Per chi ha i piedi piatti o un cedimento degli archi plantari, stare in punta di piedi sarà una sfida. Questo problema può essere presente fin dalla nascita o comparire nel tempo, per esempio se i tendini della parte inferiore della gamba si indeboliscono a causa di lesioni o usura. In quest'ultimo caso, quando il tendine tibiale posteriore (una fascia di tessuto che attacca il muscolo del polpaccio alle ossa all'interno del piede) è ferito o usurato non può più fornire la stessa stabilità e lo stesso supporto per l'arco del piede. Il risultato è che si avrà una mobilità ridotta.

Come rimediare

Camminare sulle punte dei piedi può rafforzare le arcate dei piedi e aiutare il corpo a sostenere meglio le gambe, con conseguente minore dolore all'anca, alla caviglia e alla schiena. Sono raccomandati anche allungamenti del piede come questo: in piedi, premere l'alluce destro sul pavimento e sollevare le dita dei piedi rimanenti. Mantenere la posizione per 5 secondi. Quindi, premere le quattro dita sul pavimento mentre si solleva l'alluce. Mantenere la posizione per 5 secondi. Ripetere in ogni direzione per 5-10 volte, quindi cambiare e fare l'esercizio con il piede sinistro.

In caso di cedimento degli archi, consultare un medico prima di tentare qualsiasi esercizio correlato al piede e interrompere qualsiasi attività che causa o aggrava il dolore ai piedi. Per migliorare temporaneamente il dolore può essere utile applicare del ghiaccio sulla parte.