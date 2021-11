Sonno: meglio essere gufi o allodole?

Quando si parla di ritmi biologici relativi al sonno le persone si dividono in due categorie ben definite: i mattinieri e i nottambuli. La prima è composta da persone che amano svegliarsi presto la mattina e che nello prime ore della giornata si sentono più produttive; la seconda invece da chi preferisce ritardare la sveglia ed è maggiormente attivo dal pomeriggio in poi.

La preferenza per le ore serali però non è sempre un male . Molti artisti, scrittori e professionisti creativi scoprono di ottenere il loro miglior lavoro mentre il mondo dorme tranquillamente intorno a loro.

Essere nottambuli può presentare alcuni aspetti negativi in più rispetto all'essere allodole. Poiché la maggior parte della società è strutturata attorno a un programma diurno, i nottambuli potrebbero infatti avere difficoltà a svolgere un lavoro tradizionale . In giovane età questa caratteristica potrebbero persino causare problemi di adattamento a un programma scolastico fisso.

Cosa rende una persona allodola o gufo

I ricercatori di uno studio svolto nel 2020 hanno confermato una tesi che già circolava da tempo, ovvero che sia la genetica la causa della preferenza di alcune persone per l'alba e di altre per il tramonto.

In aggiunta, anche i ritmi circadiani potrebbero avere un ruolo nel determinare il cronotipo del sonno, che tuttavia non si traduce automaticamente in durata, visto che dormire per un periodo di tempo più lungo non rende necessariamente nottambuli.

Anche l'uso dello smartphone in orario serale favorisce l'attitudine ad uno stile di vita da gufo.

Gli autori dello studio hanno inoltre riscontrato che le donne sembrerebbero preferire alzarsi presto la mattina in percentuali molto maggiori rispetto agli uomini e che esisterebbe un potenziale collegamento tra l'essere mattinieri e la coscienziosità.

La revisione della ricerca suggerisce infatti che le persone ambiziose e altamente motivate abbiano maggiori probabilità di essere attive all'inizio della giornata.

Un altro studio ma sempre del 2020 ha inoltre scoperto un'associazione tra il cronotipo del sonno e l'attività fisica, con i mattinieri che tenderebbero a fare più attività sportiva, mentre i nottambuli ad essere tendenzialmente più pigri.