Deficit neurologici di tipo motorio e/o sensitivo, conseguenti a una compressione del midollo spinale o delle radici dei nervi spinali (radicolopatia). Alcuni esempi di possibili deficit neurologici correlati a spondilodiscite sono: senso di debolezza alle gambe, paraplegia o tetraplegia degli arti e perdita di controllo dello sfintere anale o vescicale;

Deformità della colonna vertebrale (es: aumento della cifosi);

(es: aumento della cifosi); Formazione di un ascesso epidurale. L'ascesso epidurale è responsabile, a sua volta, di sintomi, i quali variano in funzione della sede di formazione; per esempio, un ascesso epidurale a livello cervicale causa torcicollo, rigidità cervicale e disfagia, mentre un ascesso epidurale a livello lombare comporta l'insorgenza della cosiddetta sindrome della cauda equina.

È importante segnalare che la gravità di una spondilodiscite non corrisponde sempre alla severità del quadro sintomatologico presente; in termini pratici, questo significa che può capitare di imbattersi in spondilodisciti lievi caratterizzate da una severa sintomatologia e in spondilodisciti gravi contraddistinte da un pochi disturbi.

Altri sintomi

Talvolta, ai sintomi sopra elencati, la spondilodiscite può aggiungere ulteriori disturbi, quali: perdita di peso, astenia, dolore all'anca, dolore addominale e alterazione della normale lordosi lombare.

Complicazioni della Spondilodiscite

Se grave o non curata a dovere e tempestivamente, la spondilodiscite può, dapprima, provocare il deterioramento esteso delle vertebre e dei dischi intervertebrali coinvolti, e, successivamente, sfociare in osteomielite vertebrale.

L'osteomielite vertebrale è l'infezione del tessuto osseo delle vertebre e della cavità midollare, cioè lo spazio in cui è contenuto il midollo osseo; questa possibile complicanza della spondilodiscite è una condizione medica molta seria, che, in assenza di trattamento, può comportare deficit neurologici permanenti e, in alcuni casi, causare perfino la morte.