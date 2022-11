Smettere di fumare entro i 35 anni fa tornare i polmoni come nuovi?

Si tratta però di un passo assolutamente da compiere perché i danni polmonari e al sistema cardiocircolatorio dovuti a questa cattiva abitudine possono essere devastanti e in alcuni casi portare alla morte. Qualunque momento è idoneo per iniziare il percorso di allontanamento dal fumo ma, secondo una nuova ricerca, l'ideale sarebbe farlo prima di aver compiuto 35 anni.

Come sanno bene tutti i fumatori che almeno una volta nella vita ci hanno provato, farlo non è però semplice perché oltre al piacere che si prova nel fumare, a causa della nicotina presente nelle sigarette subentra anche una dipendenza fisica e psicologica dalla quale è complesso riuscire ad allontanarsi.

Il fumo di sigaretta è nemico della salute e questo purtroppo non è una novità, come non lo è di conseguenza il fatto che sarebbe meglio non iniziare mai o, nel caso, smettere il prima possibile.

Smettendo più tardi invece, questo non accadrebbe, ma anzi, seppur con percentuali inferiori rispetto a chi continua a fumare, rimarrebbe il rischio più alto di morire prima e di ammalarsi, in particolar modo proprio di patologie direttamente collegate al fumo di sicurezza.

Ovviamente, smettere è sempre una buona cosa e farlo tardi è meglio che non farlo, ma giocare d'anticipo offre probabilità di rimanere in salute più alte.

Più si invecchia più la situazione peggiora, visto che nei fumatori che hanno smesso tra i 45 e i 54 anni, il tasso di mortalità associato al fumo è pari al 47% in più rispetto ai non fumatori.

Entrando più nello specifico, è stato confermato che a causare un tasso più alto di morte tra i fumatori, rispetto ai non fumatori, sono alcuni tipi di patologie come cancro , altre malattie polmonari e malattie cardiache , tutte collegate direttamente al fumo.

Anche diminuire le sigarette fa la differenza

Nel nostro Paese il numero di fumatori è in aumento. Attualmente a fumare è il 24.2% della popolazione italiana, pari a 12.4 milioni di persone. Gli uomini fra i 25 e i 44 anni sono il target principale e anche quelli che fumano il maggior numero di sigarette al giorno, oltre le venti. Per smettere bisogna essere convinti e non sempre ci si sente pronti a farlo. In questo caso, uno step intermedio che può incidere, se pur non enormemente, è quello di diminuire il numero di sigarette.

Gli studiosi sono arrivati a questa conclusione non in modo diretto, ma secondario, mentre erano impegnati ad individuare eventuali differenze del fenomeno a seconda delle etnie dei partecipanti.

Le persone sotto osservazione sono stata suddivise in base all'etnia. I soggetti ispanici e neri non ispanici, rispetto ai bianchi non ispanici fumavano meno frequentemente e con un'intensità inferiore

Tra di loro è stato registrato un rischio di mortalità o di sviluppare malattie legate al fumo due volte superiore ai non fumatori, mente in chi fumava di più, tre volte superiore.

Per questo, secondo gli autori, è possibile affermare che anche fumare meno sigarette al giorno possa essere una buona cosa dal punto di vista della salute, pur ribadendo che eliminarle completamente dalla propria routine debba rimanere l'obiettivo principale.