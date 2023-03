Sofrologia: cos’è e come praticarla

Durante le sedute è meglio evitare di ricreare situazioni irreali o troppo artificiali come un ambiente buioe ricco di profumi, con musica specifica o al contrario silenzio assoluto. La tecnica, infatti, va poi riproposta nella vita quotidiana quindi quando la si impara l'ambiente non deve essere completamente artefatto.

Le seduce successive, invece, servono a rafforzare la tecnica e a imparare come calarla nella propria quotidianità a seconda delle esigenze, sempre con l'aiuto dell' istruttore , una figura centrale in questa disciplina.

Dopo questa fase il maestro invita a c hiudere gli occhi e guida nell'esecuzione vera e propria della tecnica. Al termine della sessione, chi vi si è sottoposto deve scrivere cosa ha provato, in modo da poter essere orientato a continuare su quella strada o ad apportare eventuali cambiamenti.

In questa fase , chiamata pre-sofronico , lo scopo è quello di portare le persone a focalizzare l'attenzione sul corpo e a intraprendere il percorso che le condurrà verso la consapevolezza interiore, indispensabile per gestire ogni emozione. Di grande aiuto in questi momenti la figura del sofroglogo, che dopo un attento ascolto della persona che ha di fronte dovrebbe essere in grado di indirizzarla al percorso più idoneo per lei.

La sofrologia si compone di diverse parti e mentre la si pratica si mettono in atto tecniche di rilassamento sia statiche sia dinamiche , da eseguire in un ambiente confortevole, possibilmente indossando un abbigliamento comodo nel quale muoversi agilmente e tenendo gli occhi chiusi.

Benefici

Lo scopo di questa disciplina è sviluppare una nuova percezione del rapporto tra corpo e mente e portare le persone a padroneggiare le emozioni negative, rafforzando gli atteggiamenti e gli stati d'animo positivi che possono aiutare ad affrontare la vita di tutti i giorni in modo migliore.

Nello specifico, mettere in pratica le tecniche proprie della Sofrologia aiuta a raggiungere uno stato maggiore di serenità e benessere fisico e psicologico e a gestire stress, ansia, nervosismo e insonnia, in generale ma anche prima di eventi emotivamente intensi come un esame o una gara sportiva. Nelle competizioni atletiche, infatti, la concentrazione, il controllo emotivo e la motivazione sono aspetti fondamentali che possono determinare l'esito di una gara, al di là delle capacità tecniche e fisiche.

Dedicandocisi con costanza è anche possibile aumentare la consapevolezza di sé, rafforzare l'autostima e sviluppare atteggiamenti più entusiastici e ottimisti.

Inoltre, questa filosofia stimolerebbe la creatività, spingerebbe a una maggiore motivazione quotidiana, aiuterebbe a trattare i dolori articolari o muscolari cronici, a superare dipendenze, fobie e stati depressivi e a sviluppare il potenziale e le capacità personali.

La sofrologia è molto utile non solo per gli adulti ma anche per i bambini, soprattutto per quanto riguarda il campo dell'apprendimento.

Durante l'infanzia o l'adolescenza, infatti, può capitare di vivere momenti di disagio in famiglia o tra i propri coetanei, che spesso portano a cambiamenti dell'umore, calo di concentrazione, memoria e rendimento scolastico, irrequietezza, insonnia o irregolarità alimentazione. Tramite le tecniche sofrologiche, tuttavia, si può imparare a rafforzare le proprie capacità e a ritrovare l'equilibrio necessario per affrontare le sfide di questa fase delicata della vita.

Nonostante non sia una terapia medica, può rappresentare anche un supporto per medici e infermieri, migliorando sia la gestione del loro stress sia, di conseguenza, il rapporto con i pazienti.