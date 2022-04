Sonno: le posizioni che aiutano la digestione

La posizione migliore per dormire, in linea generale, è quella a pancia in su con le braccia distese lungo il corpo, ideale per far sì che il sangue circoli in modo corretto, la schiena sia ben sostenuta con le vertebre perfettamente allineate, e i muscoli siano rilassati. Tuttavia, le cose cambiano quando si è in presenza di disturbi gastrici.

Quando si ha la sensazione di non aver digerito, o in presenza di disturbi gastrici, la posizione per dormire risulta di grande aiuto. In caso di bruciore di stomaco, ad esempio, risulta benefico alzare la testa di qualche centimetro rispetto al normale asse. Ciò è facilmente attuabile o reclinando le doghe (qualora fossero dotate di sistema reclinabile) oppure semplicemente utilizzando dei cuscini per sostenere la testa durante il sonno. Questa posizione sfrutta la gravità per ridurre il dolore e il disagio associati al bruciore di stomaco. Impedisce all'acido dello stomaco di fluire nell'esofago, che è la causa principale di questa condizione.