Spasmo ipnico: che cos’è, cause e rimedi

Introduzione Ci sono persone che nel momento dell'addormentamento sono praticamente immobili e altre che si muovono molto, tanto da arrivare a infastidire eventuali compagni di letto. C'è anche chi è soggetto a contrazioni volontarie: la colpa è dello spasmo ipnico, un particolare fenomeno che può verificarsi proprio quanto si sta per iniziare ad addormentarsi. Alla base possono esserci diverse cause.

Che cos'è lo spasmo ipnico Dopo una lunga giornata, magari particolarmente stancante e impegnativa, la maggior parte delle persone non vede l'ora di rilassarsi a letto. Può capitare però che mentre ci si addormenta si venga improvvisamente svegliati da una sensazione di braccia e gambe che si muovono a scatti, da una sensazione di cadere nel vuoto e/o da una sorta di scossa elettrica. Il risultato è che si diventa nuovamente vigili, chiedendosi cosa sia successo. La ragione di tutto è lo spasmo ipnico, un fenomeno che consiste in contrazioni brusche, brevi e involontarie dei muscoli del corpo, in particolare di braccia e gambe, che si producono nella fase iniziale del sonno, cioè nel momento in cui si passa dalla veglia al sonno. Infatti, in questa fase il sonno in è leggero, quindi, può essere facilmente disturbato dai miocloni, ossia le contrazioni muscolari involontarie, che provocano un temporaneo risveglio.

È un fenomeno molto comune Non bisogna preoccuparsi: lo spasmo ipnico non è una condizione patologica e non deve mettere in allarme. Si tratta di un evento del tutto benigno, molto frequente: infatti, interessa fino al 70% delle persone. Sebbene non si tratti di nulla di grave, è comunque importante non fare finta di nulla perché alla base di questo fenomeno potrebbero esserci delle cattive abitudini di vita che è meglio correggere. In realtà, non c'è ancora chiarezza sull'origine di questo fenomeno. Quel che è certo è che possono esserci alcuni fattori di rischio.

Stress In alcuni casi lo spasmo ipnico è legato a una condizione di stress mentale ed emotivo. Se si nota di essere maggiormente soggetti alle contrazioni involontarie durante periodi impegnativi, allora la ragione potrebbe essere proprio questa. Come rimediare: se si è stressati, per risolvere lo spasmo ipnico ma anche gli altri possibili disturbi correlati allo stato di tensione, è utile cercare di ritagliare della pause durante la giornata da dedicare ad attività piacevoli. Sì anche a concedersi dei momenti di relax prima di andare a letto per alleviare ansie e preoccupazioni che potrebbero ostacolare l'addormentamento.

Sonno disturbato Lo spasmo ipnico potrebbe derivare da una privazione del sonno. Nella maggior parte dei casi, dipende dal fatto che la persona in quel periodo sta dormendo poco o male. Per capire se il proprio sonno è di scarsa qualità o insufficiente è bene fare attenzione anche ad altri possibili campanelli di allarme, come la stanchezza al risveglio e/o durante la giornata, la scarsa concentrazione, il nervosismo. Come rimediare: per assicurarsi di dormire il giusto quantitativo di ore, cercare di avere un regolare ritmo sonno-sveglia, andando a dormire e svegliandosi sempre alla stessa ora. È utile anche dedicarsi ad attività rilassanti prima di andare a dormire, come leggere, meditare, fare yoga. No, invece, a usare schermi luminosi e a fare sport nelle ore serali. Prediligere cene leggere e senza alcol.

Eccesso di caffeina Lo spasmo ipnico può dipendere anche da un consumo eccessivo di caffeina. Del resto si tratta di una sostanza eccitante che mal si concilia con il sonno. Fra l'altro, se si dorme male, si potrebbe finire con il consumare più caffè con la speranza di combattere la stanchezza, ma così facendo di peggiora la situazione, instaurando un circolo vizioso. Attenzione anche alla nicotina. Come rimediare: la Food & Drug Administration statunitense raccomanda di consumare non più di 400 mg di caffeina al giorno, pari a quattro- cinque tazze di caffè. Chi consuma molta caffeina, dunque, dovrebbe cercare di diminuire la quantità introdotta ogni giorno ed evitarla dopo le 18.