patologia altera la normale anatomia delle vertebre e induce la formazione di escrescenze ossee (osteofiti), che sottraggono spazio al midollo spinale.

). Tipica dell'età avanzata, questa patologia altera la normale anatomia delle vertebre e induce la formazione di escrescenze ossee (osteofiti), che sottraggono spazio al midollo spinale. I tumori spinali .

I tumori spinali sono potenziali cause di stenosi lombare, perché sono masse anomale che crescono all'interno del canale spinale e privano il midollo spinale dello spazio a lui riservato.

. I tumori spinali sono potenziali cause di stenosi lombare, perché sono masse anomale che crescono all'interno del canale spinale e privano il midollo spinale dello spazio a lui riservato. Le ernie del disco in sede lombare.

Nell'ernia discale, il nucleo polposo può fuoriuscire in direzione del canale spinale o di un foro intervertebrale, andando così a comprimere il midollo spinale, nel primo caso, o il le radici dei nervi spinali, nel secondo caso.

in sede lombare. Nell'ernia discale, il nucleo polposo può fuoriuscire in direzione del canale spinale o di un foro intervertebrale, andando così a comprimere il midollo spinale, nel primo caso, o il le radici dei nervi spinali, nel secondo caso. I danni alla colonna vertebrale prodotti da un forte trauma.

prodotti da un forte trauma. La malattia di Paget (o morbo di Paget ).

Questa patologia del rimodellamento osseo causa deformità scheletriche in varie settori del corpo umano, compresi la colonna vertebrale e il canale spinale.

(o ). Questa patologia del rimodellamento osseo causa deformità scheletriche in varie settori del corpo umano, compresi la colonna vertebrale e il canale spinale. La spondilolistesi lombare .

Si tratta di un'alterazione della normale disposizione delle vertebre lombari, alterazione che può condurre a un restringimento del canale spinale.

. Si tratta di un'alterazione della normale disposizione delle vertebre lombari, alterazione che può condurre a un restringimento del canale spinale. Le malformazioni congenite della colonna vertebrale.

Quando la stenosi lombare è presente fin dalla nascita, si parla anche di stenosi lombare congenita; la stenosi lombare congenita è una condizione alquanto rara. Fisiopatologia La stenosi lombare si contraddistingue per un restringimento del canale spinale a livello del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale e per la conseguente compressione del midollo spinale presente in quel tratto. È da segnalare che, talvolta, la compressione riguarda anche o soltanto le radici dei nervi spinali limitrofi alla sede del restringimento. Fattori di Rischio di Stenosi Lombare Favoriscono l'insorgenza della stenosi lombare fattori come l'età avanzata, l'artrosi della colonna vertebrale (spondilosi), il morbo di Paget, la spondilolistesi lombare, i tumori spinali, l'ernia discale e i traumi alla colonna vertebrale. Gli esperti in materia, inoltre, hanno osservato che sono più a rischio di stenosi lombare i fumatori, le persone obese e i malati di diabete mellito. Epidemiologia Statistiche alla mano, la stenosi lombare è più comune tra le persone anziane, in particolare tra gli individui di età superiore ai 60 anni; questo dato epidemiologico rappresenta una conferma di quanto detto in merito alla connessione tra stenosi lombare e invecchiamento (N.B: si tenga conto che la spondilosi è una malattia tipica dell'età avanzata).

Sintomi e Complicazioni La stenosi lombare può essere sintomatica o asintomatica. Quando è sintomatica, può essere una condizione che alterna periodi dall'intensa sintomatologia a momenti di apparente remissione; tuttavia, può essere anche una condizione persistente, le cui manifestazioni peggiorano gradatamente con il passare del tempo. È da segnalare che una stenosi lombare da sempre asintomatica può divenire improvvisamente sintomatica. Quali sono i Sintomi della Stenosi Lombare? I classici sintomi della stenosi lombare sono: Dolore alla zona lombare della schiena ( dolore lombare ).

