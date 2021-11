Solastalgia: cos'è, effetti e rimedi

Introduzione Un vero e proprio stato depressivo, di malessere psicologico, derivato da quel senso di impotenza e di tristezza nell'affrontare i disastri ambientali. Una nuova forma di ansia si manifesta nel diversificato ventaglio di forme più o meno note dei disturbi emotivi. Si chiama solastalgia, un neologismo per definire il disagio che colpisce perlopiù i giovani attenti alla causa ambientale. Si potrebbe riassumere in questo modo: il pianeta soffre e soffro anche io. Mari e oceani di plastica in cui la sopravvivenza della fauna marina è messa a repentaglio, l'aria sempre più inquinata e malsana, la scomparsa dei ghiacciai e l'esitinzione di alcune specie animali generano un vero e proprio stato di ansia e depressione in alcune persone. Gli esperti l'hanno identificata come un disturbo d'ansia legato al cambiamento climatico e ad altri fenomeni naturali in cui è l'opera dell'uomo ad aver causato danni.

Solastalgia: cos'è? Il termine solastalgia è, come abbiamo detto, un neologismo, derivante dall'unione di due termini: il latino 'solacium' (conforto) e il greco 'algia' (dolore) ovvero nostalgia del conforto. Non deve stupire, infatti, se una persona viene colta da un senso di tristezza e disagio nel vedere l'ambiente in cui vive, sia una casa, il bosco che la circonda o il mare tanto amato, maltrattato. La solastalgia, come disturbo e termine, è stato identificato nel 2003 quando un team di psichiatri australiani dell'università di Newcastle e il filosofo Glenn Albrecht hanno condotto una ricerca sulla pratica clinica e psicologica correlata all'ambiente. La solastalgia, infatti, indica proprio il senso di malessere che invade un individuo nel momento in cui l'ambiente che lo circonda è stato maltrattato, distrutto, abbandonato. Secondo gli studiosi australiani, ciò si traduce come: «La nostalgia di casa che si prova quando si è ancora a casa». Un senso di impotenza che paralizza e rende apatici: vengono meno le energie, e prevale l'angoscia e la tristezza di aver perduto qualcosa di importante che non possa più tornare, la percezione catastrofica che non ci sia un futuro, contestualizzato in una condizione di disastro ambientale e cambiamento climatico.

Soggetti più colpiti dall'eco-ansia Quali sono i soggetti più vulnerabili? La solastalgia può colpire chiunque, indipendentemente dal sesso, dall'età, dal grado di istruzione e dall'estrazione sociale. Le persone più soggette, e quindi maggiormente sensibili, sono quelle che hanno con la natura un rapporto più simbiotico, di vero e proprio attaccamento affettivo. Una ecofilia, derivata dall'informazione sul tema: sono più vulnerabili, infatti, coloro che si informano, conoscono bene i fenomeni che stanno minacciando il Pianeta e sono consci del fatto che tutto ciò avrà un impatto notevole sulle loro vite. Per tale ragione, appaiono più inclini a soffrire di solastalgia gli adolescenti e i giovani, e le persone che "lavorano" con la terra e l'ambiente, e che da questi, ovviamente, traggono anche la propria fonte di sostentamento (agricoltura, pesca, su tutte...).

Solastalgia: sintomi I sintomi della solastalgia sono diversi e spesso sono del tutto simili a quelli di una sindrome depressiva. Possono essere temporanei, ossia strettamente correlati al periodo che si sta vivendo: maggior rischio per l'ambiente, vivere in un'area soggetta a deturpamento da parte dell'uomo (deforestazioni, ecc) oppure essere maggiormente esposti alle notizie dei media, e quindi informati. I sintomi, inoltre, possono essere sia acuti sia cronici, e comprendono: nostalgia, stress, alienazione, ansia, depressione, senso di perdita, inappetenza, calo di energia e di concentrazione, disturbi del sonno e aumento dell'aggressività. Tra gli effetti della solastalgia c'è anche l'indebolimento del sistema immunitario che risulta poi in un indebolimento del fisico che diventa maggiormente soggetto a problemi fisici. Sintomi della solastalgia, in sintesi: nostalgia,

stress,

alienazione,

ansia,

depressione,

senso di perdita,

alienazione,

inappetenza,

calo di energia e di concentrazione,

disturbi del sonno,

aumento dell'aggressività,

indebolimento del sistema immunitario.