Introduzione Quando si parla di estate e abbronzatura, giustamente, si pone sempre l'attenzione ai rischi che si possono correre se ci si espone al sole senza le giuste precauzioni e in modo eccessivo. In realtà, però, non bisogna dimenticare che se si rispettano le regole di una corretta esposizione, i raggi solari sono alleati della salute: infatti, comportano una serie di benefici importanti.

La composizione delle radiazioni solari Le radiazioni solari si compongono principalmente di tre raggi: i raggi visibili , che sono quelli che includono tutti i colori percepibili dall'occhio umano;

, che sono quelli che includono tutti i colori percepibili dall'occhio umano; i raggi infrarossi , che rappresentano la maggior parte dello spettro solare. Emettono calore e sono capaci di oltrepassare anche le superfici, per esempio quella di un ombrellone;

, che rappresentano la maggior parte dello spettro solare. Emettono calore e sono capaci di oltrepassare anche le superfici, per esempio quella di un ombrellone; i raggi ultravioletti, che a loro volta si dividono in: raggi Uva, che hanno una lunghezza d'onda elevata e penetrano negli strati più profondi dell'epidermide. Contribuiscono poco all'abbronzatura ma sono responsabili dell'invecchiamento cutaneo; raggi Uvb, che hanno una lunghezza d'onda più corta rispetto agli Uva, quindi non penetrano in profondità nella pelle. Sono, però, più potenti. Sono i responsabili dell'abbronzatura e delle scottature; raggi Uvc, che sono i più pericolosi per la salute umana, ma fortunatamente vengono totalmente assorbiti dall'atmosfera.

I benefici dell’esposizione solare I raggi solari riescono a entrare nell'organismo attraverso sia la pelle sia gli occhi, tramite i quali raggiungono l'ipofisi, situata alla base del cervello, e l'ipotalamo, un'area del cervello, stimolando varie ghiandole e attività dell'organismo. Esiste una vera e propria cura che sfrutta le proprietà del sole, conosciuta fin dall'antichità: si tratta dell'elioterapia, che consiste nei classici "bagni di sole". Ecco, nel dettaglio, i principali benefici del sole.

Riequilibra la pelle Il sole fa bene alle pelli sane perché le aiuta a rimanere in equilibrio: merito della sua azione anti-seborroica, che contribuisce a contrastare la produzione di liquidi, tossine e grasso in eccesso, normalizzando la cute. Inoltre, su consiglio e indicazione del dermatologo, l'esposizione al sole potrebbe essere utile alle persone che soffrono di malattie cutanee come psoriasi ed eczema. Infatti, i raggi ultravioletti e i raggi infrarossi possiedono caratteristiche antisettiche, antimicrobiche e antibatteriche: proprietà che aiutano a migliorare le manifestazioni tipiche di queste problematiche. Attenzione, invece, se si soffre di acne: l'esposizione al sole, specie se eccessiva e non accompagnata dall'uso di creme specifiche consigliate dal dermatologo, potrebbe peggiorare la situazione.

Migliora i dolori muscolari Le radiazioni solari possono migliorare i sintomi di alcune malattie dell'apparato neuromuscolare. Innanzitutto, l'artrite: il caldo, infatti, aumenta la soglia del dolore, esercita un effetto antalgico, normalizza il pH tissutale e interferisce sulla trasmissione dell'impulso doloroso, per cui può aiutare ad alleviare le manifestazioni tipiche di questo disturbo. Attenzione, però: in linea di massima meglio evitare di esporsi in fase acuta per non peggiorare l'infiammazione. Il sole è benefico, poi, in presenza di dolori ossei e contratture muscolari: e aumentando l'afflusso di sangue in tutto il corpo, consente alle aree sofferenti di ricevere più elementi benefici (ossigeno e nutrimento) e di liberarsi delle sostanze che provocano sofferenza (tossine e acido lattico). Inoltre, diminuisce il dolore.

Regala buon umore Il sole è amico anche della mente e della psiche ed è uno degli antidoti più potenti contro il cattivo umore. La ragione è biochimica: la ghiandola pineale, la struttura cerebrale che ha il compito di regolare i meccanismi adattativi nei confronti dei cambiamenti esterni e interni, infatti, secerne alcune sostanze proprio in base all'alternanza luce/buio. Quando c'è luce produce la serotonina, chiamata anche l'ormone del benessere poiché migliora l'umore, regola l'appetito e il piacere, mentre in presenza del buio secerne la melatonina, che accentua il bisogno di riposo e abbassa il tono dell'umore. Il risultato? Se si trascorre molto tempo all'aria aperta i livelli di serotonina aumentano e il soggetto si sente più attivo, sereno, allegro.