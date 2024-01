Somatic Shaking: come scuotere il corpo per eliminare lo stress

Impossibile così spezzare la spirale, a meno di non ricorrere a una nuova tendenza che promette di alleviare lo stress in soli cinque minuti: il Somatic Shaking.

Per provare a combatterlo le tecniche sono infinite, ma molte volte manca il tempo di metterle in pratica.

Perfetta per chi non ama particolarmente la meditazione classica o non si sente proprio a suo agio con discipline che non prevedono il movimento corporeo, connette corpo e mente permettendo ad entrambi di lavorare nel modo più corretto e funzionale al benessere generale.

Letteralmente "agitazione somatica", il Somatic Shaking è una sorta di meditazione in movimento che sarebbe utile per scrollarsi di dosso ansia , stress, preoccupazione e senso di responsabilità opprimente.

Come si fa

Il Somatic Shaking si compie in modo molto semplice: ballando. Non è importante conoscere tecniche specifiche o disporre di strumenti particolari, il focus di questa meditazione in movimento è il corpo.

Per prima cosa è necessario trovare una stanza tranquilla, togliersi le scarpe e mettersi in posizione eretta, concentrandosi sulla sensazione dei piedi nudi sul pavimento e sulla forza di questo contatto. È in questo momento che si dovrebbe cercare di prendere consapevolezza del proprio corpo, soffermandosi su ogni sua parte e sulle sensazioni che trasmette.

Una volta raggiunta la concentrazione, scegliere una musica a piacimento, ancora meglio se abbastanza energica e ritmata, anche se non è un requisito indispensabile. A questo punto è sufficiente iniziare a muoversi in modo istintivo, lasciando il corpo libero di esprimersi, scuotendo le braccia, le gambe e le spalle e senza preoccuparsi che i movimenti siano aggraziati o a tempo con la musica scelta.

Il momento ideale per dedicarsi al Somatic Shaking è la mattina appena svegli, in modo da iniziare la giornata nel migliore dei modi, ma questa tecnica può essere messa in atto ogni volta che se ne sente la necessità, anche la sera per scaricare le tensioni prima di andare a dormire, o dopo un evento che ha turbato particolarmente.