). Dolore ai glutei e/o alle gambe. Conosciuto anche come claudicatio neurogena , questo dolore presenta la particolarità di divenire più intenso durante attività come la camminata e di attenuarsi in posizione seduta o durante la flessione della schiena in avanti.

, questo dolore presenta la particolarità di divenire più intenso durante attività come la camminata e di attenuarsi in posizione seduta o durante la flessione della schiena in avanti. Intorpidimento o formicolio ai glutei e/o alle gambe. Questi disturbi si osservano quando la compressione del midollo spinali e/o delle radici dei nervi spinali è rilevante.

o ai glutei e/o alle gambe. Questi disturbi si osservano quando la compressione del midollo spinali e/o delle radici dei nervi spinali è rilevante. Senso di debolezza alle gambe e/o piede cadente. Come nel caso precedente, tali sintomi sono presenti quando c'è una compressione importante del midollo spinali e/o delle radici dei nervi spinali. La sintomatologia osservata in presenza di stenosi lombare è una conseguenza della compressione del midollo spinale e/o delle radici dei nervi spinali. Complicazioni Se è particolarmente grave, la stenosi lombare può aver ripercussioni sulla funzione intestinale e vescicale; più nello specifico, può indurre una perdita di controllo dello sfintere anale e/o vescicale.

Diagnosi In genere, la diagnosi di stenosi lombare si fonda sulla raccolta dei sintomi, sull'esame obiettivo, sull'anamnesi e sulla diagnostica per immagini. Esame Obiettivo e Anamnesi L'esame obiettivo consiste nella valutazione diretta, da parte ovviamente del medico, dei sintomi lamentati dal paziente.

L'anamnesi, invece, rappresenta uno studio critico dei sintomi, che investiga sullo stato di salute generale del paziente, sulle sue abitudini e sulla sua storia familiare. Esame obiettivo e anamnesi sono importanti nell'individuazione della stenosi lombare, ma non permettono una diagnosi definitiva; per quest'ultima, serve necessariamente la diagnostica per immagini. Diagnostica per Immagini Come anticipato, la diagnostica per immagini è fondamentale per stilare una diagnosi definitiva di stenosi lombare.

In particolare, tra i test di diagnostica per immagini utili all'individuazione di un restringimento del canale spinale, figurano: I raggi X alla colonna vertebrale . Permette di analizzare le vertebre e di riconoscere eventuali alterazioni anatomiche a loro carico (es: osteofiti).

Non è sempre efficace nell'individuare una stenosi lombare.

Comporta una minima esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti.

. Permette di analizzare le vertebre e di riconoscere eventuali alterazioni anatomiche a loro carico (es: osteofiti). Non è sempre efficace nell'individuare una stenosi lombare. Comporta una minima esposizione del paziente alle radiazioni ionizzanti. La risonanza magnetica alla colonna vertebrale . Consente di analizzare nei dettagli i tessuti molli e i tessuti duri dell'area anatomica di interesse.

È un test efficace nell'individuare le conseguenze, a livello vertebrale, dell'invecchiamento e dell'artrosi, e nel diagnosticare ernie discali; inoltre, sebbene non sia l'esame più indicato, è in grado di rilevare anche i tumori spinali.

Non fa uso di radiazioni ionizzanti, ma di campi magnetici, i quali sono innocui per l'essere umano.

. Consente di analizzare nei dettagli i tessuti molli e i tessuti duri dell'area anatomica di interesse. È un test efficace nell'individuare le conseguenze, a livello vertebrale, dell'invecchiamento e dell'artrosi, e nel diagnosticare ernie discali; inoltre, sebbene non sia l'esame più indicato, è in grado di rilevare anche i tumori spinali. Non fa uso di radiazioni ionizzanti, ma di campi magnetici, i quali sono innocui per l'essere umano. La TAC alla colonna vertebrale . Fornisce immagini tridimensionali e ricche di dettagli dell'area anatomica di interesse.

Permette di identificare le stenosi lombari connesse all'invecchiamento, alla spondilosi, a tumori spinali o a ernie del disco.

