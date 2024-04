A livello accademico, ci sono sforzi per unificare le definizioni di stanchezza così da facilitare la comunicazione e la collaborazione tra vari campi di ricerca. Questi sforzi mirano a stabilire definizioni che siano chiare, precise e applicabili a diversi studi e contesti, includendo ad esempio termini come "stanchezza cognitiva" e "faticabilità cognitiva " per descrivere la diminuzione delle prestazioni cognitive dopo periodi di intensa attività mentale.

La stanchezza può essere definita in diversi modi a seconda del contesto culturale e del campo di studio considerato. Tradizionalmente, è percepita come una riduzione della capacità fisica o mentale a seguito di sforzo o malattia. Tuttavia, le definizioni possono variare ampiamente tra diverse culture e discipline. La stanchezza, inoltre, può manifestarsi in diverse forme e può essere causata da una varietà di condizioni mediche, stili di vita e disturbi.

La stanchezza può derivare da una serie di fattori, sia fisici che psicologici, che influenzano il benessere complessivo di un individuo. Le carenze nutrizionali , ad esempio, possono compromettere il corretto funzionamento del corpo, portando a sensazioni di affaticamento. I disturbi del sonno e uno stile di vita poco salutare , caratterizzato da una mancanza di riposo adeguato e il consumo eccessivo di caffeina o alcol , sono spesso associati a una maggiore percezione di stanchezza. Condizioni mediche come l' ipotiroidismo , il diabete e le malattie renali possono anch'esse contribuire alla sensazione di affaticamento, così come problemi di salute mentale come depressione e ansia. Malattie autoimmuni e croniche come la sclerosi multipla e la fibromialgia sono spesso correlate a una stanchezza persistente nel tempo. Infine, disturbi alimentari e problemi legati al peso , come l'anoressia e la bulimia , possono influenzare negativamente i livelli di energia di un individuo. Al di là di queste condizioni che sono più o meno diffuse e riconosciute, esistono evidenze che dimostrano che anche i tratti di personalità possono essere correlati a una maggiore percezione di stanchezza . Vediamo quali.

Tratti di personalità e tendenza alla stanchezza

Per comprendere a fondo il legame tra i tratti della personalità e la percezione di stanchezza sono stati condotti diversi studi che hanno esaminato questa relazione in diverse fasi dell'età adulta.

In questi studi la stanchezza è stata messa in relazione a fattori genetici, ambientali e di personalità.

Utilizzando dati longitudinali – cioè raccolti sullo stesso campione per un periodo di tempo prolungato – e approcci metodologici robusti, uno studio in particolare si è concentrato su come i tratti della personalità, definiti secondo il modello delle cinque dimensioni (Big Five), possano modulare sia la stanchezza provata in un determinato momento che la sua comparsa nel futuro.

Brevemente, la teoria dei Big Five è un modello psicologico che identifica cinque tratti fondamentali della personalità umana, noti anche come i "Big Five" o i "cinque grandi fattori". Questi tratti sono estroversione, gradevolezza, coscienziosità, nevroticismo e apertura mentale. Secondo questa teoria, ciascun individuo possiede un certo grado di ogni tratto, che influenza il proprio comportamento, le emozioni e le relazioni con gli altri. La teoria dei Big Five è ampiamente accettata e utilizzata nella ricerca psicologica per comprendere la variazione della personalità e le sue implicazioni in diversi contesti.

In questo studio, quindi, i ricercatori sono andati ad analizzare in che modo i 5 tratti di personalità influenzassero la percezione e l'esperienza soggettiva della stanchezza.

In particolare i tratti analizzati rispondevano a queste descrizioni:

estroversione : livello di socievolezza, assertività e ricerca di stimoli esterni di una persona

: livello di socievolezza, assertività e ricerca di stimoli esterni di una persona gradevolezza : tendenza alla cordialità, alla cooperazione e alla disposizione ad aiutare gli altri

: tendenza alla cordialità, alla cooperazione e alla disposizione ad aiutare gli altri coscienziosità : livello di organizzazione, responsabilità e perseveranza di un individuo nel perseguire i propri obiettivi

: livello di organizzazione, responsabilità e perseveranza di un individuo nel perseguire i propri obiettivi nevroticismo : propensione a sperimentare emozioni negative come ansia, paura e irritabilità in risposta allo stress

: propensione a sperimentare emozioni negative come ansia, paura e irritabilità in risposta allo stress apertura mentale: curiosità intellettuale, creatività e disposizione ad accettare nuove idee ed esperienze.



Lo studio ha individuato delle associazioni tra i tratti della personalità e la stanchezza: livelli più elevati di nevroticismo sono stati correlati a una maggiore probabilità di stanchezza attuale e futura, mentre una maggiore estroversione e coscienziosità sono

stati associati a una minore probabilità di stanchezza sia nel presente che nel futuro. Inoltre, sebbene con minor frequenza nei dati, una maggiore apertura mentale e gradevolezza sono stati collegati a una minore stanchezza presente e futura.

Questi risultati forniscono delle robuste evidenze dell'associazione tra le cinque principali disposizioni della personalità e i sentimenti di stanchezza. Dal punto di vista pratico, ci dicono che una valutazione della personalità può contribuire all'identificazione di persone a rischio di stanchezza che potrebbero beneficiare di interventi per prevenire o ridurre la sua percezione.

Ad esempio, le persone con maggiore nevroticismo, minore estroversione e minore coscienziosità potrebbero essere coinvolte in programmi di attività fisica o di Terapia Cognitivo Comportamentale affinché possano acquisire strumenti e risorse ed evitare, o

almeno ridurre, l'esperienza di stanchezza.