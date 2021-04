Starnuti dopo l'allenamento: quali sono le cause

Tuttavia, capita di starnutire anche facendo sport al chiuso e questo indica che le cause climatiche non sono le uniche responsabili del fenomeno.

La maggior parte dei pollini si sprigiona nell'aria in primavera , ma non mancano manifestazioni estive e autunnali di questo fenomeno, che deriva dai tempi di fioritura.

La stessa cosa può valere per il pelo di animali domestici , al quale molte persone sono sensibili, e alcune proprio allergiche. Se si starnutisce soprattutto nelle vicinanze di cani e gatti, questa causa è quindi da prendere seriamente in considerazione.

La polvere è sempre in agguato, anche si si è pulita la casa poco prima. Proprio per questo, soprattutto alle persone soggette a rinite allergica può capitare di starnutire durante o dopo l'allenamento. In particolar modo, fare addominali a terra o su un tappeto polveroso può innescare la reazione fisica.

Se la casa o la palestra nella quale si fa sport non sono luoghi particolarmente salubri, si può sviluppare una reazione del corpo a spore di muffe o ad alcuni tipi di funghi , questi ultimi particolarmente prolifichi in ambienti umidi.

Rinite non allergica

Ma le allergie o la particolare sensibilità a certi elementi non sono le uniche cause scatenanti degli starnuti post allenamento.

Se si escludono questi fattori, infatti, un'altra opzione potrebbe essere quella di avere una rinite non allergica, una condizione che per la maggior parte delle persone non si sviluppa fino ai 20 anni.

La rinite non allergica è un'infiammazione della mucosa nasale, i cui sintomi possono includere starnuti ripetuti, tosse, naso chiuso e gocciolamento nasale. A differenza del raffreddore da fieno, però, la rinite non allergica di solito non causa prurito al naso, alla gola o intorno agli occhi.

A scatenarla possono essere vari fattori, tra cui esposizione a sostanze chimiche come i fumi dei prodotti per la pulizia della casa, cambiamenti atmosferici, fattori meccanici, assunzione di alcuni farmaci, variazioni ormonali e odori particolarmente intensi.

Alcune persone, inoltre, sono particolarmente sensibili all'esposizione solare diretta, dopo aver passato del tempo in un ambiente chiuso. In questi soggetti quando avviene il passaggio, i nervi nella cavità nasale reagiscono in modo eccessivo ai cambiamenti nel nervo ottico e provocano gli starnuti.

Potrebbe esistere la rinite indotta dall'esercizio

Secondo uno studio pubblicato nell'edizione di novembre 2018 di Annals of Allergy, Asthma & Immunology, una sotto categoria della rinite non allergica potrebbe proprio essere quella indotta da esercizio fisico. Questa correlazione attualmente è ancora in fase di studio, ma le prime ricerche indicano che esistono diversi atleti che, pur non soffrendo di allergie né mostrando particolari sensibilità ambientali, manifestano fastidi nasali, come gli starnuti, soprattutto dopo l'allenamento.