Prevede l'esposizione del paziente a una dose importante di radiazioni ionizzanti.

. Fornisce immagini tridimensionali e ricche di dettagli dell'area anatomica di interesse. Permette di identificare le stenosi lombari connesse all'invecchiamento, alla spondilosi, a tumori spinali o a ernie del disco. Prevede l'esposizione del paziente a una dose importante di radiazioni ionizzanti. La mielografia. Grazie all'impiego di raggi X e di un mezzo di contrasto radio-opaco, consente di analizzare in modo dettagliato il midollo spinale, i nervi spinali e gli altri tessuti presenti nel canale spinale.

Se c'è una sofferenza del midollo spinale o dei nervi spinali dovuta a una stenosi lombare, la mielografia la riconosce e ne permette la diagnosi.

Talvolta, la mielografia è combinata alla TAC.

Terapia Come si Cura la Stenosi Lombare? Il trattamento della stenosi lombare varia in funzione della causa e della gravità dei sintomi; a seconda di questi fattori, infatti, può essere conservativo (non chirurgico) o chirurgico. Trattamento Conservativo per la Stenosi Lombare Shutterstock Fisioterapia per la Stenosi Lombare I trattamenti conservativi per la stenosi lombare si concentrano sull'attenuazione dei sintomi più importanti, in modo che il paziente possa condurre una vita normale o quasi; questi rimedi non annullano il restringimento del canale spinale, il quale, pertanto, persiste a dispetto delle cure. Nell'elenco dei trattamenti conservativi per la stenosi lombare, rientrano: la fisioterapia, l'assunzione di un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) e l'iniezione, per via epidurale, di un corticosteroide (che è un potente antinfiammatorio). Le cure conservative sono indicate quando: La stenosi lombare è correlata all'invecchiamento;

Quando i sintomi della stenosi lombare sono moderati (ossia quando il dolore non pregiudica in modo marcato la vita del paziente);

Quando la stenosi lombare non è dovuta a cause le cui potenziali complicanze sono molto gravi (es: tumore spinale). Trattamento Chirurgico per la Stenosi Lombare I trattamenti chirurgici per la stenosi lombare si focalizzano sulla causa della sintomatologia, quindi mirano ad annullare il restringimento del canale spinale e il conseguente fenomeno di compressione ai danni del midollo spinale. Tra le varie opzioni chirurgiche, figurano interventi come la laminectomia, la fusione spinale (o artrodesi spinale), la foraminotomia e la faccettomia.

La scelta del tipo di intervento da praticare spetta, ovviamente, al medico curante, il quale decide sulla base della causa della stenosi lombare. La terapia chirurgica trova indicazione quando: La stenosi lombare è correlata a una condizione che può dar luogo a gravi complicanze (es: tumore spinale);

Le cure conservative per la stenosi lombare si sono dimostrate poco efficaci;

La stenosi lombare è responsabile di una sintomatologia che pregiudica drasticamente la qualità di vita del paziente;

La stenosi lombare causa la perdita di controllo dello sfintere anale e/o di quello vescicale. Perché la terapia chirurgica non è sempre la prima scelta? Come si può notare anche dalle indicazioni sopra riportate, per chi soffre di stenosi lombare, il trattamento chirurgico non rappresenta mai la prima scelta terapeutica. Ciò è dovuto al fatto che tutte le diverse opzioni chirurgiche adottabili presentano un margine di rischio non affatto trascurabile.

Il ricorso alla chirurgia, quindi, avviene soltanto quando i possibili benefici derivanti da un dato intervento sono, a causa della grave condizione presente, decisamente di più dei rischi correlati allo stesso.

Prognosi In genere, se seguono una terapia conservativa, le persone con una stenosi lombare dai sintomi lievi o moderati stanno meglio o comunque non sono vittime di peggioramenti.

La stessa cosa accade per i pazienti che necessitano della chirurgia; ciò vuol dire che i rimedi chirurgici sono efficaci (non bisogna tuttavia dimenticare il rischio che comportano).