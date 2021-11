Perché si è stanchi anche dopo una nottata di sonno

Questi i principali, raccolti dal Centro per i disturbi del sonno della Columbia University.

Anche esagerare con l'intensità dell'allenamento potrebbe portare a insonnia perché il sovrallenamento può dare problemi con le ghiandole surrenali e squilibri ormonali, che possono a loro volta alterare la qualità del riposo. Meglio quindi non allenarsi ogni giorno ma alternare giorni a base di esercizi intensi ad altri con pratiche più leggere come camminata o yoga .

Il motivo è che il corpo mentre si allena produce adrenalina che anima l'organismo e che per scaricarsi ha bisogno di un po' di tempo. La soluzione al problema in questo caso è semplice: basta fare esercizio all'inizio della giornata o nel pomeriggio ma mai nelle ore serali.

Ad accompagnare l'affaticamento in questo caso sono spesso altri sintomi come raffreddore , tosse o brividi di freddo.

Un altro elemento nemico del riposo è la caffeina . Bere caffè può aiutare a mantenersi vigili e attivi durante il giorno, ma può anche sabotare il riposo durante la notte perché la caffeina rimanendo nel sistema circolatorio per molte ore causare problemi con l'addormentarsi e il rimanerlo. Tutto ciò inevitabilmente si traduce con un risveglio piuttosto stanco.

A confermarlo anche un articolo dell'aprile 2013 che ha scoperto come bere alcolici , soprattutto la sera, possa o stacolare la qualità del sonno e le sue funzioni ristorative . Inoltre, secondo un altro studio il consumo di alcol entro quattro ore prima di coricarsi provocherebbe un sonno più frammentato .

Per evitare di esagerare è fondamentale ascoltare il proprio organismo per capire quante siano le ore di sonno ideale.

Sembra illogico ma anche dormire troppo può generare sonnolenza perché q ualsiasi divergenza dai normali schemi di sonno può interrompere i ritmi del corpo, diminuire l'energia e far sentire pigri e letargici.

Per provare a lasciare lo stress fuori dalla porta una delle tecniche migliori è praticare qualche minuti di meditazione prima di andare a dormire.

La fonte di stress principale e causa del fatto che le persone al risveglio non si sentano abbastanza riposate sarebbe il lavoro .

Se il momento che si sta passando non è particolarmente semplice, tra i primi aspetti a risentirne c'è sicuramente il sonno.

Ci si sveglia spesso nel corso della notte

Anche se dal momento in cui ci si addormenta alla sveglia passano le ore teoricamente necessarie per sentirsi in forma nel corso della giornata successiva, ciò che accade durante la notte può essere determinante ai fini del vero riposo.

Svegliarsi spesso a causa di rumori, scomodità del letto o altro, infatti, al mattino può far sentire come se non si fosse dormito un attimo.

Come affermato da uno studio pubblicato nel 2014 su Sleep Medicine, infatti, un'intera notte di sonno interrotto equivale a dormire non più di quattro ore in tutto. Inoltre, svegliarsi ripetutamente può portare a una riduzione della capacità di attenzione e a uno stato d'animo negativo il giorno successivo.

Se il motivo dei risvegli continui è un rumore nella stanza da letto, la soluzione potrebbe essere quella di indossare tappi per le orecchie.

Se nessuno di questi motivi risulta essere il colpevole della stanchezza al risveglio, la causa potrebbe essere un problema di salute come l'apnea notturna che si verifica quando la respirazione di una persona inizia e si interrompe durante la notte. I sintomi includono sonnolenza diurna, insonnia e forte russamento e in caso di dubbio meglio consultare un medico.