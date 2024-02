Sonno: le posizioni migliori per l'intestino

Qui i benefici dello sleep touch.

Meglio non a pancia in giù

Dormire a pancia in giù, invece, non è l'ideale. Infatti, si tratta di una posizione che schiaccia l'intestino, complicandone il lavoro, e aumenta il rischio di reflusso gastroesofageo. Inoltre, può peggiorare il mal di schiena e il dolore al collo. Se non si riesce a rinunciare a questa posizione, si consiglia di non usare il cuscino o di usarne uno piatto. Sì poi a mettere un cuscino sotto il bacino per alleviare la pressione e ad alternare spesso il modo in cui si gira la testa per evitare rigidità del collo. Non sollevare la gamba da un lato con il ginocchio piegato e cercare di non infilare le braccia sotto la testa e il cuscino.