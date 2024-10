Classificazione TNM dei tumori maligni

Esistono vari metodi di classificazione per descrivere lo stadio in cui si trovano i tumori maligni. Il più utilizzato è il sistema di classificazione TNM (Tumour - Node - Metastasis). Questo sistema è stato introdotto per la prima volta in Francia da Pierre Denoix, fra il 1943 e il 1952.

La classificazione TNM si è guadagnata una grande approvazione a livello internazionale, ma si applica perlopiù a tumori di tipo solido. Non è invece applicabile a tumori diffusi come la leucemia e trova un'applicazione limitata in tumori come il linfoma diffuso e il cancro ovarico.

Ogni tumore possiede quattro stadi, indicati - in ordine di gravità crescente - con i numeri I, II, III e IV. A questi va aggiunto lo stadio 0, nel caso di carcinomi in situ.

Nella classificazione TNM ogni lettera indica un parametro che descrive determinate caratteristiche del tumore:

Lettera T: indica le dimensioni del tumore primario. Il valore di questo parametro varia da 1 (tumore piccolo) a 4 (tumore grande). La lettera T può essere affiancata dalla sigla "is" (Tis), nel caso in cui il tumore sia in situ. Se la lettera T è seguita dalla lettera "x" (Tx) significa che non è possibile valutare la dimensione del tumore.

Lettera N: indica il coinvolgimento dei linfonodi che si trovano nelle vicinanze del tumore. Il valore di questo parametro va da 0 (nessun linfonodo coinvolto) a 3 (molti linfonodi coinvolti). Anche in questo caso, se la lettera N è seguita dalla lettera "x" (Nx) significa che non è possibile determinare la quantità di linfonodi coinvolti.

Lettera M: indica la presenza di metastasi. Può assumere valore 0 (nessuna metastasi) o valore 1 (presenza di metastasi).

A seconda del tipo di tumore e della sede in cui si trova, i parametri TNM assumono un diverso significato: ad esempio, T2 N0 M0 fa parte dello stadio II del tumore al seno, ma corrisponde allo stadio I del tumore polmonare.

I parametri TNM, inoltre, possono essere indicati anche con lettere, oltre che con numeri. Un esempio è quello del tumore al polmone, in cui per descrivere il tipo di metastasi si possono utilizzare le sigle M1a o M1b: il primo indica che la metastasi è localizzata al polmone opposto, il secondo indica che il tumore si è diffuso ad altre aree del corpo.

Di seguito è riportato un esempio di classificazione del tumore maligno ai polmoni:

Stadio Classificazione TNM 0 Tis N0 M0

(il tumore è in situ) I T1-2 N0 M0 II T1-2 N1 M0

T3 N0 M0 III T1-2 N2-3 M0

T3 N1-3 M0

T4 N0-3 M0 IV T1-4 N0-3 M1

(quando si è in presenza di un qualsiasi tipo di metastasi)