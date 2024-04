Introduzione Le spugne, per conformazione e struttura, siano esse usate per lavare la cucina o per l'igiene personale, hanno lo svantaggio di trasformarsi in breve tempo in un potenziale nido di germi, batteri, funghi e muffe. Nel secondo caso, ossia quando la spugna viene usata in doccia, soprattutto post allenamento, il rischio di trasferire questi patogeni sulla pelle è elevato. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Funghi e batteri nelle spugne da doccia Pseudomonas,

Xanthomonas,

Klebsiella,

E.coli,

Enterobacter,

Enterococcus

Streptococco di gruppo B. In particolare la Candida, e batteri come lo Pseudomonas, sono i patogeni più presenti nelle trame delle spugne della doccia. Come conseguenza dello sfregamento con questi strumenti utilizzati per l'igiene personale, vi è l'insorgenza di candidosi o di follicollite.

Follicolite: cos'è e come trattarla Con lo sfregamento di spugne diventate covo di batteri e germi, i follicoli piliferi si infiammano: compaiono, così, su gran parte del corpo delle piccole bolle giallastre, chiazze arrossate, calde e prurito. Quando all'origine della follicolite si evidenzia un'infezione da candida è necessario un trattamento topico con farmaci antifungini o antimicotici azolici (clotrimazolo, ketoconazolo, miconazolo), in crema o in polvere, da applicare sulla cute due volte al giorno per un paio di settimane. Se la follicolite è causata da pseudomonas, invece, si dovrà ricorrere a terapia antibiotica prescritta dallo specialista. Come usare la spugna da doccia (e quando non usarla del tutto) Lo sfregamento può causare danni allo strato lipidico della pelle e alterarne la barriera protettiva. I dermatologi sconsigliano di utilizzare quotidianamente spugne e prodotti esfolianti sul corpo. Con la doccia post allenamento si eliminano non solo residui di sudore, ma anche cellule morte, quindi non è necessario passare la spugna, ma semplicemente le mani. L'acqua che scorre sul corpo, inoltre, è già in grado di eliminare sudore, batteri e secrezioni lipidiche della cute, senza bisogno di sfregare con la spugna che, come sottolineano gli esperti, non andrebbe utilizzata con frequenza sulle parti genitali ed è del tutto sconsigliata a chi soffre di dermatite o psoriasi.

Come pulire la spugna della doccia Uno degli errori più comuni, quando si va in palestra, è tenere nel beauty la spugna della doccia, con l'acqua che ristagna, favorendo le condizioni ideali per la proliferazione di germi, batteri e, funghi e muffe. Fondamentale pulire la spugna da doccia, dopo ogni utilizzo. Non è necessario ricorrere all'utilizzo di detergenti particolari e costosi. E' sufficiente munirsi di un recipiente con acqua calda e un poco di aceto, lasciando la spugna in ammollo per circa 15 minuti. In alternativa è possibile usare acqua calda, bicarbonato e limone oppure sale, e lasciare la spugna a bagno per una notte intera, per poi farla asciugare completamente all'aria.