Stare troppo seduti vanifica i benefici dell’attività fisica?

Fare attività fisica è molto importante per mantenere l'organismo in salute e ridurre il rischio di malattia. Tuttavia, praticare regolarmente uno sport potrebbe non essere sufficiente se si trascorre il resto del proprio tempo principalmente stando seduti e avendo uno stile di vita sedentario .

Se si rimane seduti e immobili per gran parte del resto del tempo, infatti, i benefici dell'attività fisica potrebbero svanire. Uno studio pubblicato sulla rivista Medicine & Science in Sports & Activity ha scoperto che le persone che svolgono esercizio fisico ma trascorrono gran parte del resto della giornata seduti, soprannominate dai ricercatori "pantofolai attivi ", presentano livelli elevati di zucchero nel sangue , ipercolesterolemia ed eccesso di grasso corporeo.

Le società scientifiche e gli esperti consigliano di svolgere almeno 150 minuti di esercizio fisico di intensità moderata ogni settimana. Si tratta, infatti, di una soglia utile a mantenere la salute psicofisica. Per quanto importante, tuttavia l'attività fisica da sola non è sufficiente a ridurre il rischio di ammalarsi; è altrettanto importante avere uno stile di vita il più possibile attivo e muoversi nella vita di tutti i giorni.

Il nuovo studio

La ricerca è stata condotta su oltre 3.700 uomini e donne residenti in Finlandia. I ricercatori li hanno divisi in quattro gruppi: il primo, quello dei "pantofolai attivi", era costituito dagli individui che si esercitavano per 30 minuti ma trascorrevano il resto della giornata seduti (per almeno 10 ore o più). Nel complesso, questi individui hanno fanno registrare meno di 220 minuti al giorno di movimento leggero, che includeva movimenti come alzarsi per andare in bagno e per andare in cucina per fare uno spuntino.

Gli altri gruppi erano costituiti da persone che generalmente erano impegnate in più attività durante il corso della giornata, come camminare o svolgere le faccende domestiche: rispetto ai pantofolai attivi, avevano uno stile di vita meno sedentario.

I ricercatori hanno sottoposto tutti i partecipanti a diversi controlli, scoprendo che i profili caratterizzati da una maggiore attività fisica e da un minor tempo trascorso in sedentarietà si associavano a una migliore salute cardiometabolica. I valori più elevati di glicemia, colesterolemia e grasso corporeo – tutti fattori di rischio per la salute cardiovascolare - sono stati riscontrati nei pantofolai attivi.

Dalla ricerca, è emerso anche un legame fra tempo trascorso in posizione seduta e rischio di mal di schiena. "Non sappiamo ancora molto sul motivo per cui stare seduti può essere dannoso per la nostra salute da un punto di vista biologico", ha spiegato l'autore principale dello studio Vahid Farrahi, PhD, ricercatore post-dottorato presso l'Università di Oulu. "Quello che sappiamo finora è che l'equilibrio tra la seduta e l'attività fisica è importante".

I ricercatori hanno concluso che un "grande squilibrio" tra lo stare seduti e l'essere fisicamente attivi potrebbe correlarsi a una salute cardiometabolica peggiore.

In effetti, il corpo è progettato per muoversi, per cui tende a stare meglio quando ci si muove regolarmente e non si rimane immobili troppo a lungo. Se fra un allenamento e l'altro si rimane sempre seduti, parte dei benefici dell'attività fisica tenderanno a svanire.