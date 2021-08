Di seguito, ecco allora le 5 migliori soluzioni per le lenti a contatto in base alle recensioni degli utenti Amazon .

In commercio è possibile trovare tantissime soluzioni per le lenti a contatto, sia in pratici flaconi da viaggio che in formato maxi. Come scegliere i migliori? Una buona idea è quella di affidarsi al parere di chi le ha già provate .

Come orientarsi? La prima cosa da sapere è che esistono essenzialmente due tipologie di soluzioni : quelle saline , indicate solo per sciacquare le lenti a contatto in caso di necessità, e le soluzioni multiuso che invece consentono di detergere, disinfettare ma anche conservare opportunamente ogni tipo di lente, sia quelli morbide che quelle rigide. Pratiche e convenienti, quest'ultime rappresentano di solito la scelta più funzionale per chi indossa le lenti.

Per la salute degli occhi , dunque, scegliere le giuste soluzioni per le lenti a contatto è fondamentale.

La soluzione unica Univis Bio è basata su un'innovativa formulazione con acido ialuronico , una delle molecole più idratanti presenti in natura, ed aloe vera . Perfetta per disinfettare, conservare, detergere, lubrificare e risciacquare le lenti a contatto, aiuta a rimuovere i depositi proteici della loro superficie ed è consigliata anche in caso di occhi sensibili, irritati e arrossati. Gli utenti di Amazon hanno apprezzato questa soluzione per la piacevole sensazione rinfrescante che lascia, anche in quei momenti della giornata in cui gli occhi sono più stanchi e secchi, perché non irrita, oltre che per il prezzo vantaggioso (flacone da viaggio).

Anche Easy Day Multi Soluzione ha una formulazione innovativa ed è un prodotto ottimamente tollerato anche dai soggetti più sensibili. Il liquido è indicato per disinfettare, conservare e detergere le lenti a contatto delicatamente, senza danneggiarle ma aumentandone invece il confort, grazie alla presenza dell'acido ialuronico. La soluzione è adatta a tutti i tipi di lenti, anche quelle colorate, ed è stata apprezzata dagli utenti Amazon, non solo per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche per la piacevole sensazione di freschezza e perché non provoca bruciore agli occhi .

Tra le più apprezzate dagli utenti di Amazon c'è anche la soluzione per lenti a contatto Contacta Solution . La soluzione isotonica, sterile, contenente Poliesametilenbiguanide come principio attivo conservante , è indicata per la manutenzione delle lenti a 360° perché in grado di detergere, disinfettare, idratare, risciacquare e conservare ogni tipo di lente a contatto morbida. Su Amazon è possibile acquistare ad un prezzo vantaggioso la confezione composta da 2 flaconi di 360ml ciascuno. Gli utenti hanno apprezzato il prodotto per la sua qualità, perché è indicato anche in caso di occhi sensibili e per il prezzo.

La soluzione unica Boston Simplus multi-azione è pensata per la manutenzione di lenti a contatto rigide e gas permeabili. Ideale per la pulizia, la rimozione delle proteine, il risciacquo, la disinfezione, la conservazione ma anche la protezione delle lenti a contatto, il liquido non necessita di azione meccanica di strofinamento ed è tra i più apprezzati su Amazon. Gli utenti hanno sottolienato l'ottima qualità del prodotto, la capacità di pulizia profonda e l'assenza di effetti irritanti . Nella confezione è compreso anche un porta-lenti.

Oftyll Biosalina - 500 ml

Come soluzione salina per le lenti a contatto, tra i prodotti più acquistati su Amazon c'è Oftyll Biosalina. Grazie alla sua formulazione innovativa, a base di potassio, è un prodotto biocompatibile e tollerato anche dai soggetti più sensibili perché non irrita gli occhi. La soluzione è pensata per risciacquare ed idratare le lenti a contatto prima di ogni utilizzo ma non per conservarle. Il prodotto è stato apprezzato da chi l'ha provato per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e per il formato, comodo anche in viaggio.

